Thời sự Chính trị

Toàn cảnh lễ xuất quân Đồng Nai lên đường chi viện Đắk Lắk sáng 25-11

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Gần 300 cán bộ, y bác sĩ, đoàn viên... mang theo 10.000 túi thuốc, 2.000 suất thuốc, 2.000 phần quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk

Sáng 25-11, tại trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở ngành đã tham dự lễ xuất quân đoàn công tác lên đường hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt.

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 1.

Tham dự có các ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo sở ngành và đông đảo cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cho biết đoàn công tác được bố trí 5 tổ nhiệm vụ. Trong đó, có 3 tổ khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc, 1 tổ y tế dự phòng, vệ sinh môi trường và phun khử khuẩn, tổ còn lại là Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm công tác hỗ trợ.

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 3.

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 4.

Đoàn mang theo 10.000 túi thuốc, 2.000 suất thuốc phục vụ khám bệnh, 2.000 phần quà và 600 triệu đồng nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng chịu thiệt hại mưa lũ.

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 5.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chia sẻ với những mất mát, tổn thất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang phải gánh chịu. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập đoàn công tác mang theo thuốc men, phương tiện chuyên môn, vật tư y tế và nhiều phần quà, nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân tỉnh bạn vượt qua khó khăn trước mắt.

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn lên xe động viên cán bộ, công chức lên đường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 7.

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 8.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai sẽ đi đến các xã Hòa Mỹ, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Sơn Thành, An Thạch... là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, đến thời điểm hiện tại, tình hình thời tiết và đường sá còn nhiều khó khăn.

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 9.

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 10.

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 11.

Đồng Nai hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiên tai với hàng trăm người và vật phẩm cứu trợ - Ảnh 12.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các thành viên đoàn công tác phải tổ chức điều phối khoa học, chặt chẽ, đảm bảo an toàn và xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe phù hợp.

TPHCM lập 5 tổ y tế khẩn cấp chi viện Đắk Lắk

TPHCM lập 5 tổ y tế khẩn cấp chi viện Đắk Lắk

(NLĐO) - Khoảng 100 y-bác sĩ từ các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của TP HCM sẽ lên đường chi viện cho ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vào sáng mai (25-11).

Đắk Lắk: Công an lưu ý người dân khi nhận quà từ thiện

(NLĐO) - Công an phường đề nghị người dân khi nhận quà từ thiện không so bì, chê ít – nhiều gây tranh cãi, sẽ tạo hình ảnh không đẹp.

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị xuất phát trong đêm, chi viện khắc phục điện tại Đắk Lắk

(NLĐO) - Ngay trong đêm, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cử đội xung kích 54 người vào Đắk Lắk để hỗ trợ khôi phục hệ thống điện hư hỏng nặng sau mưa lũ.

