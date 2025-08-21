Tìm cơ chế bảo đảm an ninh Ukraine sau xung đột

Các lãnh đạo quân sự NATO ngày 20-8 nhóm họp trực tuyến để bắt đầu thảo luận các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine trong tương lai. Theo AP, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang tìm cách thiết lập một lực lượng có thể hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Một liên minh gồm 30 quốc gia, trong đó có các nước châu Âu, Nhật Bản và Úc, đã tham gia ủng hộ sáng kiến này. "Chúng tôi cần những bảo đảm an ninh mạnh mẽ để bảo đảm một nền hòa bình thực sự an toàn và lâu dài" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 20-8.

Các quan chức cho biết Mỹ và châu Âu cần thời gian xác định đâu là phương án vừa khả thi về mặt quân sự vừa có thể chấp nhận được đối với Nga. Một trong những phương án được cân nhắc là triển khai lực lượng châu Âu tới Ukraine nhưng để Mỹ đảm nhận vai trò chỉ huy và kiểm soát. Lực lượng quân sự này không hoạt động dưới danh nghĩa NATO mà dưới sự quản lý của từng quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 18-8. Ảnh: AP

Phát biểu trước thềm cuộc họp trên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 19-8 nhấn mạnh "sẽ không có binh sĩ Mỹ hiện diện trên thực địa" trong mọi sứ mệnh gìn giữ hòa bình tiềm tàng ở Ukraine. Cùng ngày, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể cung cấp "hỗ trợ trên không" trong cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột nhưng không nêu chi tiết. Sự hỗ trợ trên không của Mỹ có thể gồm nhiều hình thức, trong đó có việc cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine và thực thi vùng cấm bay bằng chiến đấu cơ Mỹ.

Trong lúc Mỹ nói không, trang Bloomberg đưa tin khoảng 10 quốc gia sẵn sàng đưa lực lượng tới Ukraine khi các hoạt động thù địch lắng xuống. Số binh sĩ này sẽ không được bố trí ở tiền tuyến mà đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ Ukraine và củng cố an ninh lâu dài. Anh và Pháp được cho là cam kết gửi hàng trăm binh sĩ tham gia sứ mệnh này. Truyền thông Anh đưa tin nước này sẵn sàng cử binh sĩ để giúp Ukraine bảo vệ bầu trời và các cảng biển nhưng sẽ không triển khai họ tới tiền tuyến gần Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 19-8, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stéphane Dujarric, cho biết tổ chức toàn cầu này sẽ "ủng hộ và sẵn sàng tham gia một vai trò nào đó dựa trên các nguyên tắc mà Tổng Thư ký LHQ đã nhiều lần khẳng định". Liên quan tới khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tới Ukraine, ông Dujarric nhấn mạnh "mọi sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở bất kỳ đâu đều sẽ phải được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua".

Bên cạnh vấn đề bảo đảm an ninh, AP nhận định vẫn còn một số trở ngại khác cần vượt qua trên con đường đến hòa bình ở Ukraine, nổi bật là vấn đề ngừng bắn. Ukraine và các nước châu Âu ủng hộ Kiev nhiều lần kêu gọi ngừng bắn trong thời gian diễn ra hòa đàm. Trong cuộc gặp Tổng thống Zelensky ở Nhà Trắng ngày 18-8, ông Donald Trump nói rằng một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine là "không cần thiết". Tuy nhiên, sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky, nhà lãnh đạo Mỹ lại nói "tất cả chúng tôi rõ ràng đều muốn có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong khi nỗ lực xây dựng một nền hòa bình lâu dài".

Một thách thức khác là chuyện lãnh thổ. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tiết lộ vấn đề này không được nói đến trong các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng ngày 18-8. Theo ông Rutte, đây là vấn đề để ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin cân nhắc. Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết ông Putin đã yêu cầu Ukraine từ bỏ vùng Donbas - trung tâm công nghiệp của đất nước, gồm các khu vực Donetsk và Lugansk.

Yêu cầu của Nga Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 19-8 nhấn mạnh mọi thỏa thuận về Ukraine đều phải bảo đảm an ninh của Nga, của người Nga và người nói tiếng Nga tại Ukraine. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24, ông Lavrov nhấn mạnh sẽ không thể có giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột nếu không tính đến "lợi ích an ninh của Nga". Cũng theo ông Lavrov, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh việc chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh cần có thời gian. "Chúng tôi không từ chối bất kỳ hình thức làm việc nào, dù là song phương hay ba bên. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói như vậy" - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga khẳng định. Trước đó, một số nhà lãnh đạo châu Âu cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine dự kiến diễn ra trong vòng 2 tuần tới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho cuộc gặp này. Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn chưa xác nhận liệu đã bắt đầu lên kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh như thế hay chưa. Thay vào đó, Nga chỉ đưa ra tuyên bố cho biết đang "xem xét khả năng" tổ chức các cuộc "đàm phán trực tiếp" cấp cao với Ukraine sau cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin ngày 18-8. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Lavrov mô tả bầu không khí cuộc gặp giữa ông Vladimir Putin và ông Donald Trump ở bang Alaska ngày 15-8 là tích cực. Theo ông Lavrov, nhà lãnh đạo Mỹ đã thể hiện mong muốn thực sự đạt được hòa bình. Anh Thư



