Tô Diệp Hà hội ngộ Ý Nhi, fan rần rần: Chị em nhan sắc đây rồi!

Hoa hậu Tô Diệp Hà đọ dáng cùng Ý Nhi, visual tràn màn hình

Tô Diệp Hà cùng hoa hậu Ý Nhi tại thảm xanh "Miss World Vietnam 2025"

Sau một chặng đường dài, "Miss World Vietnam 2025" đã khép lại với đêm Chung kết diễn ra vào tối 29-3. Đồng hành cùng cuộc thi từ 2 sự kiện trước đó, Hoa hậu Tô Diệp Hà là khách mời được chờ đợi trong đêm thi quan trọng này.

Không thích bó buộc bản thân trong bất kỳ phong cách nào, Tô Diệp Hà gây ấn tượng bởi sự biến hóa của cô khi xuất hiện tại đêm Chung kết "Miss World Vietnam 2025".

Sải bước trên thảm xanh của sự kiện lần này, nàng hậu hở bạo với váy dạ hội cổ đổ xẻ sâu nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Chất liệu mềm mại, phom dáng đuôi cá ôm sát tôn lên những đường cong thanh thoát kết hợp với layout make up sắc sảo, trang sức tinh tế đã giúp Tô Diệp Hà tỏa sáng trên thảm xanh mà không cần diện váy áo quá cầu kỳ.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét, Tô Diệp Hà có sự thăng hạng về nhan sắc rõ rệt. Thậm chí, có fan còn hi vọng người đẹp sẽ đi thi quốc tế trong tương lai. Bí quyết "mãi xinh" của hoa hậu Tô Diệp Hà là "bản thân phải biết thế mạnh của mình là gì để phát huy để nó thành điểm nhấn, tạo nên sự khác biệt mỗi khi xuất hiện trước công chúng". Tham gia các sự kiện trong khuôn khổ "Miss World Vietnam 2025", nàng hậu nhận được nhiều lời khen bởi sự biến hóa, chịu khó thay đổi phong cách.

Tô Diệp Hà và hoa hậu Quế Anh

Tại thảm xanh "Miss World Vietnam 2025", Tô Diệp Hà đã hội ngộ đương kim Miss World Vietnam Ý Nhi. Hai chị em đã có màn đọ dáng khiến fan beauty phải rần rần bởi visual tràn màn hình. Tô Diệp Hà chia sẻ, cô rất yêu mến Ý Nhi bởi sự nỗ lực, cố gắng kể từ khi đăng quang đến nay.

Có lẽ cũng chính nhờ sự biến hóa đa dạng trong phong cách, Tô Diệp Hà được BTC Miss World Vietnam 2025 tin tưởng giao vai trò trao giải cho thí sinh giành chiến thắng ở phần thi Người Đẹp Thời Trang trong đêm chung kết - Nguyễn Đào Tuyên Dương.

Tô Diệp Hà nói gì về Tân "Miss World Vietnam 2025"?

"Năm nay, các cô gái đều mang đến những nguồn năng lượng rất riêng, phong cách thời trang và phong thái thể hiện cũng khác biệt. Hà nghĩ, người giành chiến thắng ở hạng mục này không chỉ là sự ghi nhận về gu thẩm mỹ mà còn nhiều yếu tố khác như cá tính, bản lĩnh sân khấu,... Hà đánh giá cao Nguyễn Đào Tuyên Dương bởi bạn biết cách tỏa sáng và khiến những gì mình khoác lên người trở nên mới mẻ, sống động" - Tô Diệp Hà nói.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Tô Diệp Hà

Nói về tân Miss World Vietnam, nàng hậu gửi lời chúc mừng đến Phương Oanh và bày tỏ đây là một chiến thắng thuyết phục: "Tân hoa hậu đã cố gắng rất nhiều. Ở cô ấy hội đủ những yếu tố cần thiết đối với một Hoa hậu. Khi mới đăng quang, chắc chắn bạn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhưng Hà tin, ai rồi cũng sẽ trở thành phiên bản tốt hơn mình ngày hôm qua.

Hà cũng từng giống như vậy, khi chúng ta cố gắng mỗi ngày và nhận được kết quả tốt, mọi thử thách hay khó khăn đều sẽ trở nên xứng đáng. Một lần nữa, Hà xin chúc mừng tân Miss World Vietnam 2025 và mong rằng bạn sẽ có một hành trình rực rỡ trong tương lai, nhất là tại đấu trường nhan sắc quốc tế trong thời gian tới".

Khép lại chặng đường đồng hành cùng "Miss World Vietnam 2025", Tô Diệp Hà tiết lộ cô đã có những dự định của riêng mình. Đến thời điểm nhất định, người đẹp sẽ chia sẻ với khán giả.

Fan nhan sắc kêu Tô Diệp Hà đi thi quốc tế

Nếu đêm chung kết là một Tô Diệp Hà quyến rũ và tinh tế thì ở thảm xanh của chung khảo trước đó lại là một cô gái nền nã, dịu dàng khi diện áo dài cách tân. Tô Diệp Hà chia sẻ, cô muốn thử nhiều phong cách khác nhau.

"Hà không muốn 'đóng khung hình ảnh' của chính mình. Mỗi lần thử phong cách mới, Hà lại được một trải nghiệm khác biệt. Nhưng không phải cái gì mình cũng thử, chỉ là lựa chọn từ những thứ phù hợp nhất để thay đổi bản thân mỗi lần xuất hiện trước khán giả" - người đẹp cho biết.