Sớm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, từ ngày 1-1-2026, các doanh nghiệp (DN) phải điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu (LTT) cho người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) thêm 7,2% so với mức LTT hiện tại, tương ứng mức tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/người/tháng, tùy vùng. Thực hiện quy định này, hiện nay nhiều DN ở TP HCM đã chốt mức tăng, hoàn thiện thang bảng lương mới và thông tin đến NLĐ.

Công nhân an tâm

Tại Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Sơn Kim (phường Cát Lái, TP HCM), tập thể NLĐ rất phấn khởi khi được thông tin từ ngày 1-1-2026, mức lương cơ bản thấp nhất sẽ được điều chỉnh lên mức hơn 6 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Ngọc Tráng, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết đây là lần thứ 2 điều chỉnh lương cho NLĐ của công ty (lần trước thực hiện vào ngày 1-7-2025). Khi đó, thị trường diễn biến thuận lợi và hoạt động sản xuất - kinh doanh ổn định, DN đã tăng 5% lương cơ bản (mức tối thiểu đạt khoảng 5,8 triệu đồng/tháng, cao hơn mức LTT Chính phủ quy định thời điểm đó) nhằm kịp thời động viên, sớm cải thiện thu nhập, đời sống NLĐ. Đợt này, ngoài tăng 2,2% mức lương cơ bản, công ty tiếp tục duy trì các khoản thưởng doanh số, thưởng dịp lễ, Tết và phụ cấp cho NLĐ như chuyên cần, thuê nhà, đi lại, hiệu quả công việc, trượt giá xăng…

Còn tại Công ty TNHH Lạc Tỷ (phường An Lạc, TP HCM), tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh năm nay không được thuận lợi và dự kiến đơn hàng sẽ sụt giảm mạnh vào năm tới. Song, xác định bảo đảm lương, phúc lợi cho NLĐ là ưu tiên hàng đầu, DN luôn trả lương đúng hạn, thậm chí trước kỳ thanh toán, đồng thời lên kế hoạch điều chỉnh tăng lương cơ bản từ ngày 1-1-2026 lên mức 7,2% cho tất cả bậc lương.

Tương tự, khoảng 3 năm trở lại đây, Công ty TNHH Sambu Vina Sports (xã Xuân Thới Sơn, TP HCM) cũng đối mặt nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đơn hàng ít, NLĐ chỉ làm 8 giờ/ngày, không tăng ca, dự kiến năm 2026 đơn hàng sẽ tiếp tục giảm. Tuy vậy, lương, thưởng cũng như các chế độ, chính sách khác cho 1.750 lao động đều được DN bảo đảm.

Bà Trần Thị Gái, Trưởng Phòng Nhân sự công ty, cho hay hiện Công đoàn đã thương lượng với chủ DN về phương án điều chỉnh LTT cho NLĐ, dự kiến mức tăng từ 350.000 - 400.000 đồng/người/tháng. Sau khi điều chỉnh, mức lương cơ bản thấp nhất của công nhân (CN) đạt hơn 5,76 triệu đồng/tháng. Riêng thưởng Tết Nguyên đán đã được DN đưa vào thỏa ước lao động tập thể, mức thưởng 2 tháng lương cơ bản/năm, chi thành nhiều đợt - vào các dịp lễ (30-4, 1-5, 2-9) tổng cộng 1 tháng lương; tháng lương còn lại sẽ chi trả vào dịp Tết Nguyên đán.

Do đó, NLĐ luôn an tâm với khoản thưởng Tết mỗi năm. Ngoài ra, dự kiến Tết năm 2026, toàn bộ đoàn viên sẽ được Công đoàn công ty chăm lo mức 500.000 đồng/người. Đối với khoảng 300 NLĐ khó khăn sẽ được tặng thêm phần quà trị giá 350.000 - 400.000 đồng/phần.

Công ty TNHH Thêu Vĩnh Dương (phường Phú Thạnh, TP HCM) sớm công bố tăng lương, thưởng Tết, người lao động an tâm làm việc và gắn bó lâu dài. Ảnh: CAO HƯỜNG

Lo Tết chu đáo

Ngoài điều chỉnh LTT, hiện tại, nhiều DN cũng lên phương án thưởng và kế hoạch chăm lo Tết cho NLĐ.

Tiêu biểu như tại Công ty TNHH Thêu Vĩnh Dương (phường Phú Thạnh, TP HCM), thông báo về điều chỉnh LTT năm 2026 đã được ban giám đốc công ty thông tin đến NLĐ từ giữa tháng 11-2025 với mức tăng 7,2% lương cơ bản theo HĐLĐ cho NLĐ bậc lương thấp nhất (bậc 1, hơn 5,68 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp); các bậc lương khác dù đã cao hơn LTT cũng được điều chỉnh tăng 5%. Bên cạnh đó, để NLĐ an tâm làm việc và gắn bó lâu dài, thưởng Tết đã được DN lên kế hoạch và công bố từ đầu năm. Mức thưởng sẽ căn cứ vào xếp loại thi đua A-B-C, thấp nhất đối với NLĐ làm đủ năm là 1 tháng lương, cao nhất là 1,1 tháng lương.

