Thể thao

Tiền đạo Brazil gây ấn tượng với bàn thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026

Tường Phước

(NLĐO) - Tân binh của Thể Công Viettel bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Nguyễn Filip tối 15-8, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở V-League 2025-2026

Chỉ cần 3 phút, tiền đạo Brazil Lucao đã khiến cầu trường sân Hàng Đẫy im lặng khi tạo "siêu phẩm" vào lưới Công an Hà Nội, khiến đội chủ nhà vật vã giành lại 1 điểm trong ngày ra quân V-League 2025-2026.

Tiền đạo Brazil gây ấn tượng với bàn thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026 - Ảnh 1.

Tiền đạo Brazil gây ấn tượng với bàn thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026 - Ảnh 2.

Lucao do Break là một trong những chân sút hàng đầu V-League

Lucao do Break không xa lạ sân chơi V-League khi từng khoác áo 3 CLB lớn ở giải đấu này từ năm 2022, gồm: Hà Nội FC, Đà Nẵng và Hải Phòng. Chân sút 34 tuổi có chiều cao 1,84m không chỉ dứt điểm đa dạng, hiểm hóc mà còn "lì lợm" trong những tình huống tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự.

Trước khi khoác áo CLB Thể Công Viettel, Lucao là tiền đạo hàng đầu của Hải Phòng, đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" V-League 2024-2025 với 14 pha lập công, ngang bằng thành tích của chân sút Alan (CLB Công an Hà Nội).

Phong độ ổn định và hiệu suất ghi bàn đỉnh cao của Lucao nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ ban lãnh đạo đội bóng "áo lính" từ khoảng cuối giai đoạn lượt về mùa giải trước. Vì vậy, trước thềm V-League 2025-2026, Thể Công Viettel đã không ngần ngại chi tiền để có sự phục vụ của tiền đạo sinh năm 1991 này.

Tiền đạo Brazil gây ấn tượng với bàn thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026 - Ảnh 3.

Tiền đạo Brazil gây ấn tượng với bàn thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026 - Ảnh 4.

Lucao được kỳ vọng giúp Thể Công Viettel thi đấu thăng hoa ở mùa này

Dù đã lớn tuổi nhưng Lucao vẫn được HLV Popov cùng đồng đội kỳ vọng giúp hàng công Thể Công Viettel khởi sắc. Với pha đánh đầu hiểm hóc, anh đã thể hiện đẳng cấp, kinh nghiệm và khả năng "săn bàn" xuất sắc của mình.

Chưa thể giúp đội bóng mới giành chiến thắng đầu tiên nhưng nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, Lucao hứa hẹn là mũi nhọn chủ lực cho tham vọng đua tranh vô địch ở các giải quốc nội của Thể Công Viettel mùa này.

Tin liên quan

Trình diễn tấn công mãn nhãn ngày khai mạc V-League 2025-2026

Trình diễn tấn công mãn nhãn ngày khai mạc V-League 2025-2026

(NLĐO) - Hòa 1-1 trong ngày ra quân V-League 2025-2026, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel cống hiến màn đôi công mãn nhãn khán giả sân Hàng Đẫy tối 15-8

"Derby thủ đô" khai màn V-League 2025-2026

V-League 2025-2026 khởi tranh từ ngày 15-8, với trận đấu giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 phút (FPT Play)

CLB Becamex TP HCM hướng mục tiêu Top 3 V-League 2025-2026

(NLĐO) - Tại buổi lễ xuất quân mùa giải V-League 2025-2026, ban lãnh đạo CLB Becamex TP HCM muốn đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức phải lọt vào Top 3 chung cuộc

