"Tổng quản thái giám" Lý Liên Anh của Châu Tinh Trì qua đời

Thông tin Lưu Tuân qua đời được truyền thông Hoa ngữ đăng tải ngày 30-5. Theo đó, học trò của ông là diễn viên La Gia Anh đã đăng tải bài viết tưởng niệm thầy lên trang cá nhân.

Theo La Gia Anh, nghệ sĩ Lưu Tuân qua đời tối 29-5 vì tuổi cao sức yếu. Ông được kính trọng vì tận tâm trong việc giảng dạy Kinh kịch trong nhiều năm, đào tạo nhiều học trò. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc ông.

Lưu Tuân sinh năm 1939 tại Bắc Kinh - Trung Quốc. Ông bắt đầu học Kinh kịch từ năm lên 6 tuổi và gắn bó suốt đời với môn nghệ thuật này.

Năm 1980, ông trở về Hồng Kông (Trung Quốc) tiếp tục sự nghiệp giảng dạy Kinh kịch và tham gia đóng phim. Ông được mệnh danh là "Phật ngàn mặt" vì khả năng biến hóa điêu luyện giữa vai chính diện và phản diện.

Đặc biệt, ông đóng nhiều vai thái giám và được khán giả rất yêu thích ở dạng vai này, xem ông là một trong những diễn viên đóng đạt nhất vai này, một "đại thái giám" của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong phim "Quan xẩm lốc cốc" của Châu Tinh Trì, ông vào vai Lý Liên Anh - tổng quản thái giám quyền lực trong cung, hậu thuẫn cho thế lực của phản diện Thường Uy.

Lưu Tuân trong vai thái giám Lý Liên Anh phim "Quan xẩm lốc cốc"

Ông cũng từng thể hiện vai thái giám Giả Kim Khúc trong "Tiếu ngạo giang hồ" năm 1990. Vai diễn này giúp ông thắng giải Kim Tượng lần thứ 10, nhận được sự yêu thích dù là vai phụ phản diện, nham hiểm. Ông được truyền thông nhận xét là tuy vai phụ nhưng đã một tay che hào quang của ảnh đến năm đó.

Lưu Tuân đóng vai thái giám Đông Xưởng trong "Hoàng Phi Hồng". Ngoài ra, ông cũng đóng vai Bạch Vân Thiền sư trong "Thiện nữ u hồn" 3 và nhiều phim khác.