Tổng thống Donald Trump “có quyết định” về tên lửa Tomahawk

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump “có quyết định” về tên lửa Tomahawk

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ ngày 6-10 tuyên bố ông đã đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh trước khi đồng ý cung cấp, ông muốn biết Ukraine dự định làm gì với tên lửa Tomahawk bởi vì ông không muốn làm leo thang xung đột Nga - Ukraine.

Khi được hỏi liệu ông Donald Trump đã quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine hay chưa, ông không loại trừ khả năng này và nói rằng ông "gần như đã đưa ra quyết định".

Ông chủ Nhà Trắng nói với các phóng viên: "Tôi muốn tìm hiểu xem họ sẽ làm gì với số tên lửa này. Họ sẽ đưa chúng tới đâu? Tôi đoán tôi phải hỏi câu hỏi đó. Tôi không muốn làm tình hình leo thang".

Điện Kremlin và Ukraine chưa có phản hồi ngay lập tức.

Trong khi đó, trang Axios dẫn lời một quan chức Ukraine và một nguồn tin thân cận với chính phủ Ukraine cho biết họ không biết quyết định của ông Donald Trump là gì.

Tổng thống Donald Trump “có quyết định” về tên lửa Tomahawk - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump “có quyết định” về tên lửa Tomahawk. Ảnh: Nhà Trắng

Nguồn tin thân cận với chính phủ Ukraine tiết lộ rằng những tuần gần đây, các quan chức trong chính quyền ông Donald Trump bày tỏ lo ngại về việc liệu Mỹ có thể kiểm soát cách Ukraine sử dụng các tên lửa Tomahawk sau khi chúng được các quốc gia NATO mua và thanh toán hay không.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này.

Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đổ vỡ nếu điều đó xảy ra. Ông Putin cũng lập luận lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành được một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có "sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị ông Donald Trump cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev trong cuộc gặp của họ bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ trên "The Axios Show" rằng ông đã yêu cầu ông Donald Trump cung cấp một hệ thống vũ khí bổ sung có khả năng buộc Tổng thống Putin phải đàm phán hòa bình mà không cần thực sự khai hỏa.

Tên lửa Tomahawk là một loại vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa, ước tính có giá 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn lên tới 2.500 km. Nếu được cung cấp, Tomahawk sẽ mở rộng đáng kể khả năng tấn công của Ukraine, đưa các mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga, thậm chí cả Moscow, vào tầm ngắm.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng Ukraine có một yêu cầu tác chiến là "tấn công hậu phương trung gian và sâu của Nga".

Tomahawk sẽ giải quyết khoảng trống năng lực này, vì các phương tiện tầm xa nội địa hiện tại của Ukraine thường "thiếu khả năng mang tải trọng cần thiết" cho các cuộc tấn công hiệu quả.

Ông George Barros, nhà phân tích về Nga tại ISW, chỉ ra rằng nếu Ukraine có Tomahawk, họ có thể phá hủy các mục tiêu quan trọng như nhà máy sản xuất máy bay không người lái Shahed ở Tatarstan, nơi có khả năng sản xuất 2.700 chiếc mỗi tháng.

Phân tích của ISW cho thấy có ít nhất 1.945 mục tiêu quân sự Nga nằm trong tầm bắn của biến thể Tomahawk tầm xa mở rộng và ít nhất 1.655 mục tiêu nằm trong tầm bắn của phiên bản tiêu chuẩn.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 7-10: Lỗ hổng phòng không khiến Nga hụt hơi trước UAV Ukraine?

Điểm nóng xung đột ngày 7-10: Lỗ hổng phòng không khiến Nga hụt hơi trước UAV Ukraine?

(NLĐO) - Trong suốt cuộc xung đột, lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine luôn coi hệ thống phòng không Nga là mục tiêu hàng đầu.

Crimea cùng nhiều khu vực của Nga rung chuyển vì UAV và tên lửa Ukraine

(NLĐO) - Ukraine ngày 6-10 điều máy bay không người lái tấn công Crimea và các cơ sở năng lượng của Nga trong đêm, trong khi Moscow tuyên bố bắn hạ 251 UAV.

Điểm nóng xung đột ngày 6-10: Cú tập kích tầm xa của Ukraine vào tàu tên lửa Nga

(NLĐO) - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SSO) tuyên bố đã tấn công thành công tàu tên lửa lớp Buyan-M của Nga mang tên Grad trong vùng biển Cộng hòa Karelia.

Donald Trump Nga - Ukraine vũ khí Tên lửa hành trình Tomahawk tên lửa tomahawk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo