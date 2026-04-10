Tiến sĩ, giáo sư về Trường ĐH Đồng Nai được hỗ trợ 300-400 triệu đồng

Ngày 10-4, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trường ĐH Đồng Nai, giai đoạn 2026-2030.

Theo nghị quyết, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ một lần bằng ngân sách nhà nước, mức 400 triệu đồng/người đối với giáo sư, 350 triệu đồng/người đối với phó giáo sư và 300 triệu đồng/người đối với tiến sĩ. Trường hợp một người vừa là giáo sư hay phó giáo sư vừa là tiến sĩ thì chỉ được nhận mức cao nhất. Chính sách này cũng áp dụng hỗ trợ đội ngũ cán bộ, viên chức đang làm việc tại trường có trình độ tương đương.

Đối tượng được hưởng mức hỗ trợ trên phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi (nam không quá 55, nữ không quá 52 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ), tốt nghiệp đúng chuyên ngành với nhu cầu cần thu hút của Trường ĐH Đồng Nai.

Với văn bằng do nước ngoài cấp, phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận. Người thụ hưởng chính sách bắt buộc phải ký cam kết làm việc từ đủ 6 năm liên tục trở lên tại trường.

Nghị quyết cũng quy định rõ trách nhiệm bồi thường hoàn trả kinh phí đối với trường hợp tự ý chuyển công tác, nghỉ việc hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc trong thời gian cam kết; đặc biệt đối tượng sẽ phải bồi thường 100% kinh phí đã nhận nếu bị kỷ luật buộc thôi việc trong vòng 3 tháng kể từ ngày tuyển dụng.

Việc Trường ĐH Đồng Nai được thông qua chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của nhà trường; đồng thời góp phần giúp trường thu hút nhân tài, đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực của Đồng Nai trong giai đoạn mới, nhất trong bối cảnh tỉnh này lên thành phố.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã thông qua 16 nghị quyết. Các nghị quyết tập trung vào những lĩnh vực then chốt như: tài chính ngân sách, đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, tài nguyên, an sinh xã hội, thu hút phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao… Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đề nghị UBND tỉnh cụ thể hóa các nghị quyết để tổ chức triển khai thực sự hiệu quả, khả thi, kết hợp hài hòa lợi ích của nhà nước và nhân dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhân dân.



