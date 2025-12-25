HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TikTok Shop bất ngờ tăng một loại phí gần 7 lần

Lê Tỉnh

(NLĐO) - TikTok Shop sẽ điều chỉnh phí dịch vụ chương trình hoàn phí vận chuyển, mức khởi điểm từ 1.620 đồng/đơn hàng đến 10.738 đồng/đơn hàng.

TikTok Shop vừa thông báo đến các nhà bán hàng về việc cập nhật phí dịch vụ của chương trình hoàn phí vận chuyển (SFR), áp dụng từ ngày 31-12-2025. Theo đó, mức phí SFR sẽ không còn cố định 1.620 đồng/đơn hàng như hiện nay mà được điều chỉnh theo khung mới, dao động từ 1.620 đồng đến tối đa 10.738 đồng/đơn hàng, tùy từng thời điểm và dựa trên lịch sử hiệu suất của nhà bán.

Giải thích về sự thay đổi, TikTok Shop cho biết phí SFR sẽ được cập nhật định kỳ như một phần trong quá trình cải tiến chương trình. Nhà bán có quyền lựa chọn tiếp tục tham gia hoặc rút khỏi chương trình, thay vì bắt buộc như một số gói dịch vụ khác trên nền tảng.

TikTok Shop tăng phí dịch vụ hoàn phí vận chuyển: Nhà bán hàng choáng váng - Ảnh 1.

TikTok Shop thông báo cập nhật phí SFR

Chương trình hoàn phí vận chuyển SFR được TikTok Shop triển khai từ ngày 10-10-2025 nhằm hỗ trợ người bán giảm bớt chi phí phát sinh trong các trường hợp giao hàng không thành công, hoàn trả hàng hoặc xử lý các vấn đề hậu mãi.

TIN LIÊN QUAN

Trong điều kiện thông thường, nếu người mua trả hàng do đổi ý, người bán phải chịu phí vận chuyển chiều đi khoảng 30.000 đồng/đơn. Trường hợp lỗi thuộc về người bán, chi phí có thể lên tới 40.000 đồng/đơn. Khi tham gia SFR, nhà bán chỉ cần đóng 1.620 đồng/đơn để được hỗ trợ các khoản chi phí này.

Tuy nhiên, với khung phí mới có thể tăng lên hơn 10.000 đồng/đơn, chi phí tham gia SFR trong trường hợp cao nhất sẽ cao gấp khoảng 6 lần so với hiện tại. Điều này khiến không ít nhà bán lo ngại, nhất là trong bối cảnh TikTok Shop liên tục bổ sung và điều chỉnh tăng các loại phí dịch vụ khác.

Nhiều nhà bán cho biết, trước khi có SFR, với chính sách trả hàng hoàn tiền trên TikTok Shop, họ chỉ phải chịu phí vận chuyển nếu lỗi thuộc về mình. Trong các trường hợp người mua hủy đơn hoặc từ chối nhận hàng không do lỗi của người bán, chi phí thường được miễn. Việc áp dụng thêm một lớp phí mới, dù mang tên “hoàn phí”, vẫn khiến tổng chi phí bán hàng tăng lên đáng kể.

Anh Trần Minh Thanh, một nhà bán thời trang lâu năm trên TikTok Shop, cho rằng nhà bán hoàn toàn có thể hủy đăng ký SFR nhưng khi đó sẽ phải tự gánh chi phí hoàn hàng rất lớn nếu phát sinh sự cố. “Biên lợi nhuận ngày càng mỏng do nền tảng liên tục tăng và phát sinh thêm nhiều loại phí. Nếu mức phí SFR bị đẩy lên trên 10.000 đồng/đơn và áp dụng trên diện rộng, nhiều nhà bán, đặc biệt là trong mùa cao điểm Tết, sẽ rất khó trụ nổi” - anh Thanh chia sẻ.

Trước đó, từ cuối tháng 10-2025, TikTok Shop đã bắt đầu thu phí xử lý đơn hàng 3.000 đồng cho mỗi đơn giao thành công. Ngoài ra, chương trình SPF vốn là tùy chọn cũng đã được áp mặc định cho hầu hết shop thường, khiến chi phí nền tảng tăng mạnh.

Nếu trước đây tổng phí chỉ ở mức 3%–4%, hiện nay nhiều nhà bán cho biết chi phí có thể lên tới 10%–12% giá trị đơn hàng. Cộng thêm phí giao dịch khoảng 5% và các khoản phí mới, tổng chi phí mà người bán phải chịu trên TikTok Shop có thể vượt 17% doanh thu, chưa kể chi phí quảng cáo, khuyến mãi và vận chuyển. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng áp lực phí sẽ buộc nhà bán phải tăng giá, trong bối cảnh cạnh tranh trên sàn ngày càng gay gắt.

Tin liên quan

TikTok Shop lại thu thêm 3.000 đồng cho mỗi đơn hàng bán ra

TikTok Shop lại thu thêm 3.000 đồng cho mỗi đơn hàng bán ra

(NLĐO)- TikTok Shop cho biết phí xử lý đơn hàng là khoản phí nền tảng phục vụ cho các dịch vụ, tính năng và cải thiện liên quan đến đơn hàng.

Đại lý ô tô "lách" chính sách của sàn để mở giỏ hàng bán xe tiền tỉ trên TikTok Shop?

(NLĐO) – Thay vì mở kênh để giới thiệu, gần đây, các đại lý, cửa hàng ô tô còn gắn giỏ hàng bán xe với giá từ vài trăm triệu tới cả tỉ đồng trên TikTok Shop

TikTok Shop giải thích về việc tăng phí

(NLĐO)- Sau khi tăng phí, nhà bán hàng trên TikTok Shop có thể phải trả đến 17% doanh thu, chưa tính các chi phí khác.

người tiêu dùng thương mại điện tử tiktokshop điều chỉnh phí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo