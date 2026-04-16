Thời sự

Tối ưu hóa mô hình tiến bộ

SONG HƯƠNG

Một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính là chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

Từ ngày 1-7-2025, cùng với cả nước, TPHCM triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, hướng tới nền hành chính hiện đại, hiệu quả, gần dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Xác định khâu đột phá

Khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) cấp xã được tăng trách nhiệm. Khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ cũng tăng theo. 

Đội ngũ CB-CC-VC, nhất là ở cấp xã, vì thế cần chuyên nghiệp, xử lý công việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nền quản trị quốc gia, quản trị địa phương cũng như của người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, 168 xã, phường, đặc khu cơ bản hoàn thành việc bố trí công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho hơn 115.000 CB-CC-VC. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời gian thực hiện gấp, yêu cầu về tiến độ cao nên thời gian đánh giá, rà soát trước khi bố trí còn chưa thật kỹ. Có tình trạng vừa thừa vừa thiếu biên chế, nhân sự một số nơi chưa phù hợp với vị trí việc làm...

Trước thực tế này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng nhiều nhiệm vụ cụ thể. 

Theo đó, xác định nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là khâu đột phá trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Đưa nội dung này vào chương trình công tác toàn khóa, hằng năm và kế hoạch kiểm tra, giám sát. Đồng thời, gắn chặt công tác cán bộ với cải cách hành chính, chuyển đổi số, kỷ luật - kỷ cương công vụ và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.



Bên cạnh phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đang giúp đội ngũ nhân sự cấp xã tự hoàn thiện mình.Ảnh: HUYỀN TRÂN

Tin tưởng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu quyết liệt triển khai Đề án số 4353/2025 về rà soát, sắp xếp, bố trí CB-CC-VC tại các xã, phường, đặc khu. Trong đó, tập trung đưa ra các nhóm giải pháp để giải quyết tình trạng bố trí thừa và thiếu công chức. Công tác tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ phải theo nguyên tắc "đúng người - đúng việc - đúng địa bàn", hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực quản trị địa phương.

Ngoài ra, xây dựng Đề án vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, xây dựng phương án giao biên chế, điều động cán bộ… làm cơ sở sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp.

Đặc biệt, tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM tiếp tục thực hiện chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, đẩy mạnh tinh thần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo để giảm tải công việc, nâng cao hiệu suất…

Cụ thể, giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM tập trung đào tạo lý luận chính trị nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đào tạo sau đại học với các vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn cao như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong khu vực công, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng...

Đồng thời, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tập trung các nhóm lĩnh vực trọng yếu gồm quản lý đô thị hiện đại, phát triển kinh tế và khoa học - công nghệ, vận hành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại tự do, logistics, cảng biển quốc tế.

Những động thái trên cùng những bước đi mỗi ngày thêm vững chắc sau 9 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bất cứ ai cũng có thể kỳ vọng và đặt niềm tin vào sự phát triển của TPHCM trong tương lai - nơi đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị hiện đại và phù hợp với tầm vóc của một đô thị quốc tế. 

Hiệu quả nằm ở con người

Nhiều người khi được hỏi đều nêu cảm nhận tốt về hiệu quả đáp ứng của cơ quan phục vụ dân. Ghi nhận tại phường Tăng Nhơn Phú cho thấy các giải pháp công nghệ hiện đại, chuyển đổi số được tăng cường, nhiều hồ sơ được đội ngũ cán bộ tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.

Bà Cao Thị Ngọc Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú - thông tin với tinh thần chủ động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường đổi mới cải cách hành chính với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.



Cán bộ hỗ trợ xử lý thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Ảnh: HUYỀN TRÂN

Bà Châu nhìn nhận sự hiệu quả của việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp phần lớn nằm ở vai trò của người cán bộ. "Tôi tin rằng cán bộ trẻ chịu học hỏi thì chắc chắn đáp ứng yêu cầu, có nhiều thành công khi phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp" - bà Châu nói.

Tương tự là phường Phú Nhuận. Chị Quỳnh Anh, ngụ địa phương, kể so với trước đây, việc xử lý các thủ tục hành chính bây giờ hiện đại hơn rất nhiều. Không gian thoáng mát, cán bộ hỗ trợ nhiệt tình, chính xác... là điểm cộng đối với chị cũng như bất cứ ai tới làm thủ tục.

H.Trân


