Quốc tế

Tổng thống Donald Trump công bố quyết định quan trọng

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh dẫn dắt Cục Dự trữ Liên bang (FED) cần được Thượng viện phê chuẩn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30-1 cho biết sẽ đề cử ông Kevin Warsh, cựu quan chức Cục Dự trữ Liên bang (FED), thay ông Jerome Powell khi người này kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch FED vào tháng 5-2026.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ không tiếc lời ca ngợi ông Kevin Warsh là người giỏi nhất lịch sử, có khí chất lãnh đạo.

"Tôi biết Kevin từ lâu. Tôi tin chắc ông ấy sẽ trở thành một trong những Chủ tịch FED vĩ đại nhất, có lẽ là giỏi nhất lịch sử" - ông Donald Trump khẳng định.

Ông Trump chọn người thay thế Chủ tịch Fed, hứa hẹn lãi suất đảo chiều? - Ảnh 1.

Ông Kevin Warsh, Ảnh: AP

Ông Kevin Warsh (55 tuổi) từng là thành viên Hội đồng Thống đốc FED giai đoạn 2006 - 2011, Ông là thống đốc trẻ nhất lịch sử FED khi nhậm chức ở tuổi 35. Hiện ông là học giả của Viện Hoover, đồng thời làm giảng viên tại ĐH Stanford.

Ở nhiều bài viết gần đây, ông Warsh phân tích chính sách cắt giảm chi tiêu cùng việc bãi bỏ nhiều quy định từ Chính phủ Mỹ góp phần giảm áp lực lạm phát, từ đó tạo điều kiện giúp FED cắt giảm lãi suất như Tổng thống Donald Trump mong muốn.

Hiện tại, nhà lãnh đạo Mỹ kỳ vọng FED giảm lãi suất chủ chốt xuống mức 1%, thấp hơn nhiều so với mức hiện tại là khoảng 3,6%.

Hãng tin AP cho rằng việc ông Kevin Warsh công khai ủng hộ chính sách kinh tế chính quyền ông Donald Trump đang triển khai là yếu tố then chốt thúc đẩy ông Trump đưa ra quyết định trên.

Việc đề cử ông Warsh có thể là bước đi quan trọng giúp Tổng thống Donald Trump tăng ảnh hưởng đối với FED, một trong số ít cơ quan liên bang vẫn còn duy trì tính độc lập.

Việc đề cử ông Warsh làm chủ tịch FED vẫn cần được Thượng viện phê chuẩn. Theo tờ New York Post, quy trình này có thể trở nên phức tạp do cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp liên quan đến FED.

