Thụy Điển, Serbia kêu gọi công dân rời khỏi Iran

Ngày 21-2, Bộ Ngoại giao Serbia khuyến cáo công dân nước này đang có mặt tại Iran rời đi sớm nhất có thể do điều kiện an ninh xấu đi.

Theo APA, thông báo nêu rõ trước tình trạng căng thẳng gia tăng và nguy cơ tình hình an ninh tiếp tục xấu đi, tất cả công dân Serbia đang ở Iran được khuyến nghị rời khỏi nước này càng sớm càng tốt.

Trước đó, ngày 20-1, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Malmer Stenergard đăng trên nền tảng mạng xã hội X nhấn mạnh tình hình tại Iran và khu vực "rất bất định".

Chính phủ Serbia phát đi khuyến cáo khẩn, đề nghị công dân rời Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Ảnh: APA

Bà kêu gọi công dân Thụy Điển tuân thủ khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, không đến Iran và khẩn trương rời khỏi nước này nếu đang có mặt tại đây.

Theo bà Stenergard, hiện vẫn còn khả năng rời Iran bằng đường hàng không và qua các cửa khẩu biên giới.

"Công dân Thụy Điển nên rời Iran ngay khi còn cơ hội và không nên chờ đợi" – bà viết, đồng thời nhấn mạnh mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm nếu lựa chọn ở lại. Bộ trưởng cũng lưu ý Bộ Ngoại giao sẽ không thể hỗ trợ sơ tán khỏi Iran.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang "cân nhắc" một cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm gây sức ép buộc Iran đạt thỏa thuận.

Theo The Telegraph, Washington có thể triển khai đòn tấn công phủ đầu nếu Tehran không nhượng bộ. Phía Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi khẳng định không có "tối hậu thư", đồng thời cho biết Tehran sẽ sớm gửi dự thảo thỏa thuận hạt nhân cho Mỹ.