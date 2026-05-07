Sức khỏe

Người đàn ông ở An Giang gặp nạn vì “nâng cấp” dương vật, bác sĩ chỉ ra những nguy cơ

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Bác sĩ cảnh báo việc cố kéo dài thời gian cương bằng dụng cụ tự chế hoàn toàn không giúp cải thiện sức khỏe sinh lý mà tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật xử trí thành công một người đàn ông bị tai nạn hy hữu dị vật kim loại đai ốc siết chặt dương vật trong thời gian dài.

Bệnh nhân là ông L.D.T (38 tuổi, ở An Giang), được chuyển viện đến cấp cứu trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề, kèm 2 dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt.

Đáng chú ý, tình trạng này đã kéo dài khoảng một tháng trước khi nhập viện dù bệnh nhân vẫn còn khả năng tiểu tiện.

Người đàn ông ở An Giang gặp nạn vì “nâng cấp” dương vật, bác sĩ chỉ ra những nguy cơ - Ảnh 1.

Ê-kíp y-bác sĩ phẫu thuật cắt 2 dị vật kim loại gắn ở dương vật người đàn ông

Theo ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu Bệnh viện An Bình TPHCM, việc tự ý "nâng cấp cậu nhỏ" bằng các dụng cụ hoặc vật liệu tự chế đây là xu hướng đáng báo động khi ngày càng có nhiều người tin vào các mẹo lan truyền trên mạng xã hội nhằm làm tăng kích thước dương vật hoặc kéo dài thời gian cương cứng mà không hiểu hết những rủi ro nghiêm trọng phía sau.

Một trong những tình huống thường gặp là nam giới dùng đai ốc, vòng kim loại hoặc các vật cứng siết vào gốc dương vật với mục đích giữ máu lại để duy trì độ cương lâu hơn. Tuy nhiên, khi dương vật cương lên, máu bị ứ trệ khiến kích thước tăng nhanh, làm vòng kim loại kẹt cứng và không thể tháo ra. Chỉ sau vài giờ, vùng dương vật bắt đầu sưng nề tím tái, đau dữ dội và có nguy cơ hoại tử nếu không được xử lý kịp thời.

Không chỉ vòng kim loại, một số người còn tự tiêm các chất không rõ nguồn gốc hoặc bơm vật liệu lạ vào dương vật với hy vọng làm tăng kích thước. Các chất này có thể là silicon lỏng, dầu, filler không được kiểm định hoặc hỗn hợp truyền miệng mua trên mạng. 

Hậu quả thường gặp là nhiễm trùng, biến dạng dương vật, xơ cứng mô hoặc áp xe phải phẫu thuật nhiều lần để xử lý. Có trường hợp sau khi tiêm chất lạ vài tháng, toàn bộ vùng da dương vật viêm đỏ, phù nề và đau kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chức năng tình dục.

BS Phong cho biết tâm lý mặc cảm về kích thước hoặc áp lực thể hiện bản thân trong chuyện tình dục khiến nhiều nam giới dễ tin vào những quảng cáo thiếu kiểm chứng. 

Mạng xã hội hiện nay xuất hiện không ít nội dung giới thiệu các phương pháp "tăng kích thước tại nhà", "giữ cương cực lâu" hoặc "không cần phẫu thuật", đánh trúng tâm lý tự ti của đàn ông. Tuy nhiên, phần lớn các biện pháp này không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.

Người đàn ông ở An Giang gặp nạn vì “nâng cấp” dương vật, bác sĩ chỉ ra những nguy cơ - Ảnh 2.

ThS-BS Trần Quốc Phong tư vấn cho các bệnh nhân nam về các vấn đề sức khỏe tình dục

"Dương vật là cơ quan có cấu trúc mạch máu và thần kinh rất nhạy cảm. Bất kỳ hành động siết chặt, tiêm chất lạ hoặc can thiệp không đúng cách nào cũng có thể gây tổn thương tuần hoàn máu. 

Nếu dòng máu bị chặn quá lâu, mô dương vật có thể hoại tử không hồi phục. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có nguy cơ mất chức năng tình dục hoặc phải cắt bỏ một phần cơ quan sinh dục" - BS Phong cảnh báo.

Các chuyên gia về nam học cũng khuyến cáo việc cố kéo dài thời gian cương bằng dụng cụ tự chế hoàn toàn không giúp cải thiện sức khỏe sinh lý thật sự.

Nhiều trường hợp rối loạn cương hoặc xuất tinh sớm cần được đánh giá bởi bác sĩ chuyên khoa để tìm nguyên nhân liên quan đến tâm lý, nội tiết, tim mạch hoặc thần kinh.

Việc tự xử lý bằng các phương pháp nguy hiểm không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.


