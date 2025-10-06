Thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân phá án nhanh vụ 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai bị sát hại

Ngày 6-10, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen, biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM, Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học hình sự trong phối hợp triển khai thực hiện, nhanh chóng phá án, bắt giữ thành công đối tượng Lê Sỹ Tùng (SN 1992) bắn chết 3 người ở xã Đak Nhau.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an trao thưởng các tập thể, cá nhân tham gia, hỗ trợ phá án

Với thành tích xuất sắc đó, Bộ Công an đã quyết định trao thưởng đột xuất cho 17 đơn vị trực tiếp tham gia phá án và hỗ trợ phá án.

Trong đó, đơn vị Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 4 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an xã Đak Nhau thuộc Công an tỉnh Đồng Nai được tặng thưởng 20 triệu đồng; đơn vị phân viện Cục Kỹ thuật hình sự phía Nam, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an phường Phước Bình thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM được tặng thưởng 15 triệu đồng.

Các đơn vị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh nội địa, Phòng Công tác chính trị thuộc Công an tỉnh Đồng Nai được tặng thưởng 10 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ Công an cũng trao thưởng cho 5 tổ viên Tổ bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở xã Đak Nhau và phường Phước Bình mỗi người 5 triệu đồng; trao thưởng cho 5 công dân có tin báo tố giác tội phạm, mỗi người 5 triệu đồng cùng 1 chiếc xe Honda Wave RSX.

Ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Na - trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia phá án

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định trao thưởng 500 triệu đồng cho Công an tỉnh và các đơn vị tham gia phá án, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo UBND tỉnh trước chiến công của Công an tỉnh.

