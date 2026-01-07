Tỉ lệ thất nghiệp thấp nhưng giới trẻ chưa dễ tìm việc

Trong năm 2025, thị trường lao động Việt Nam nhìn chung giữ được sự ổn định, song vẫn bộc lộ những gam màu trái chiều, đặc biệt là ở nhóm lao động trẻ.
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cả nước có khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, tăng nhẹ 2,8 nghìn người so với năm trước.
Thị trường ổn định, thanh niên áp lực
Riêng quý IV-2025, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước khoảng 1,07 triệu người, tăng hơn 13 nghìn người so với quý III và tăng gần 17 nghìn người so với cùng kỳ năm 2024.
Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động vẫn được kiểm soát ở mức 2,22%, giảm nhẹ so với quý trước và tương đương cùng kỳ năm trước. Khu vực thành thị tiếp tục duy trì tỉ lệ thất nghiệp dưới 3%.
Theo đánh giá của Cục Thống kê, việc số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao hơn số rút lui, cùng với sự phục hồi tích cực của xuất nhập khẩu, du lịch và tiến độ giải ngân đầu tư công, đã góp phần giữ tỉ lệ thất nghiệp cả nước ở mức thấp.
Tuy nhiên, bức tranh lao động vẫn còn những điểm đáng lưu ý khi thất nghiệp trong nhóm thanh niên từ 15-24 tuổi tiếp tục ở mức cao.
Trong quý IV-2025, tỉ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi này là 9,04%, cao hơn nhiều so với tỉ lệ chung và tăng so với cả quý trước lẫn cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, thất nghiệp thanh niên ở khu vực thành thị lên tới 11,12%, cao hơn rõ rệt so với khu vực nông thôn.
1,4 triệu thanh niên "3 không"
Bên cạnh thất nghiệp, tình trạng thiếu việc làm cũng có xu hướng gia tăng trong ngắn hạn. Quý IV-2025 ghi nhận khoảng 784 nghìn người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động, tăng mạnh so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Dù vậy, xét trên cả năm, số người thiếu việc làm giảm hơn 81 nghìn người, đưa tỉ lệ thiếu việc làm xuống còn 1,65%, cho thấy thị trường lao động vẫn vận động theo hướng ổn định. Tỉ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn tiếp tục cao hơn thành thị.
Một vấn đề khác được cơ quan thống kê đặc biệt lưu ý là số thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo. Trong quý IV-2025, nhóm này ước khoảng 1,4 triệu người, chiếm hơn 10% tổng số thanh niên. Tỉ lệ này cao hơn ở khu vực nông thôn và ở nữ thanh niên so với nam giới.
Cục Thống kê nhận định tỉ lệ thất nghiệp và tình trạng "không học, không làm" của thanh niên vẫn phản ánh những khó khăn trong quá trình chuyển tiếp từ giáo dục sang thị trường lao động.
Do đó, việc tăng cường định hướng nghề nghiệp sớm, phân luồng hiệu quả và đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng tìm việc làm cho thanh niên, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp, qua đó sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và góp phần cân bằng cung – cầu lao động.
