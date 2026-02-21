HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thụy Điển, Serbia kêu gọi công dân rời khỏi Iran

Tường Như

(NLĐO) - Chính phủ Thụy Điển và Serbia đã kêu gọi công dân đang ở Iran rời khỏi nước này càng sớm càng tốt do tình hình an ninh ngày càng bất ổn.

Ngày 21-2, Bộ Ngoại giao Serbia khuyến cáo công dân nước này đang có mặt tại Iran rời đi sớm nhất có thể do điều kiện an ninh xấu đi.

Theo APA, thông báo nêu rõ trước tình trạng căng thẳng gia tăng và nguy cơ tình hình an ninh tiếp tục xấu đi, tất cả công dân Serbia đang ở Iran được khuyến nghị rời khỏi nước này càng sớm càng tốt.

Trước đó, ngày 20-1, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Malmer Stenergard đăng trên nền tảng mạng xã hội X nhấn mạnh tình hình tại Iran và khu vực "rất bất định".

Thụy Điển, Serbia kêu gọi công dân rời khỏi Iran - Ảnh 1.

Chính phủ Serbia phát đi khuyến cáo khẩn, đề nghị công dân rời Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Ảnh: APA

Bà kêu gọi công dân Thụy Điển tuân thủ khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, không đến Iran và khẩn trương rời khỏi nước này nếu đang có mặt tại đây.

Theo bà Stenergard, hiện vẫn còn khả năng rời Iran bằng đường hàng không và qua các cửa khẩu biên giới. 

"Công dân Thụy Điển nên rời Iran ngay khi còn cơ hội và không nên chờ đợi" – bà viết, đồng thời nhấn mạnh mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm nếu lựa chọn ở lại. Bộ trưởng cũng lưu ý Bộ Ngoại giao sẽ không thể hỗ trợ sơ tán khỏi Iran.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang "cân nhắc" một cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm gây sức ép buộc Iran đạt thỏa thuận. 

Theo The Telegraph, Washington có thể triển khai đòn tấn công phủ đầu nếu Tehran không nhượng bộ. Phía Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi khẳng định không có "tối hậu thư", đồng thời cho biết Tehran sẽ sớm gửi dự thảo thỏa thuận hạt nhân cho Mỹ.

Tin liên quan

Iran giăng sẵn "thiên la địa võng" ở eo biển Hormuz chờ lực lượng Mỹ

Iran giăng sẵn "thiên la địa võng" ở eo biển Hormuz chờ lực lượng Mỹ

(NLĐO) - Một báo cáo trên Army Recognition cho biết Iran đã xây dựng một "chiến lược chống tiếp cận" nhiều lớp để đối phó với lực lượng Mỹ ở eo biển Hormuz.

Tập trận chung với Nga, Iran âm thầm "bố trí UAV tấn công" đối phó Mỹ

(NLĐO) - Chuyên gia quốc phòng cho biết trong cuộc tập trận chung với Nga, Iran bí mật điều chuyển dàn UAV cùng nhiều khí tài quân sự vào vị trí chiến đấu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư "tối đa" cho Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định 10 đến 15 ngày là đủ để đưa ra quyết định liệu có tấn công Iran hay không.

Thụy Điển Serbia Mỹ - Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo