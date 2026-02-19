Năm 2025, kinh tế - xã hội Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong thành quả chung đó có đóng góp quan trọng từ việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Củng cố niềm tin của doanh nghiệp

Thực tiễn cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã đóng vai trò trung tâm trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết. Từ mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị đến tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vị thế là một động lực quan trọng của nền kinh tế.



Chính phủ xác định tiếp tục tạo đột phá từ Nghị quyết 68, kinh tế tư nhân phải tăng trưởng 2 con số. Ảnh: Hoàng Triều

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, sau gần 10 tháng triển khai Nghị quyết số 68, những tác động ban đầu đã thể hiện rõ trên nhiều chỉ số của nền kinh tế, đặc biệt ở khu vực kinh tế tư nhân. Số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường tăng mạnh.

Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn một triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng tháng 1-2026, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường ước đạt trên 54.000, tăng 62% so với cùng kỳ. Gần 1.000 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, tương đương 25% tổng số của cả năm 2025.

Cùng với đó, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận bước khởi sắc mạnh mẽ. Số tài khoản nhà đầu tư đạt hơn 11 triệu, tăng 25% so với cuối năm 2024. Điều này phản ánh sự gia tăng niềm tin của nhà đầu tư và kỳ vọng tích cực vào triển vọng tăng trưởng của khu vực tư nhân.

Ở lĩnh vực thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 930 tỉ USD, là mức cao kỷ lục, cho thấy sự phục hồi và mở rộng thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt. Đóng góp của khu vực ngoài quốc doanh vào ngân sách nhà nước tiếp tục tăng. Năm 2025, tổng thu từ khu vực này ước đạt 497.156 tỉ đồng, bằng 134% dự toán và tăng 27% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong ba đợt khởi công, khánh thành đồng loạt năm 2025, cả nước đã triển khai 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư tư nhân đạt gần 3,9 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 76% tổng vốn.

Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai Nghị quyết 68 không chỉ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, mà còn tạo đà, tạo lực và nền tảng để kinh tế tư nhân phát triển đúng định hướng. Đồng thời, quá trình này cũng củng cố niềm tin của doanh nghiệp, doanh nhân và toàn xã hội vào chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thời gian tới, Chính phủ xác định, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước trong giai đoạn tới, khu vực kinh tế tư nhân cũng phải duy trì và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số. Việc triển khai Nghị quyết số 68 trong giai đoạn mới cần quán triệt rõ phương châm: "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc".

Nêu rõ hơn về yêu cầu này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nhà nước kiến tạo là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và cạnh tranh lành mạnh. Doanh nghiệp tiên phong là chủ động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Công - tư đồng hành là tăng cường hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Môi trường đầu tư kinh doanh phải minh bạch

Dưới góc nhìn hiệp hội doanh nghiệp, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhấn mạnh thời gian tới, trọng tâm trước hết là gắn Nghị quyết 68 với tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại.

Theo đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo phát triển, doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái sản xuất kinh doanh, còn thị trường giữ vai trò chủ yếu trong phân bổ nguồn lực. Môi trường đầu tư kinh doanh phải minh bạch, ổn định, cạnh tranh lành mạnh và giảm tối đa cơ chế "xin - cho" vốn làm gia tăng chi phí không chính thức.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân

Bên cạnh đó, Nghị quyết 68 cần được triển khai đồng bộ với các chương trình chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phát triển nguồn nhân lực. Theo ông Mạc Quốc Anh, nếu thủ tục hành chính được số hóa, dữ liệu giữa các cơ quan được liên thông và quyết định quản lý dựa trên tiêu chí rõ ràng, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp sẽ giảm đáng kể.

Về dài hạn, theo ông Mạc Quốc Anh, mục tiêu của Nghị quyết 68 không dừng ở việc gia tăng số lượng doanh nghiệp, mà phải nâng cao chất lượng tăng trưởng. Khu vực tư nhân cần được khuyến khích đầu tư mạnh hơn vào đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế số.

Nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 68 thời gian tới cần đo đếm được bằng kết quả, TS Nguyễn Quốc Việt, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng cần tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế. Cụ thể, cần rà soát toàn bộ hệ thống điều kiện kinh doanh, giấy phép con và quy trình kiểm tra chuyên ngành. Nếu không xử lý tận gốc các điểm nghẽn về thủ tục, mọi chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng hay đất đai cũng khó phát huy hết hiệu quả.

Đối với các chính sách hỗ trợ về thuế, nguồn vốn, ông Việt lưu ý cần đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. vị chuyên gia kinh tế cũng nhìn nhận, thay vì hỗ trợ dàn trải, cần chuyển sang hỗ trợ có trọng tâm, gắn với mục tiêu nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, thay vì ưu đãi theo quy mô, cần ưu tiên doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 68, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung hành động với tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; mục tiêu cao nhất là tạo môi trường thuận lợi, minh bạch để kinh tế tư nhân phát triển thực chất.

Trước hết, toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh cần được rà soát tổng thể, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương phát triển kinh tế tư nhân. Những quy định chồng chéo, gây cản trở hoặc làm phát sinh chi phí không chính thức phải được sửa đổi kịp thời.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, việc theo dõi, đánh giá thực hiện Nghị quyết 68 phải dựa trên dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", phản ánh đúng tình hình và hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành. Sau một năm triển khai, cần tổ chức sơ kết nghiêm túc, thực chất, tránh hình thức.

Cùng với đó, các quy định về xử lý vi phạm hành chính cần được rà soát, điều chỉnh theo hướng bảo đảm kỷ cương nhưng không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, tạo môi trường pháp lý ổn định và an toàn cho doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính phải đi vào chiều sâu. Các thủ tục về môi trường, đất đai cần được phân cấp hợp lý, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, vừa tạo điều kiện cho địa phương chủ động giải quyết nhanh hồ sơ cho doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, phấn đấu mỗi năm giảm ít nhất 30% so với năm trước; đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, dùng chung.

Các chính sách đã ban hành phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, có kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Tinh thần chung là chủ động trong phạm vi thẩm quyền, không đùn đẩy, không né tránh, nhằm tạo đột phá cho khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.



Bên cạnh kết quả tích cực, việc triển khai Nghị quyết 68 vẫn còn những hạn chế. Một số nhiệm vụ triển khai chưa đúng tiến độ; môi trường đầu tư - kinh doanh còn rào cản, thủ tục ở một số lĩnh vực vẫn phức tạp, tình trạng nhũng nhiễu chưa được xử lý triệt để. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh còn khó tiếp cận tín dụng, đất đai và các nguồn lực khác một cách bình đẳng. Ngoài ra, năng lực công nghệ, quản trị và sức cạnh tranh của phần lớn doanh nghiệp tư nhân trong nước vẫn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.



