Tìm cơ chế bảo đảm an ninh Ukraine sau xung đột

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tìm cơ chế bảo đảm an ninh Ukraine sau xung đột

Hoàng Phương

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể cung cấp "hỗ trợ trên không" trong cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột

Các lãnh đạo quân sự NATO ngày 20-8 nhóm họp trực tuyến để bắt đầu thảo luận các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine trong tương lai. Theo AP, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang tìm cách thiết lập một lực lượng có thể hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Một liên minh gồm 30 quốc gia, trong đó có các nước châu Âu, Nhật Bản và Úc, đã tham gia ủng hộ sáng kiến này. "Chúng tôi cần những bảo đảm an ninh mạnh mẽ để bảo đảm một nền hòa bình thực sự an toàn và lâu dài" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 20-8.

Các quan chức cho biết Mỹ và châu Âu cần thời gian xác định đâu là phương án vừa khả thi về mặt quân sự vừa có thể chấp nhận được đối với Nga. Một trong những phương án được cân nhắc là triển khai lực lượng châu Âu tới Ukraine nhưng để Mỹ đảm nhận vai trò chỉ huy và kiểm soát. Lực lượng quân sự này không hoạt động dưới danh nghĩa NATO mà dưới sự quản lý của từng quốc gia.

Tìm cơ chế bảo đảm an ninh Ukraine sau xung đột - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 18-8. Ảnh: AP

Phát biểu trước thềm cuộc họp trên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 19-8 nhấn mạnh "sẽ không có binh sĩ Mỹ hiện diện trên thực địa" trong mọi sứ mệnh gìn giữ hòa bình tiềm tàng ở Ukraine. Cùng ngày, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể cung cấp "hỗ trợ trên không" trong cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột nhưng không nêu chi tiết. Sự hỗ trợ trên không của Mỹ có thể gồm nhiều hình thức, trong đó có việc cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine và thực thi vùng cấm bay bằng chiến đấu cơ Mỹ.

Trong lúc Mỹ nói không, trang Bloomberg đưa tin khoảng 10 quốc gia sẵn sàng đưa lực lượng tới Ukraine khi các hoạt động thù địch lắng xuống. Số binh sĩ này sẽ không được bố trí ở tiền tuyến mà đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ Ukraine và củng cố an ninh lâu dài. Anh và Pháp được cho là cam kết gửi hàng trăm binh sĩ tham gia sứ mệnh này. Truyền thông Anh đưa tin nước này sẵn sàng cử binh sĩ để giúp Ukraine bảo vệ bầu trời và các cảng biển nhưng sẽ không triển khai họ tới tiền tuyến gần Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 19-8, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stéphane Dujarric, cho biết tổ chức toàn cầu này sẽ "ủng hộ và sẵn sàng tham gia một vai trò nào đó dựa trên các nguyên tắc mà Tổng Thư ký LHQ đã nhiều lần khẳng định". Liên quan tới khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tới Ukraine, ông Dujarric nhấn mạnh "mọi sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở bất kỳ đâu đều sẽ phải được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua".

Bên cạnh vấn đề bảo đảm an ninh, AP nhận định vẫn còn một số trở ngại khác cần vượt qua trên con đường đến hòa bình ở Ukraine, nổi bật là vấn đề ngừng bắn. Ukraine và các nước châu Âu ủng hộ Kiev nhiều lần kêu gọi ngừng bắn trong thời gian diễn ra hòa đàm. Trong cuộc gặp Tổng thống Zelensky ở Nhà Trắng ngày 18-8, ông Donald Trump nói rằng một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine là "không cần thiết". Tuy nhiên, sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky, nhà lãnh đạo Mỹ lại nói "tất cả chúng tôi rõ ràng đều muốn có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong khi nỗ lực xây dựng một nền hòa bình lâu dài".

Một thách thức khác là chuyện lãnh thổ. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tiết lộ vấn đề này không được nói đến trong các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng ngày 18-8. Theo ông Rutte, đây là vấn đề để ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin cân nhắc. Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết ông Putin đã yêu cầu Ukraine từ bỏ vùng Donbas - trung tâm công nghiệp của đất nước, gồm các khu vực Donetsk và Lugansk. 

Yêu cầu của Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 19-8 nhấn mạnh mọi thỏa thuận về Ukraine đều phải bảo đảm an ninh của Nga, của người Nga và người nói tiếng Nga tại Ukraine. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24, ông Lavrov nhấn mạnh sẽ không thể có giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột nếu không tính đến "lợi ích an ninh của Nga".

Cũng theo ông Lavrov, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh việc chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh cần có thời gian. "Chúng tôi không từ chối bất kỳ hình thức làm việc nào, dù là song phương hay ba bên. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói như vậy" - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Trước đó, một số nhà lãnh đạo châu Âu cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine dự kiến diễn ra trong vòng 2 tuần tới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho cuộc gặp này. Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn chưa xác nhận liệu đã bắt đầu lên kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh như thế hay chưa. Thay vào đó, Nga chỉ đưa ra tuyên bố cho biết đang "xem xét khả năng" tổ chức các cuộc "đàm phán trực tiếp" cấp cao với Ukraine sau cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin ngày 18-8.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Lavrov mô tả bầu không khí cuộc gặp giữa ông Vladimir Putin và ông Donald Trump ở bang Alaska ngày 15-8 là tích cực. Theo ông Lavrov, nhà lãnh đạo Mỹ đã thể hiện mong muốn thực sự đạt được hòa bình.

Anh Thư


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo