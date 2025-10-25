HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tình trạng bất ổn của Khoa Pug

Thùy Trang

(NLĐO) - Mạng xã hội "rộ" tin bị bế nhưng cư dân mạng phát hiện sự bất ổn thực sự của Khoa Pug.

Prince, Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng bị réo gọi?

Tình trạng bất ổn của Khoa Pug - Ảnh 1.

Khoa Pug đập xương kéo giò

Từ khi ông trùm Chen Zhi bị truy nã quốc tế với cáo buộc "lừa đảo xuyên quốc gia", Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt thì mạng xã hội "bừng sáng" với 3 cái tên có liên quan mật thiết với cư dân mạng Việt Nam là Khoa Pug, Vương Phạm và Johnny Đặng.

Việc 3 cái tên Khoa Pug, Vương Phạm và Johnny Đặng bị réo gọi liên tục cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trong đó, cõi mạng đều biết cả 3 người này từng có mối quan hệ thân thiết và cả ba đều có điểm chung là siêu giàu. Johnny Đặng là vua kim cương, Vương Phạm triệu phú USD với khối bất động sản trải dài ở Mỹ và nổi nhất vẫn là Khoa Pug: vừa giàu có, vừa là dân chơi chi tiền không tiếc tay.

Màn chi tiền lấy tiền mới nhất của Khoa Pug là mua một lúc chục cái iphone 17 promax chỉ để làm YouTube chơi. Và Khoa Pug cũng mua chiếc iphone dát vàng duy nhất trên thế giới, có giá 300 triệu đồng (bằng giá chiếc ô tô điện VF3).

Nhưng đỉnh điểm của sự chơi nổi của Khoa Pug chính là việc đập xương kéo giò. Năm 2023, Khoa Pug phẫu thuật tại Mỹ, nâng chiều cao từ 1,67 m lên 1,75 m. Lần thứ 2 này, Khoa Pug chi khoảng 100.000 USD (2,5 tỉ đồng) để kéo dài cẳng chân thêm 7 cm, giúp cân đối với phần đùi đã kéo trước đó 8 cm, khắc phục tình trạng "lưng dài, chân ngắn".

Sau 2 năm chi 5 tỉ đồng để phẫu thuật kéo dài chân, dân tình cũng không khỏi tò mò tình trạng đôi chân hiện tại của Khoa Pug.

Khoa Pug thực sự bất ổn

Dáng đi của Khoa Pug sau kéo chân thực sự bất ổn

Và đây chính là điểm bất ổn của Khoa Pug. Trong những video của Khoa Pug, cư dân mạng không khỏi bất ngờ với tướng đi của Khoa Pug. Cụ thể, bước chân Khoa Pug khá khập khiễng, khó khăn trong việc di chuyển hậu kéo chân. Cư dân mạng đồng loạt để lại cảm thán tiếc cho Khoa Pug khi quyết định kéo chân.

Sau thời gian dài sinh sống tại Mỹ, hiện tại, Khoa Pug đã trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Vẫn giữ phong độ chịu chơi như trước đây, Khoa Pug vẫn luôn khiến nhiều người thích thú và choáng ngợp khi thường xuyên đăng tải video khoe cuộc sống sang "chảnh" cùng những trải nghiệm thú vị trong các chuyến du lịch của mình.

Clip mới nhất của Khoa Pug

Nhiều ý kiến thắc mắc liệu Khoa Pug có thể đi lại bình thường như trước? Dù chân có dài thật, Khoa Pug cũng cao lên thật nhưng vấn đề đi lại dường như không thể bình thường như trước đây.

Tin liên quan

Sau khi chi 5 tỉ để kéo chân, hot YouTuber Khoa Pug tiếp tục đi kéo chân lần 2

Sau khi chi 5 tỉ để kéo chân, hot YouTuber Khoa Pug tiếp tục đi kéo chân lần 2

(NLĐO) - Trong khi những thông tin tiêu cực quanh hot YouTuber Khoa Pug vẫn xuất hiện thì chính chủ có một quyết định bất ngờ.

Mai Tiến Dũng góp mặt vào danh sách nhạc cưới của năm

(NLĐO)- "Mình cưới nhau em nhé" của Mai Tiến Dũng, 8 năm mới được ra mắt, là "quà cưới" đặc biệt cho Á hậu Quỳnh Châu.

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị

(NLĐO) - Một năm sau thành công của phim "Chị dâu", Ngọc Trinh trở lại điện ảnh với vai chính phim "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Khoa Pug Khoa Pug bất ổn tin đồn về Khoa Pug
