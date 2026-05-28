Kinh tế

Tìm lại ký ức ngành điện qua cuộc thi clip 50 năm

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Cuộc thi clip "50 năm - Điện lực TPHCM kiến tạo tương lai" được kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh ngành điện TPHCM hiện đại, trách nhiệm và gần gũi hơn.

Vừa qua, Báo Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức lễ phát động cuộc thi clip "50 năm - Điện lực TPHCM kiến tạo tương lai", hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập EVNHCMC (7-8-1976 đến 7-8-2026).

Tại lễ phát động, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, nhìn nhận đây là cuộc thi có tính đặc thù bởi tư liệu video của ngành điện trong giai đoạn trước không nhiều như hiện nay, nên người dự thi có thể gặp khó khăn trong quá trình sưu tầm hình ảnh, tư liệu.

Tuy vậy, chính những thước phim, câu chuyện và ký ức được gửi về từ cuộc thi lần này sẽ trở thành nguồn tư liệu quý, có ý nghĩa đặc biệt đối với EVNHCMC trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty.

Tìm lại ký ức ngành điện TPHCM qua cuộc thi clip kỷ niệm 50 năm thành lập - Ảnh 1.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM chia sẻ cảm xúc tại lễ phát động cuộc thi

Ông Kiên cũng bày tỏ kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh ngành điện TPHCM hiện đại, trách nhiệm và gần gũi hơn với cộng đồng thông qua những câu chuyện đời thường và sáng tạo.

Chia sẻ thêm về cuộc thi, Nhà báo Vũ Bình, Trưởng ban Truyền hình Báo Tuổi Trẻ, cho biết chương trình hướng đến đông đảo công dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài; đặc biệt khuyến khích các tập thể, đơn vị, cán bộ công nhân viên ngành điện và những người đang lưu giữ các tư liệu quý liên quan đến ngành điện TPHCM tham gia.

Với những tác phẩm chưa thể hoàn thiện hoàn toàn, Ban tổ chức có thể hỗ trợ thêm trong quá trình thực hiện.

Ông cũng cho rằng công nghệ hiện nay, đặc biệt là AI, có thể hỗ trợ phục dựng ảnh tư liệu cũ hoặc tạo video từ hình ảnh tĩnh, tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là câu chuyện, cảm xúc và giá trị được truyền tải trong mỗi tác phẩm dự thi.  

Tìm lại ký ức ngành điện TPHCM qua cuộc thi clip kỷ niệm 50 năm thành lập - Ảnh 2.

Thể lệ cuộc thi

 

Bộ Công Thương sửa Thông tư, áp ngay giá điện theo khung giờ cao điểm mới

Bộ Công Thương sửa Thông tư, áp ngay giá điện theo khung giờ cao điểm mới

(NLĐO) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60 năm 2025 để áp dụng khung giờ cao điểm mới.

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Điện lực miền Nam cam kết phản hồi trong 72 giờ

(NLĐO)- Lãnh đạo Điện lực miền Nam cho hay sẽ phản hồi các ý kiến liên quan đến việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong thời gian từ 1 đến 3 ngày.

Điện lực TPHCM có khuyến cáo quan trọng đến chủ nhà trọ đang thu tiền điện sai quy định

(NLĐO)- Chủ nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

hóa đơn tiền điện tăng lễ phát động Điện lực TPHCM
