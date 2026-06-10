Thực nghiệm điều tra vụ vận chuyển vảy tê tê, động vật hoang dã trái phép tại Đà Nẵng

Ngày 10-6, thông tin từ Công an xã Thạnh Mỹ (TP Đà Nẵng) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Viện KSND khu vực 11 tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" xảy ra trên địa bàn xã Thạnh Mỹ.

Theo đó, sáng 3-6, cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường tại khu vực Km68+800, Quốc lộ 14B - nơi phát hiện vụ việc vào ngày 16-12-2025 nhằm củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Tang vật thu giữ

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ án

Kết quả điều tra xác định, khoảng 7 giờ ngày 16-12-2025, Lê Sĩ điều khiển xe ô tô vận tải hành khách mang biển kiểm soát 43H-057.31 chạy tuyến Chà Val (xã Nam Giang) - Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng. Trên xe còn có phụ xe Trương Đại Hòa.

Trong quá trình di chuyển, Phạm Tấn Hải đã gửi cho Lê Sĩ bao hàng chứa 1,6 kg vảy tê tê và các cá thể động vật hoang dã, nhờ vận chuyển ra TP Đà Nẵng để tiêu thụ. Đồng thời, Hải nói Sĩ đến nhà bà Đinh Thị S. (xã Thạnh Mỹ) lấy gói hàng vảy tê tê có trọng lượng 1,8 kg và vận chuyển ra Đà Nẵng sẽ có người liên hệ gọi lấy. Sĩ nhận hàng của Hải sau đó điều khiển xe đến nhà bà S. lấy gói hàng bên trong có vảy tê tê.

Khi phương tiện lưu thông đến khu vực Km68+800, Quốc lộ 14B (địa phận xã Thạnh Mỹ) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, ngày 11-2-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 4-3, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tấn Hải, Lê Sĩ và Trương Đại Hòa để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Tại buổi thực nghiệm, các bị can đã trực tiếp tái hiện lại hành vi phạm tội theo lời khai. Cơ quan điều tra tiến hành đo đạc, ghi nhận hiện trường, chụp ảnh, lập sơ đồ và đối chiếu diễn biến vụ việc nhằm kiểm chứng tính khách quan của các lời khai, qua đó củng cố chứng cứ phục vụ quá trình điều tra.