Tìm thân nhân một phụ nữ bị ngất xỉu, được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu

Ngày 7-5, Bệnh viện Lê Văn Thịnh TPHCM phát đi thông báo tìm người thân cho bệnh nhân là một người phụ nữ lớn tuổi được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Người phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, người đi đường phát hiện người phụ nữ ngất xỉu nên đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nội tim mạch để tiếp tục điều trị và hỗ trợ tìm người thân.

Theo Bệnh viện Lê Văn Thịnh, người phụ nữ đã lớn tuổi, chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ và người thân.

Thông qua Báo Người Lao Động, Bệnh viện Lê Văn Thịnh kêu gọi ai là người thân hoặc có thông tin về bệnh nhân nói trên, vui lòng liên hệ bệnh viện để hỗ trợ cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Mọi thông tin liên hệ: Bệnh viện Lê Văn Thịnh (địa chỉ 130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, TPHCM) hoặc Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Lê Văn Thịnh theo số điện thoại: 1900 633 878 (bấm phím nội bộ 2100).