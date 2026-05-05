Góc nhìn

Thước đo trách nhiệm

ThS NGUYỄN TUẤN ANH, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp gỡ công nhân TP HCM mới đây đã đặt ra yêu cầu rõ ràng.

Đó là chăm lo cho người lao động (NLĐ) không chỉ dừng ở quà tặng dịp lễ, Tết hay các phong trào ngắn hạn, mà quan trọng là tạo việc làm ổn định, nâng thu nhập, bảo đảm an toàn lao động, cải thiện chỗ ở và đời sống tinh thần.

Đây cũng là thước đo trách nhiệm của doanh nghiệp (DN) trong giai đoạn phát triển mới. DN cần nỗ lực thực hiện chính sách an sinh, chăm lo NLĐ và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Bối cảnh chuyển đổi số và tự động hóa đòi hỏi DN có chiến lược đào tạo lại, nâng cao tay nghề cho NLĐ. NLĐ cũng cần được trang bị kỹ năng số, ngoại ngữ, khả năng vận hành thiết bị hiện đại và tác phong công nghiệp. Đào tạo không phải chi phí mà là đầu tư cho tương lai và sức cạnh tranh của DN.

Công nhân là lực lượng trực tiếp tạo ra sản phẩm, duy trì hoạt động của nhà máy, công trường. Sự phát triển của DN gắn chặt với tay nghề, kỷ luật và sự bền bỉ của họ. Vì vậy, muốn phát triển bền vững, DN phải xem công nhân là tài sản quý, là nền tảng của năng suất và năng lực cạnh tranh.

Trước hết, cần đặt việc làm, thu nhập và an toàn lao động vào trung tâm quản trị. Tiền lương phải gắn với năng suất, tay nghề và mức độ đóng góp, đồng thời bảo đảm khả năng tái tạo sức lao động. Cùng với đó là cơ chế thưởng xứng đáng cho sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí. Khi được ghi nhận công bằng, NLĐ sẽ gắn bó và có động lực cống hiến.

Bài toán nhà ở và phúc lợi thiết yếu cũng cần được giải quyết đồng bộ. DN cần phối hợp với chính quyền, Công đoàn và các tổ chức tín dụng để rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, khu sinh hoạt cộng đồng. Trong điều kiện chưa thể đầu tư trực tiếp, có thể hỗ trợ tiền thuê nhà, kết nối nhà trọ đạt chuẩn hoặc hình thành quỹ phúc lợi về nhà ở.

Một vấn đề thiết thực khác là chăm lo cho con em công nhân. Ngoài chi phí sinh hoạt, còn nhiều mối lo khác như việc học hành, gửi trẻ, khám chữa bệnh. DN có thể triển khai học bổng, hỗ trợ nhà trẻ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cải thiện bữa ăn ca, xây dựng không gian văn hóa - thể thao. Những việc này không ồn ào nhưng tạo sự yên tâm, củng cố niềm tin của NLĐ.

Tổ chức Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa của công nhân. Muốn vậy, cán bộ Công đoàn phải sát cơ sở, lắng nghe và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ. Để tránh khẩu hiệu, việc chăm lo cần được lượng hóa thành chỉ tiêu hằng năm: thu nhập bình quân, chất lượng bữa ăn ca, số giờ đào tạo, tỉ lệ tai nạn lao động, mức độ hài lòng của NLĐ... Khi trở thành tiêu chí quản trị, trách nhiệm chăm lo mới đi vào thực chất.

Chăm lo công nhân chính là chăm lo cho sức sản xuất, cho sự ổn định của DN và nền tảng phát triển bền vững của đất nước. Bởi, phía sau mỗi sản phẩm, mỗi công trình là hàng ngàn công nhân đang ngày đêm lao động và gửi gắm niềm tin vào nơi mình làm việc. 


