Gia đình

Tìm thấy "điều hoàn hảo" trong những khác biệt

Bình An

Học cách chấp nhận, thấu hiểu và trân trọng nhau, để biến những điều chưa trọn vẹn, hoàn hảo thành nét đẹp riêng của mối quan hệ

Anh Lê Huy và chị Kim Lan (cùng 32 tuổi; ngụ phường Tân Hưng, TP HCM) quen nhau từ thời đại học. Anh Huy là người hướng ngoại, thích tụ tập bạn bè, trong khi chị Lan lại yêu sự yên tĩnh. Sau khi kết hôn, những khác biệt này khiến cả hai mâu thuẫn không ít: anh thấy chị "khó gần", chị lại cho rằng anh "ồn ào quá mức".

Chấp nhận sự khác biệt

Cứ vài tuần, nhóm bạn anh lại ghé ăn uống trong khi chị chỉ muốn ngày cuối tuần yên tĩnh, được ngủ thêm một chút, đọc sách, nấu bữa ăn nhẹ cho gia đình. Vài lần như thế, chị Lan từ chối. Lời qua tiếng lại, cả hai không ai chịu nhường ai, anh cho rằng chị không tôn trọng sở thích của chồng, còn chị lại cảm thấy anh không quan tâm đến mong muốn của vợ. Biết chuyện, mẹ chị khuyên: "Vợ chồng sống với nhau lâu dài, đừng chỉ nhìn vào điều mình muốn, mà hãy nghĩ xem điều gì giúp cả hai cùng vui". Họ nhận ra lâu nay chỉ mong đối phương thay đổi để hợp với mình, mà quên rằng bản thân cũng cần mở lòng để bước vào thế giới của người kia. Sau lần đó, họ tìm cách dung hòa: anh giảm tần suất tụ tập, chị thi thoảng cùng chồng tiếp bạn bè để hiểu thêm về cuộc sống của anh.

Chị Ngọc Mai (30 tuổi; ngụ phường Bình Thới, TP HCM) có tính cách nhanh nhẹn, quen xử lý mọi việc dứt khoát, gọn gàng. Ngược lại, anh Minh (35 tuổi, chồng chị) làm gì cũng chậm rãi, cân nhắc từng bước, đôi khi khiến chị sốt ruột vì cho rằng anh thiếu quyết đoán. Thời gian mới cưới, chị từng bực mình, mệt mỏi vì cảm giác mình "gánh" hết mọi quyết định. Nhưng khi sinh con đầu lòng, trải qua giai đoạn trầm cảm sau sinh, chính sự điềm tĩnh, kiên nhẫn của anh đã giúp chị vượt qua. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe từng tâm sự, nhẹ nhàng dỗ con bớt quấy khóc để chị có thời gian nghỉ ngơi.

"Trước đây, tôi thấy anh thiếu sự nhanh nhẹn, giờ lại biết trong mọi biến cố, gia đình cần có người giữ được sự bình tĩnh để chống chọi với áp lực" - chị Ngọc Mai mỉm cười chia sẻ.

Tin cậy là nền tảng

Cưới nhau 15 năm, cùng vượt qua nhiều sóng gió cuộc đời, chị Mỹ Hạnh (43 tuổi; ngụ phường Chợ Quán, TP HCM) nhớ nhất lần chồng chị vì tin bạn mà mất một khoản tiền lớn, sau đó anh giấu vợ, tự xoay xở. Khi sự việc vỡ lở, nợ nần chồng chất, chị cảm thấy bị phản bội niềm tin, cả hai căng thẳng đến mức nghĩ đến ly hôn.

Nhưng sau khi bình tĩnh, nhớ lại những năm tháng anh luôn đứng về phía vợ khi chị khó khăn, chị quyết định cho anh một cơ hội. "Tôi bỏ qua lỗi lầm của anh, xem như đó là một bài học cho anh. Chúng tôi lập nguyên tắc minh bạch tài chính và cùng nhau bàn bạc trước các quyết định lớn. Để gia đình hạnh phúc, không chỉ có tình yêu mà còn là sự tin cậy được xây dựng lại sau những lần đổ vỡ" - chị Mỹ Hạnh đúc kết.

Tìm thấy "điều hoàn hảo" trong những khác biệt- Ảnh 1.

Minh họa AI: VY THƯ

Sau gần 20 năm chung sống, càng ngày vợ chồng anh Dũng - chị Thy (phường An Khánh, TP HCM) càng nhận ra họ có quá nhiều điểm khác biệt. Anh hay suy nghĩ, lo xa, kỹ tính; chị vô tư đến mức nhiều khi anh cho là "vô tâm", thích gì làm đó, không "biết sợ".

"Chúng tôi kiểu "ông nói gà, bà nói vịt", nhiều lúc gây gổ vì không hiểu nhau. Nhưng "non sông dễ đổi, bản tính khó dời". Ngoài những khác biệt tính cách, cô ấy là người có tâm tốt, thương chồng con. Chúng tôi không còn tìm kiếm sự trùng khớp, mà trân trọng những gì đối phương mang lại. Nhờ vậy mà đã bên nhau gần 2 thập kỷ" - anh Dũng tâm sự.

Những câu chuyện trên cho thấy tình yêu bền vững không phải nhờ hai người hoàn hảo tìm thấy nhau, mà nhờ họ học cách nhìn thấy sự hoàn hảo trong những gì tưởng chừng là khuyết điểm. Sự hướng ngoại ồn ào của một người có thể giúp người kia bớt khép kín; sự chậm rãi của người này lại giúp người kia bình tâm; sai lầm trong quá khứ có thể là bài học để đôi bên gắn bó hơn…

Thạc sĩ tâm lý Trần Minh Ánh cho rằng đừng cố thay đổi bạn đời. Tình yêu không phải là cố gắng tìm người đáp ứng mọi mong muốn của mình, mà là học cách trân trọng những gì người ấy đang có, cả ưu lẫn khuyết. Khác biệt là điều tự nhiên và có thể bổ sung cho nhau. Khi mâu thuẫn, hãy nhớ lại những điểm tốt và những lúc đối phương đã làm bạn hạnh phúc.

"Thay vì chỉ trích, hãy nói về cảm xúc của mình và lắng nghe câu chuyện từ phía người kia. Con người sẽ thay đổi theo thời gian. Tình yêu bền vững là khi cả hai chấp nhận sự thay đổi đó và tìm cách cùng tiến về phía trước. Đặc biệt, sự tin cậy là nền tảng giúp tình yêu vượt qua những vấp ngã. Sau lỗi lầm, hãy cùng nhau thiết lập nguyên tắc mới để tránh lặp lại" - bà Ánh nói. 

Bí quyết giữ tình yêu lâu bền

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Trung Kiên, để giữ tình yêu lâu bền, cần ghi nhớ những "bí quyết" sau: Đừng so sánh người bạn đời với bất kỳ ai khác. Khi giận, hãy nhớ lại ít nhất 3 điều tốt đẹp mà đối phương từng làm cho mình. Dành thời gian riêng để mỗi người nuôi dưỡng sở thích cá nhân. Không cố gắng "sửa" đối phương, hãy tìm cách để ưu điểm của họ bù đắp khuyết điểm của mình.

Cuối cùng, luôn nói lời cảm ơn, dù là với những việc nhỏ nhất.


    Thông báo