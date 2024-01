Tìm việc trực tuyến tăng mạnh

"Concert", "tìm việc làm", "chatGPT" là 3 cụm từ được người dùng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất năm 2023. Chủ đề "việc làm" cũng nằm trong vùng quan tâm đặc biệt của người dùng khi tăng gấp 17,37 lần so với năm 2022.



Kinh tế số sôi động

Theo các chuyên gia, đó là tín hiệu đáng mừng. Ông Nguyễn Tiến Danh, đại diện trang tuyển dụng viecvui.vn, cho rằng xu hướng sử dụng internet tìm kiếm việc làm tăng mạnh trong vài năm qua. Không chỉ nhân sự biết sử dụng công nghệ, những lao động phổ thông hiện cũng biết sử dụng các nền tảng công nghệ trên mạng xã hội (MXH) để tìm việc làm.

Công nghệ tuyển dụng đang góp phần làm sôi động thị trường lao động

Điều đó lý giải một phần vì sao cụm từ "tìm việc làm" lần đầu tiên có mặt trong tốp đầu được tìm kiếm nhiều nhất năm 2023. "Tôi nghĩ đó là tín hiệu tốt cho thấy mức độ phổ cập và khả năng sử dụng internet tại Việt Nam ngày càng nhiều. Thật ra, không chỉ người không có việc làm mới lên MXH tìm kiếm mục "tìm việc làm" mà những người đang có việc cũng luôn tìm những cơ hội tốt hơn" - ông Danh nói.

Ở góc độ nhà đầu tư vào mảng dịch vụ việc làm, ông Ivan Loo, Giám đốc Talentvis, cho biết một trong những lý do Talentvis mở văn phòng tại Việt Nam là do khách hàng của công ty mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Ông Ivan nhìn nhận Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn với mức tăng trưởng GDP tốt cùng nguồn nhân lực dồi dào. Điều đó góp phần vào số lượng tìm kiếm, thảo luận các chủ đề liên quan đến việc làm, sự nghiệp ngày càng sôi động.

Trong năm 2023, nền kinh tế toàn cầu không ổn định sau dịch COVID-19, tình trạng lừa đảo việc làm gia tăng ở nhiều nơi, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, tâm lý của người lao động (NLĐ) hậu đại dịch có xu hướng cân bằng công việc và cuộc sống, dễ bị "bùi tai" với thông tin về những công việc làm từ xa, lương hấp dẫn. Điều đó dẫn đến xu hướng tìm kiếm một công việc mới ngày càng tăng với những nhân sự đang có việc làm ổn định.

Điểm đáng chú ý nữa là xu hướng ngày càng khắt khe khi chọn ứng viên của nhà tuyển dụng. Tỉ lệ loại hồ sơ gia tăng khi doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào tuyển dụng. Điều đó dẫn đến việc nhiều ứng viên tìm việc trong thời gian dài. Với nhóm ứng viên đó, tìm việc là công việc đầu tiên, hằng ngày và liên tục.

"Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet cao. Theo thống kê của We Are Social, tính đến hết năm 2023, Việt Nam có 77,93 triệu người dùng internet, tương đương 79,1% dân số. Điều đó cho thấy nền kinh tế số Việt Nam đang rất sôi động, đó cũng là lý do vì sao tất cả những gì liên quan đến cuộc sống đều được tìm kiếm trên internet" - ông Ivan Loo đánh giá.

Ngăn chặn hành vi trục lợi

Bà Lê Nguyễn Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Adecco Việt Nam, cho biết xu hướng tìm kiếm cơ hội việc làm ở nhiều nguồn tuyển dụng khác nhau, nhất là các trang tuyển dụng trực tuyến được NLĐ xem như cách hiệu quả nhất để tìm việc làm.

Thực tế không chỉ những ứng viên mới ra trường, đang thất nghiệp và ứng viên cấp cao cũng thường sử dụng MXH để tìm một cơ hội mới. "Xu hướng tuyển dụng trực tuyến lên ngôi mang tới giải pháp tuyển dụng mới cho cả DN và NLĐ. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, NLĐ phải làm quen với kỹ năng số trong khi ứng viên tìm việc tận dụng triệt để công nghệ kết nối để tìm việc" - bà Thanh nói.

Hiện DN tuyển dụng nhân sự trên internet chiếm 95%. Các hình thức tuyển dụng trực tuyến phổ biến là qua website tuyển dụng, quảng cáo Google, Instagram, báo điện tử, nền tảng tuyển dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo… Những giải pháp tuyển dụng này mang lại hiệu quả tối ưu với nguồn ứng viên có chất lượng và dễ chọn lọc. Thậm chí nhiều ứng dụng còn cho phép DN kết nối với ứng viên theo tiêu chuẩn đặt ra trên những nền tảng công nghệ.

Ông Bùi Quang Minh (chuyên gia an ninh mạng), đại diện SecurityBox, cho rằng công nghệ kết nối đang làm thay đổi cách thức hoạt động của nhiều ngành nghề, trong đó có tuyển dụng. Nhưng bên cạnh những ưu điểm nổi bật so với phương thức tuyển dụng truyền thống thì việc lợi dụng không gian mạng để lừa đảo tuyển dụng ngày một gia tăng. Chính vì những kẻ xấu lợi dụng internet để lừa đảo việc làm cũng góp phần đưa cụm từ "tìm việc làm" tăng đáng kể trong năm qua.

"Gia tăng tỉ lệ sử dụng công nghệ trong tìm việc làm là điều đáng mừng nhưng chính NLĐ cần có những kỹ năng công nghệ để hoạt động trên MXH được an toàn hơn. Việt Nam cũng cần tuyên truyền, khuyến cáo và ngăn chặn những hành vi trục lợi bất chính trên không gian mạng" - ông Minh nhấn mạnh.

Những ngành tuyển nhiều Theo ông Đỗ Đức Chí, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Nhân Kiệt (quận 1, TP HCM), trong năm 2024, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông sẽ còn tiếp tục tăng, nhất là giai đoạn đầu năm. Bởi làn sóng đơn hàng trong ngành điện tử sẽ tăng vào đầu và cuối năm nay. "Dự kiến nhu cầu có thể tăng từ 10% - 20% so với thời điểm bình thường. Trong đó, lĩnh vực sản xuất liên quan đến điện, điện tử là những ngành tăng tuyển dụng nhiều nhất. Ngoài ra, các ngành khác như may mặc cũng có sự thay đổi, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động tăng" - ông Chí nói.