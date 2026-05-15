Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Ngoại trưởng Marco Rubio và tỉ phú Elon Musk bất ngờ "chiếm sóng"

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về hàng loạt vấn đề quan trọng.

Cả thế giới đổ dồn sự chú ý về Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nơi cuộc gặp gỡ cấp cao diễn ra hôm 14-5. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi Ngoại trưởng Marco Rubio và tỉ phú Elon Musk lại là những cái tên gây "bão" truyền thông.

Tất cả bắt nguồn từ một khoảnh khắc hài hước khi ông Elon Musk nổi hứng xoay vòng vòng để quay video 360 độ giữa sự kiện ngoại giao trang trọng.

Trong đoạn clip, ông Elon Musk đứng giữa các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp trước khi buổi lễ bắt đầu.

Thay vì đứng chờ đợi một cách trang trọng cùng phái đoàn, ông Elon Musk dường như hoàn toàn đắm chìm vào việc ghi lại khung cảnh xung quanh.

Tay cầm điện thoại đưa lên cao, ông chậm rãi xoay vòng tròn để quay lại toàn cảnh 360 độ của địa điểm tổ chức buổi lễ.

Đoạn clip ghi lại cảnh ông Elon Musk chăm chú hướng điện thoại về các phía khác nhau, cố gắng thu trọn mọi góc nhìn. Diện bộ vest đen lịch lãm, ông đứng giữa các quan chức nhưng vẫn không ngừng xoay người với chiếc điện thoại trên tay.

Khoảnh khắc tự nhiên này ngay lập tức trở nên nổi bật vì trông ông vô cùng thư thái, chẳng khác nào một khách du lịch trong một sự kiện ngoại giao vốn đòi hỏi nghi lễ khắt khe.

Theo kênh News18 của Ấn Độ, đoạn clip đã cho thấy sự tò mò và lòng ngưỡng mộ rõ rệt của ông Musk đối với sự hoành tráng của công trình kiến trúc Trung Quốc.

Bên cạnh đó, một video khác cũng ghi lại cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bị mê hoặc bởi thiết kế trần nhà cầu kỳ bên trong Đại lễ đường Nhân dân.

Có khoảnh khắc người ta thấy ông đang trò chuyện với một thành viên khác trong phái đoàn Mỹ, dường như là để tán thưởng vẻ đẹp của các họa tiết trang trí tại đây.

Phản ứng của cộng đồng mạng

Khi đoạn clip về ông Elon Musk lan truyền trên mạng, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận hài hước và thú vị.

Nhiều người dùng đùa rằng ông Elon Musk trông giống một người lần đầu đến Bắc Kinh hơn là một giám đốc điều hành bận rộn.

Một người khác lại hóm hỉnh bình luận: "Ông ấy đang quét dữ liệu người Trung Quốc... đúng là một huyền thoại!"

Có người lại ví von "trông chẳng khác nào một đứa trẻ cầm điện thoại quay lại mọi thứ".

Một người khác hỏi vui: "Ông đang tìm Pokemon hả?"

Có cư dân mạng cảm thấy "trông giống khách du lịch thật sự. Chẳng giống đang đi làm việc tí nào. Mà chắc chắn là không ai dám bảo ông ấy cất điện thoại đi đâu".