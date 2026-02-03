HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thực hư thông tin Ukraine đạt được cơ chế phản ứng quân sự nhiều tầng với Mỹ và đồng minh

Huệ Bình

(NLĐO) – Theo nguồn tin của báo Financial Times ngày 3-2, Ukraine đã đạt được thỏa thuận với các đối tác phương Tây.

Theo đó, bất kỳ hành vi vi phạm nào của Nga đối với thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai sẽ kích hoạt một phản ứng quân sự phối hợp từ châu Âu và Mỹ.

Nguồn tin của Financial Times tiết lộ rằng kế hoạch trên đã được thảo luận nhiều lần trong tháng 12-2025 và tháng 1-2026 giữa các quan chức Ukraine, châu Âu và Mỹ.

Kế hoạch bao gồm một cơ chế phản ứng nhiều tầng trong vòng 24 giờ đối với bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào từ phía Nga, bắt đầu bằng một cảnh báo ngoại giao. Nếu cần thiết, quân đội Ukraine sẽ hành động để ngăn chặn hành vi vi phạm này.

Nếu các "hoạt động thù địch" vẫn tiếp diễn sau đó, kế hoạch sẽ chuyển sang giai đoạn can thiệp thứ hai, sử dụng lực lượng từ "Liên minh những bên sẵn sàng" - bao gồm nhiều thành viên Liên minh châu Âu (EU) và các nước như Anh, Na Uy, Iceland cùng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine đạt được cơ chế phản ứng quân sự chung với Mỹ và đồng minh? - Ảnh 1.

Theo kế hoạch thực thi lệnh ngừng bắn được rò rỉ, nếu Nga vi phạm lệnh ngừng bắn, phản ứng sẽ được kích hoạt trong vòng 24 giờ. Ảnh: AP

Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công mở rộng, phản ứng phối hợp bởi lực lượng do phương Tây hậu thuẫn, bao gồm cả quân đội Mỹ, sẽ được kích hoạt trong vòng 72 giờ kể từ hành vi vi phạm ban đầu.

Thông tin này xuất hiện ngay trước khi các đặc phái viên từ Kiev, Moscow và Washington gặp nhau tại TP Abu Dhabi của các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào ngày 4 và 5-2 để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Trước thềm đàm phán tại Abu Dhabi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tin tưởng vào một nền hòa bình bền vững và xác nhận đã hoàn tất văn kiện bảo trợ an ninh với Mỹ. Tuy nhiên, tình hình trên thực địa vẫn căng thẳng.

Sáng 3-2, Nga đã mở cuộc tấn công lớn bằng tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine cùng các thành phố Kharkiv, Dnipropetrovsk. Tại Kiev, nhiều tòa chung cư và cơ sở giáo dục bị hư hại, lực lượng cứu hộ đã được triển khai khẩn cấp.

Về hạ tầng năng lượng, ông Zelensky cho biết hệ thống năng lượng tạm thời ổn định dù các khu vực tiền tuyến vẫn bị pháo kích. Đáng chú ý, hai bên từng đạt được thỏa thuận tạm dừng không kích vào hạ tầng năng lượng của nhau nhưng lại bất đồng về thời hạn.

Phía Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận yêu cầu cá nhân của người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc không tấn công Kiev cho đến hết ngày 1-2. Trong khi đó, ông Zelensky khẳng định thỏa thuận ngừng bắn này lẽ ra phải kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 30-1.

