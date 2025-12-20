HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thực hư vụ bảo vệ chợ đầu mối Hóc Môn đánh người nhập viện

Tin: An Nha - Ảnh: Lê Duy

(NLĐO) – Vài ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện clip tố cáo bảo vệ chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) đánh người.

Clip được đăng trên tài khoản T.P cho biết chồng cô tên N.T.V làm việc ở khu pha lóc thịt heo trong chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM). 

Ngày 18-12, trong lúc đứng ngoài sạp, ông V. bị bảo vệ nhắc nhở, lời qua tiếng lại, sau đó bảo vệ đã đánh ông V. 

Vụ việc xảy ra ở chợ đầu mối Hóc Môn

Kết quả, ông V. bị đánh gãy mũi, tét mí mắt phải nhập viện. 

Tài khoản này bức xúc khi bảo vệ chợ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nhưng lại ra tay đánh người.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 20-12, lãnh đạo Công ty quản lý chợ Hóc Môn xác nhận có vụ việc trên và các bên vẫn đang giải quyết.

Công ty quản lý chợ sẽ xử lý nhân viên bảo vệ đánh người trong clip trên với hình thức dự kiến là đình chỉ công tác.

"Khi làm nhiệm vụ, nhân viên này đã không kiềm chế được cảm xúc dẫn đến sự cố không đáng có, do đó người này phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình" – đại diện đơn vị này nói.

Tin liên quan

Chủ quán cơm ở Cà Mau với hành động gây "bão" mạng xã hội

Chủ quán cơm ở Cà Mau với hành động gây "bão" mạng xã hội

(NLĐO) – Sau khi phát hiện khách đánh rơi hàng chục triệu đồng, chủ quán cơm bình dân ở Cà Mau đã có hành động khiến nhiều người khen ngợi

Đám cưới của cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau gây "bão" mạng xã hội

(NLĐO) – Ngoài vàng, nhẫn kim cương và sổ đỏ, cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau còn được gia đình chồng tặng hàng tỉ đồng tiền mặt.

Người đàn ông tử vong do điện giật khi sửa đường dây trung thế, ai chịu trách nhiệm?

(NLĐO)- Mạng xã hội chia sẻ vụ việc người đàn ông mặc áo điện lực đang sửa chữa trên đường dây trung thế thì bị điện giật tử vong

đình chỉ công tác chợ đầu mối Hóc Môn bảo vệ đánh người
