Thời sự

Tôn vinh điển hình thi đua yêu nước

VĂN DUẨN

Đại hội tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước

Hôm nay (27-12), Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Khí thế bước vào kỷ nguyên mới

Chiều 26-12, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trong phiên trù bị diễn ra sau đó, các đại biểu nghe phổ biến chương trình, nội quy đại hội; báo cáo thành phần, số lượng, cơ cấu đại biểu về dự đại hội; thông qua chương trình đại hội và duyệt các nghi thức phục vụ ngày khai mạc.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Về dự đại hội có 2.223 đại biểu (gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức) là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành.

Theo Ban Tổ chức, dự đại hội có 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 86 đại biểu đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực; 1.326 đại biểu là điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành. Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước; có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).

Tôn vinh điển hình thi đua yêu nước - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: NHẬT BẮC

Ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến

Trong số những điển hình dự đại hội, có trung tá Lê Thị Hằng (SN 1985), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Trung tá Hằng đã chủ trì nghiên cứu, phát triển 3 đầu dẫn tên lửa đối hạm; nghiên cứu, phát triển ra-đa đo cao cho các dòng tên lửa đối hạm cận âm bay bám biển và đạt được những thành tựu đặc biệt xuất sắc. Trung tá cùng đồng đội đã nghiên cứu, chinh phục, làm chủ công nghệ lõi, góp phần phát triển ngành công nghiệp tên lửa của Việt Nam. 

Trong 5 năm, trung tá Hằng đã được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, các bằng khen của Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và nhiều phần thưởng khác. Đặc biệt, tháng 8 vừa qua, trung tá đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Hay hành trình từ một công nhân (CN) hầm lò trở thành Anh hùng Lao động của anh Phạm Đình Duẩn (SN 1986), quê Quỳnh Phụ, Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), CN Phân xưởng Khai thác 14, Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin, là câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí, nghị lực kiên cường và tinh thần thi đua lao động sản xuất. Hơn 20 năm miệt mài cống hiến, anh Duẩn đã trở thành người thợ mỏ đầu tiên của Công ty CP Than Vàng Danh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Anh luôn gương mẫu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tổ sản xuất do anh làm tổ trưởng đã khai thác được 365.500 tấn than. Là CN có tay nghề cao (bậc 5/5), luôn sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn những sự cố nghiêm trọng. Đặc biệt, anh Duẩn đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc trực tiếp tham gia giải cứu thành công 2 CN mắc kẹt trong sự cố tụt lò ngày 15-4-2023. 

Ngoài ra, anh không ngừng nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát huy sáng kiến. Trong 10 năm qua, anh đã có 11 sáng kiến mang lại hiệu quả cao và giá trị làm lợi rất lớn cho đơn vị…

Theo Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng, tổng số 2.025 đại biểu chính thức có cơ cấu đại biểu chặt chẽ, bảo đảm tỉ lệ hợp lý giữa CN, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, người có công tiêu biểu, cũng như các thành phần theo yêu cầu của đại hội. Trong số này, số lượng đại biểu thuộc khối kinh tế chiếm khoảng 25%. 

Trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ đại hội thi đua; Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.


