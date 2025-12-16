HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tòa bác đơn, đất cũng thu hồi, vì sao dự án An Hòa vẫn là bãi cọc bê tông suốt 15 năm?

Tin - ảnh: Quang Nhật

(NLĐO) - Dự án trung tâm thương mại triển khai xây dựng 15 năm nhưng hiện chỉ là bãi cọc bê tông gây mất mỹ quan, người dân thắc mắc sao chưa thu hồi?

Dự án Trung tâm thương mại An Hòa, tọa lạc tại phường Phú Xuân, TP Huế, với diện tích 6.257 m², do Công ty TNHH Hoàng Phú làm chủ đầu tư với diện tích 6.257 m2. Dự án có quy mô 3 tầng khép kín, tổng mức đầu tư 36 tỉ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 7-2009. Sau khi xây dựng một số hạng mục, dự án đã dừng thi công từ năm 2012 và bị bỏ hoang đến nay.

- Ảnh 1.

Sau 15 năm triển khai, dự án Trung tâm Thương mại An Hòa chỉ là bãi cọc bê tông.

Theo ghi nhận, dự án trung tâm thương mại này mới chỉ xây dựng phần móng và hệ thống cọc bê tông tầng 1 nằm trơ trọi, xung quanh cỏ dại và cây xanh um tùm.

Đây là khu đất bến xe An Hòa cũ, nằm sát Quốc lộ 1 ở cửa ngõ phía Bắc trung tâm TP Huế. Nhiều người dân TP Huế rất quan tâm đến dự án này vì bỏ hoang lâu năm không tái đầu tư, gây mất mỹ quan. Nhiều người thắc mắc vì sao chính quyền không thu hồi dự án?

- Ảnh 2.

Đến nay, dự án này chỉ mới đổ nhiều trụ bê tông.

Mới đây, UBND TP Huế cho biết ngày 28-1-2019, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành Quyết định 237 về việc thu hồi khu đất thực hiện dự án và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế) quản lý.

- Ảnh 3.

Bãi cọc bê tông.

Trong quá trình triển khai, UBND TP Huế đã nhiều lần chỉ đạo các cơ quan chức năng, Trung tâm Phát triển quỹ đất làm việc với chủ đầu tư là Công ty TNHH Hoàng Phú để xử lý tài sản gắn liền với đất, bàn giao khu đất cho đơn vị này quản lý.

- Ảnh 4.

Cỏ mọc nhếch nhác, gây mất mỹ quan.

Tuy nhiên, đến nay, Công ty TNHH Hoàng Phú vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất, không thực hiện việc xử lý tài sản và bàn giao khu đất với lý do họ đã khởi kiện hủy Quyết định 29/2016 của Sở Kế hoạch - Đầu tư (nay là Sở Tài chính TP Huế) về việc chấm dứt hoạt động dự án; hủy Quyết định 237/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất.

- Ảnh 5.

Từ nhiều năm nay, dự án được rào chắn bằng tôn.

Qua 3 phiên xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm của TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế), TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND Tối cao, tòa đã bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Hoàng Phú Liên, đề nghị hủy quyết định chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm Thương mại An Hòa.

Các phiên xét xử sơ thẩm, phúc thẩm của TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện, kháng cáo của Công ty TNHH Hoàng Phú đề nghị hủy Quyết 237 về việc thu hồi thửa đất triển khai dự án này.

Theo UBND TP Huế, Công ty TNHH Hoàng Phú đang kháng nghị đến VKSND Tối cao, TAND Tối cao về các bản án liên quan kết quả việc khởi kiện nói trên. Sau khi có kết quả giải quyết của các cơ quan này, UBND TP Huế sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định, xử lý dứt điểm tài sản gắn liền với đất, thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất tại khu đất dự án Trung tâm Thương mại An Hòa; xây dựng phương án khai thác sử dụng khu đất hiệu quả, đảm bảo mỹ quan đô thị, tránh gây lãng phí tài nguyên đất đai.

