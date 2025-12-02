HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nâng cao vị thế Công đoàn

Bài và ảnh: THANH NGA

Công đoàn TP HCM tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế để đúc kết kinh nghiệm, tìm giải pháp hoạt động hiệu quả

Thông qua các buổi làm việc giữa Công đoàn TP HCM với các tổ chức Công đoàn quốc tế, các bên đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao vị thế của Công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đoàn viên - lao động.

Chia sẻ hoạt động Công đoàn

Tại buổi làm việc giữa LĐLĐ TP HCM và đoàn đại biểu của Ủy ban Đối ngoại thuộc Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore (NTUC), vấn đề được các bên quan tâm nhất là làm sao để phát huy được vai trò của Công đoàn trong việc thúc đẩy nâng cao năng suất lao động trong giai đoạn hiện nay.

Ông Desmond Choo - Quốc Vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore, Trợ lý Tổng Thư ký NTUC - thông tin hiện có 58 Công đoàn và 7 hiệp hội trực thuộc. Đây là những đối tác đóng vai trò kết nối trực tiếp với lực lượng lao động - bao phủ hầu hết các ngành nghề.

Nâng cao vị thế Công đoàn - Ảnh 1.

Các điểm dừng chân do Công đoàn TP HCM thành lập nhằm hỗ trợ thiết thực cho tài xế xe công nghệ

Với các giải pháp nâng cao năng suất cho người lao động (NLĐ), ông Desmond Choo cho rằng đây là bài toán khó cần sự phối hợp chặt chẽ từ Chính phủ, Công đoàn, doanh nghiệp (DN) và NLĐ. Về phía Chính phủ, phải có chính sách bảo vệ NLĐ và khuyến khích nâng cao năng suất lao động phù hợp. Tại Singapore, việc nâng cao năng suất lao động không chỉ hướng tới tổng thể mà còn cho từng nhóm ngành, từng NLĐ để kéo giảm khoảng cách về năng suất giữa những NLĐ với nhau.

Về phía NTUC, phải làm việc chặt chẽ với Chính phủ, bám sát tình hình thực tế và công tác dự báo, kịp thời đề xuất đổi mới các bộ luật, làm mới các chính sách để đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động hiện tại và tương lai.

Bên cạnh đó, NTUC kết nối bền chặt với DN, không để DN phải hoàn toàn chủ động trong nâng cao năng suất. "Chúng tôi thường xuyên trao đổi với DN để hiểu được nhu cầu về mặt công nghệ, các yêu cầu trong công việc của NLĐ từ đó xây dựng các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng cần thiết, phù hợp với từng nhóm ngành, DN" - ông Desmond Choo chia sẻ.

Ông Desmond Choo cũng bày tỏ rất ấn tượng với các chương trình phúc lợi của Công đoàn TP HCM dành cho đoàn viên (như chương trình hỗ trợ vốn, nghỉ dưỡng…), các chương trình khích lệ NLĐ sáng tạo như Giải thưởng Tôn Đức Thắng vinh danh các kỹ sư, công nhân có công trình nghiên cứu, sáng kiến sáng tạo; hay phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"; các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ, công chức thành phố.

LĐLĐ TP HCM cho biết sau khi sắp xếp lại bộ máy, hiện LĐLĐ TP HCM quản lý khoảng 2,5 triệu đoàn viên, địa bàn hoạt động rộng. LĐLĐ thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là công tác chuyển đổi số, các vấn đề chăm lo, bồi dưỡng đào tạo tay nghề cho NLĐ… Do đó, chuyến thăm và làm việc đã giúp tăng cường hợp tác song phương giữa NTUC và thành phố trong các hoạt động Công đoàn và nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Bảo vệ lao động phi chính thức

Tình trạng chung tại nhiều quốc gia là lực lượng lao động tham gia các công việc phi chính thức ngày càng đông dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác xây dựng chính sách cũng như chăm lo.

Mới đây, tại buổi làm việc giữa LĐLĐ TP HCM và đoàn Tổng Công hội Thượng Hải (Trung Quốc), ông Wang Houfu - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Thượng Hải, Trưởng đoàn Tổng Công hội Thượng Hải - cho biết tại Thượng Hải thời gian qua có rất nhiều lao động tham gia các công việc phi chính thức, nhất là các nhóm ngành nghề mới như giao hàng, chạy xe công nghệ, làm việc tại các sàn livestream, thương mại điện tử… 

Với những nhóm ngành này, quan hệ lao động và các quy định pháp lý chưa rõ ràng nên việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi cho họ còn nhiều lúng túng, chưa được như kỳ vọng dù Công hội cũng rất nỗ lực tìm kiếm mô hình chăm lo.

Vấn đề này từng được nêu ra tại buổi làm việc trước đó của LĐLĐ TP HCM với NTUC. Chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề tập hợp, bảo vệ nhóm lao động phi chính thức, đại diện NTUC cho biết thực tiễn luôn luôn thay đổi, ngày nay nhiều nhóm ngành nghề mới ra đời, nhanh chóng thu hút lực lượng lao động tham gia. 

Trước thay đổi nhanh chóng về thị trường lao động, NTUC đã thành lập các Công đoàn cho nhóm ngành nghề mới, cụ thể như Công đoàn dành cho tài xế lái xe công nghệ… để kết nối họ. Trên cơ sở đó, Công đoàn nghiên cứu và làm việc với chính phủ để xây dựng các chính sách chung để bảo vệ quyền lợi cho họ.

Điều này tương tự như ở Việt Nam. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết hiện nay địa bàn TP HCM có hàng trăm ngàn lao động phi chính thức là tài xế xe công nghệ. Thời gian qua, các cấp Công đoàn thành phố đã rất nỗ lực tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ phù hợp cho họ. 

Đó là việc thành lập các nghiệp đoàn cơ sở để tập hợp NLĐ, qua đó triển khai nhiều hoạt động chăm lo vào các dịp Tết, Tháng Công nhân, hỗ trợ đột xuất, tuyên truyền kiến thức pháp luật cũng như phổ biến một số kỹ năng cần thiết cho NLĐ; triển khai mô hình Điểm dừng chân, thành lập các trạm dừng để tài xế nghỉ ngơi.

Hay mới đây nhất là đồng hành với NLĐ trong quá trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện, như phối hợp với các đơn vị hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho tài xế khi chuyển đổi phương tiện thông qua Tổ chức Tài chính vi mô CEP, phần lãi suất cho vay được các đơn vị đối tác hỗ trợ chi trả… 

NTUC mong muốn được tăng cường trao đổi thêm các kiến thức về công nghệ, trí tuệ nhân tạo để ứng dụng vào công việc hằng ngày; đồng thời tăng cường hợp tác giữa NTUC và Công đoàn TP HCM về hoạt động Công đoàn cũng như hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, có thể bắt đầu từ nguồn lao động trẻ.


Tin liên quan

Công đoàn TP HCM góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Công đoàn TP HCM góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(NLĐO) - Từ các hoạt động thiết thực, Công đoàn TP HCM góp phần củng cố niềm tin của công nhân - lao động đối với Đảng, Nhà nước và MTTQ

Công đoàn thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc

(NLĐO) - Đề án của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng tới 100% LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành triển khai xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc

Công đoàn Công an TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần VIII

(NLĐO) - Công an TPHCM đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công an TPHCM lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt ban chấp hành gồm 11 thành viên

hợp tác quốc tế tổ chức Công đoàn năng suất lao động tập huấn kỹ năng lao động giỏi lao động sáng tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số bảo vệ quyền lợi tổ chức tài chính chất lượng nguồn nhân lực lao động trẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo