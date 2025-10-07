Tổng thống Donald Trump “có quyết định” về tên lửa Tomahawk

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh trước khi đồng ý cung cấp, ông muốn biết Ukraine dự định làm gì với tên lửa Tomahawk bởi vì ông không muốn làm leo thang xung đột Nga - Ukraine.

Khi được hỏi liệu ông Donald Trump đã quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine hay chưa, ông không loại trừ khả năng này và nói rằng ông "gần như đã đưa ra quyết định".

Ông chủ Nhà Trắng nói với các phóng viên: "Tôi muốn tìm hiểu xem họ sẽ làm gì với số tên lửa này. Họ sẽ đưa chúng tới đâu? Tôi đoán tôi phải hỏi câu hỏi đó. Tôi không muốn làm tình hình leo thang".

Điện Kremlin và Ukraine chưa có phản hồi ngay lập tức.

Trong khi đó, trang Axios dẫn lời một quan chức Ukraine và một nguồn tin thân cận với chính phủ Ukraine cho biết họ không biết quyết định của ông Donald Trump là gì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump “có quyết định” về tên lửa Tomahawk. Ảnh: Nhà Trắng



Nguồn tin thân cận với chính phủ Ukraine tiết lộ rằng những tuần gần đây, các quan chức trong chính quyền ông Donald Trump bày tỏ lo ngại về việc liệu Mỹ có thể kiểm soát cách Ukraine sử dụng các tên lửa Tomahawk sau khi chúng được các quốc gia NATO mua và thanh toán hay không.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này.

Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đổ vỡ nếu điều đó xảy ra. Ông Putin cũng lập luận lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành được một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có "sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị ông Donald Trump cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev trong cuộc gặp của họ bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ trên "The Axios Show" rằng ông đã yêu cầu ông Donald Trump cung cấp một hệ thống vũ khí bổ sung có khả năng buộc Tổng thống Putin phải đàm phán hòa bình mà không cần thực sự khai hỏa.

Tên lửa Tomahawk là một loại vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa, ước tính có giá 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn lên tới 2.500 km. Nếu được cung cấp, Tomahawk sẽ mở rộng đáng kể khả năng tấn công của Ukraine, đưa các mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga, thậm chí cả Moscow, vào tầm ngắm.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng Ukraine có một yêu cầu tác chiến là "tấn công hậu phương trung gian và sâu của Nga".

Tomahawk sẽ giải quyết khoảng trống năng lực này, vì các phương tiện tầm xa nội địa hiện tại của Ukraine thường "thiếu khả năng mang tải trọng cần thiết" cho các cuộc tấn công hiệu quả.

Ông George Barros, nhà phân tích về Nga tại ISW, chỉ ra rằng nếu Ukraine có Tomahawk, họ có thể phá hủy các mục tiêu quan trọng như nhà máy sản xuất máy bay không người lái Shahed ở Tatarstan, nơi có khả năng sản xuất 2.700 chiếc mỗi tháng.

Phân tích của ISW cho thấy có ít nhất 1.945 mục tiêu quân sự Nga nằm trong tầm bắn của biến thể Tomahawk tầm xa mở rộng và ít nhất 1.655 mục tiêu nằm trong tầm bắn của phiên bản tiêu chuẩn.