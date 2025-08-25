HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump hành động trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát phân chia lại khu vực bầu cử Hạ viện.

Theo các nhà phân tích chính trị và chuyên gia, động thái trên giúp bảo vệ thế đa số của Đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, tạo tiền đề cho đảng này kiểm soát Hạ viện trong nhiều thập kỷ tới.

Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ thế đa số 219-212 tại Hạ viện. Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các bang, bắt đầu từ Texas, tích cực phân chia lại khu vực bầu cử.

Tổng thống Donald Trump hành động trước bầu cử giữa nhiệm kỳ- Ảnh 1.

Ông Donald Trump tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Ảnh: AP

Trong khi đó, các bang ủng hộ Đảng Dân chủ, dẫn đầu là California, đã đe dọa trả đũa bằng cách “vẽ lại” khu vực bầu cử của riêng họ để giành lợi ích đảng phái. 

Đây là một đặc điểm lâu đời của chính trị Mỹ gọi là “chiếm đoạt khu vực bầu cử”. Điều đó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại.

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa vẫn nắm giữ lợi thế với quyền kiểm soát cơ quan lập pháp bang và chức thống đốc của 23 bang, so với 15 bang của Đảng Dân chủ. 

Ngoài ra, các nhà phân tích độc lập cho rằng sự thay đổi dân số có thể tạo ra tới 11 ghế quốc hội mới tại các bang miền Nam và miền Tây do Đảng Cộng hòa kiểm soát sau cuộc điều tra dân số Mỹ năm 2030.

Cuộc chiến phân chia lại khu vực bầu cử hiện nay làm dấy lên lo ngại về việc phân chia khu vực bầu cử gian lận, khi Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tranh giành lợi thế và tiếp tục gây chia rẽ.

Một cuộc thăm dò trong tháng này cho thấy hầu hết người Mỹ phản đối việc phân chia khu vực bầu cử theo đảng phái. 

Đáng lưu ý, các thành trì của Đảng Dân chủ, bao gồm New York và California, đã và đang mất dân số vào tay Florida, Texas, Idaho và các bang khác do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

“Nhiều cử tri đang chuyển từ California - Vùng Vịnh - đến Austin, Dallas hoặc Boise, Idaho. Họ muốn sống ở một bang ủng hộ Đảng Cộng hòa vì nhiều lý do: chi phí sinh hoạt, luật pháp và quy định, cách thức điều hành bang, môi trường kinh doanh, những thứ tương tự như vậy” - phát ngôn viên Uỷ ban Toàn quốc Đảng Cộng hoà, bộ phận vận động tranh cử của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Will Kiley lý giải.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump nhận tin vui lớn từ toà án

Tổng thống Donald Trump nhận tin vui lớn từ toà án

(NLĐO) - Tòa phúc thẩm ở New York - Mỹ đã bác bỏ mức phạt hơn 454 triệu USD vì tội danh gian lận dân sự đối với ông Donald Trump, gia đình và công ty của ông.

Nghệ thuật đàm phán của Tổng thống Donald Trump hiệu quả bất ngờ?

(NLĐO) - Liệu chính sách ngoại giao khó lường, mang tính giao dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực sự tạo ra khởi đầu cho hòa bình ở Ukraine?

Tổng thống Donald Trump nói về "thiên đường", cảm ơn quà tặng đặc biệt từ Ukraine

(NLĐO) - "Tôi muốn thử lên thiên đường nếu có thể" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói khi được hỏi về những nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.

tổng thống donald trump bầu cử Đảng Cộng hòa Hạ viện Đảng Dân chủ
