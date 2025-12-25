HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Tôn vinh sức sống di sản Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” giới thiệu gần 200 hình ảnh, hiện vật, tôn vinh giá trị di sản Việt Nam.

Chiều 25-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP HCM), Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cùng các đơn vị liên quan khai mạc trưng bày "Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại". Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, cho biết trưng bày nhằm giới thiệu một cách sinh động, trực quan tới công chúng trong nước và quốc tế những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời phản ánh kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu cũng như hoạt động của hệ thống bảo tàng trong thời gian qua.

Tôn vinh sức sống di sản Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại - Ảnh 1.

Đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Trưng bày giới thiệu gần 200 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, được sắp xếp theo 4 chủ đề chính: Hệ thống pháp luật và chính sách bảo vệ di sản văn hóa; Các di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh; Di sản văn hóa Việt Nam - đa dạng và độc đáo; Di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững.

TIN LIÊN QUAN

"Chúng tôi hy vọng trưng bày sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn toàn diện hơn về di sản văn hóa Việt Nam - một kho tàng vừa giàu bản sắc truyền thống, vừa không ngừng được kế thừa, trao truyền, phát huy trong đời sống đương đại", bà Thu Hiền nhấn mạnh.

Tôn vinh sức sống di sản Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại - Ảnh 2.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày

Theo Cục Di sản văn hóa, Việt Nam hiện có hơn 4 vạn di tích trong danh mục kiểm kê, trong đó có 3.677 di tích quốc gia, 147 di tích quốc gia đặc biệt; 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 17 di sản văn hóa phi vật thể và 11 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh. Cả nước hiện có 183 bảo tàng, lưu giữ hơn 4 triệu hiện vật, với 327 bảo vật quốc gia phân bố tại nhiều địa phương.

Trưng bày mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 15-1-2026.

Tôn vinh sức sống di sản Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại - Ảnh 3.
Tôn vinh sức sống di sản Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại - Ảnh 4.
Tôn vinh sức sống di sản Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại - Ảnh 5.

Trưng bày góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

