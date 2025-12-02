Nâng cao vị thế Công đoàn

Thông qua các buổi làm việc giữa Công đoàn TP HCM với các tổ chức Công đoàn quốc tế, các bên đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao vị thế của Công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đoàn viên - lao động.

Chia sẻ hoạt động Công đoàn

Tại buổi làm việc giữa LĐLĐ TP HCM và đoàn đại biểu của Ủy ban Đối ngoại thuộc Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore (NTUC), vấn đề được các bên quan tâm nhất là làm sao để phát huy được vai trò của Công đoàn trong việc thúc đẩy nâng cao năng suất lao động trong giai đoạn hiện nay.

Ông Desmond Choo - Quốc Vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore, Trợ lý Tổng Thư ký NTUC - thông tin hiện có 58 Công đoàn và 7 hiệp hội trực thuộc. Đây là những đối tác đóng vai trò kết nối trực tiếp với lực lượng lao động - bao phủ hầu hết các ngành nghề.

Các điểm dừng chân do Công đoàn TP HCM thành lập nhằm hỗ trợ thiết thực cho tài xế xe công nghệ

Với các giải pháp nâng cao năng suất cho người lao động (NLĐ), ông Desmond Choo cho rằng đây là bài toán khó cần sự phối hợp chặt chẽ từ Chính phủ, Công đoàn, doanh nghiệp (DN) và NLĐ. Về phía Chính phủ, phải có chính sách bảo vệ NLĐ và khuyến khích nâng cao năng suất lao động phù hợp. Tại Singapore, việc nâng cao năng suất lao động không chỉ hướng tới tổng thể mà còn cho từng nhóm ngành, từng NLĐ để kéo giảm khoảng cách về năng suất giữa những NLĐ với nhau.

Về phía NTUC, phải làm việc chặt chẽ với Chính phủ, bám sát tình hình thực tế và công tác dự báo, kịp thời đề xuất đổi mới các bộ luật, làm mới các chính sách để đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động hiện tại và tương lai.

Bên cạnh đó, NTUC kết nối bền chặt với DN, không để DN phải hoàn toàn chủ động trong nâng cao năng suất. "Chúng tôi thường xuyên trao đổi với DN để hiểu được nhu cầu về mặt công nghệ, các yêu cầu trong công việc của NLĐ từ đó xây dựng các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng cần thiết, phù hợp với từng nhóm ngành, DN" - ông Desmond Choo chia sẻ.

Ông Desmond Choo cũng bày tỏ rất ấn tượng với các chương trình phúc lợi của Công đoàn TP HCM dành cho đoàn viên (như chương trình hỗ trợ vốn, nghỉ dưỡng…), các chương trình khích lệ NLĐ sáng tạo như Giải thưởng Tôn Đức Thắng vinh danh các kỹ sư, công nhân có công trình nghiên cứu, sáng kiến sáng tạo; hay phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"; các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ, công chức thành phố.

LĐLĐ TP HCM cho biết sau khi sắp xếp lại bộ máy, hiện LĐLĐ TP HCM quản lý khoảng 2,5 triệu đoàn viên, địa bàn hoạt động rộng. LĐLĐ thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là công tác chuyển đổi số, các vấn đề chăm lo, bồi dưỡng đào tạo tay nghề cho NLĐ… Do đó, chuyến thăm và làm việc đã giúp tăng cường hợp tác song phương giữa NTUC và thành phố trong các hoạt động Công đoàn và nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Bảo vệ lao động phi chính thức

Tình trạng chung tại nhiều quốc gia là lực lượng lao động tham gia các công việc phi chính thức ngày càng đông dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác xây dựng chính sách cũng như chăm lo.

Mới đây, tại buổi làm việc giữa LĐLĐ TP HCM và đoàn Tổng Công hội Thượng Hải (Trung Quốc), ông Wang Houfu - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Thượng Hải, Trưởng đoàn Tổng Công hội Thượng Hải - cho biết tại Thượng Hải thời gian qua có rất nhiều lao động tham gia các công việc phi chính thức, nhất là các nhóm ngành nghề mới như giao hàng, chạy xe công nghệ, làm việc tại các sàn livestream, thương mại điện tử…

Với những nhóm ngành này, quan hệ lao động và các quy định pháp lý chưa rõ ràng nên việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi cho họ còn nhiều lúng túng, chưa được như kỳ vọng dù Công hội cũng rất nỗ lực tìm kiếm mô hình chăm lo.

Vấn đề này từng được nêu ra tại buổi làm việc trước đó của LĐLĐ TP HCM với NTUC. Chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề tập hợp, bảo vệ nhóm lao động phi chính thức, đại diện NTUC cho biết thực tiễn luôn luôn thay đổi, ngày nay nhiều nhóm ngành nghề mới ra đời, nhanh chóng thu hút lực lượng lao động tham gia.

Trước thay đổi nhanh chóng về thị trường lao động, NTUC đã thành lập các Công đoàn cho nhóm ngành nghề mới, cụ thể như Công đoàn dành cho tài xế lái xe công nghệ… để kết nối họ. Trên cơ sở đó, Công đoàn nghiên cứu và làm việc với chính phủ để xây dựng các chính sách chung để bảo vệ quyền lợi cho họ.

Điều này tương tự như ở Việt Nam. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết hiện nay địa bàn TP HCM có hàng trăm ngàn lao động phi chính thức là tài xế xe công nghệ. Thời gian qua, các cấp Công đoàn thành phố đã rất nỗ lực tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ phù hợp cho họ.

Đó là việc thành lập các nghiệp đoàn cơ sở để tập hợp NLĐ, qua đó triển khai nhiều hoạt động chăm lo vào các dịp Tết, Tháng Công nhân, hỗ trợ đột xuất, tuyên truyền kiến thức pháp luật cũng như phổ biến một số kỹ năng cần thiết cho NLĐ; triển khai mô hình Điểm dừng chân, thành lập các trạm dừng để tài xế nghỉ ngơi.

Hay mới đây nhất là đồng hành với NLĐ trong quá trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện, như phối hợp với các đơn vị hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho tài xế khi chuyển đổi phương tiện thông qua Tổ chức Tài chính vi mô CEP, phần lãi suất cho vay được các đơn vị đối tác hỗ trợ chi trả…

NTUC mong muốn được tăng cường trao đổi thêm các kiến thức về công nghệ, trí tuệ nhân tạo để ứng dụng vào công việc hằng ngày; đồng thời tăng cường hợp tác giữa NTUC và Công đoàn TP HCM về hoạt động Công đoàn cũng như hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, có thể bắt đầu từ nguồn lao động trẻ.