Ở Công ty TNHH Thái Sơn S.P (phường Bình Lợi Trung, TP HCM), mức thưởng Tết năm 2026 đã được DN và Công đoàn cơ sở thống nhất là 1,5 tháng lương đối với NLĐ làm việc tròn 1 năm; trường hợp làm không đủ năm, công ty sẽ xét theo số tháng làm việc cũng như mức độ hoàn thành công việc để thưởng.

Bên cạnh đó, DN cũng chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày và tổ chức xe đưa NLĐ và gia đình về quê ở các tỉnh miền Tây, miền Trung đón Tết và đón trở lại thành phố sau Tết. "Để cảm ơn NLĐ, ngoài thưởng Tết, hằng năm công ty cũng có thêm khoản thưởng sau kỳ nghỉ Tết, xem đây là lì xì vào đầu năm. Những năm trước, với khối CN may sẽ từ 3 - 4,5 triệu đồng/người. Năm nay dù chưa chốt mức lì xì cụ thể, song công ty đã thống nhất vẫn giữ khoản lì xì này" - bà Châu Thị Ngọc Liên, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết.

Theo bà Phan Thị Minh Thu, Giám đốc Công ty TNHH Giày dép Vĩnh Phong (phường Bình Trị Đông, TP HCM), năm nay tình hình sản xuất của DN thuận lợi hơn năm 2024, đơn hàng ổn định, CN có đủ việc làm và có tăng ca. Do đó, dự kiến mức thưởng Tết sẽ là 1 tháng lương cơ bản.

Ngoài ra, DN cũng duy trì khoản thưởng chuyên cần cho CN chăm chỉ (tối đa 2 triệu đồng/người) và khoản lì xì vào đầu năm cho NLĐ. DN cũng đang lên kế hoạch tổ chức tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng dành cho những CN - lao động tiêu biểu hoặc làm việc tại các khâu nặng nhọc để tri ân họ.

Tăng cường giám sát

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã có văn bản về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong DN. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các DN xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025 và thông báo cho NLĐ biết.

Bộ Nội vụ yêu cầu sở nội vụ các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị chức năng theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất - kinh doanh, việc làm, đời sống, tiền lương, kế hoạch thưởng Tết cho NLĐ, tình hình quan hệ lao động tại DN để tổng hợp và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25-12.

Bên cạnh đó, bộ yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, BHXH và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026.

Tại TP HCM, UBND thành phố đã có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Trong đó, LĐLĐ thành phố chỉ đạo Công đoàn xã, phường, đặc khu, Tổ công tác quản lý địa bàn phối hợp với UBND và các ban, ngành, địa phương yêu cầu DN phải thông báo công khai thời điểm thanh toán lương (kỳ lương tháng 1-2026), kế hoạch thưởng Tết và khoản hỗ trợ, thời gian nghỉ Tết cho NLĐ. Đồng thời, vận động DN có thêm các hình thức hỗ trợ khác cho NLĐ như tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe…

Đối với các DN gặp khó khăn, chưa có kế hoạch thưởng Tết, vận động đơn vị thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí khác để kịp thời có kế hoạch thưởng hoặc hỗ trợ NLĐ dịp Tết. UBND thành phố cũng đề nghị LĐLĐ thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng trọ và kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê dịp Tết...

"LĐLĐ thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn đến NLĐ, người sử dụng lao động đồng hành, chia sẻ khó khăn của hai bên. Lấy quan tâm, chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập của NLĐ làm động lực ổn định và phát triển DN" - UBND TP HCM đề nghị.

Có giải pháp hỗ trợ kịp thời UBND TP HCM giao UBND xã, phường, đặc khu, Ban Quản lý các KCX-CN, Khu Công nghệ cao thành phố tăng cường nắm bắt tình hình quan hệ lao động, biến động lao động, nhất là tại các DN sử dụng đông lao động, DN nợ lương, nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động, đình công; tổ chức các tổ công tác làm việc với DN để nắm bắt thông tin và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để có giải pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời khi có tình huống phát sinh. UBND thành phố giao Sở Nội vụ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật lao động, trả lương, trả thưởng, tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán 2026; rà soát, nắm thông tin tuyển dụng lao động để chủ động kết nối NLĐ bị mất việc làm đến các DN có nhu cầu tuyển dụng trên cùng địa bàn để duy trì việc làm cho NLĐ…

Theo chị Lý Thị Thanh Thúy, CN tổ cắt Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Sơn Kim, tổng thu nhập của vợ chồng chị khoảng 15 triệu đồng/tháng, trong khi 2 con đang độ tuổi ăn học, cả gia đình ở trọ nên đời sống gặp nhiều khó khăn. "Việc công ty quan tâm điều chỉnh lương sớm, chăm lo Tết chu đáo không chỉ giúp chúng tôi giảm áp lực về kinh tế mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của DN đối với đời sống NLĐ" - chị Thúy bày tỏ.



