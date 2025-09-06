HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Nga và chủ tịch Trung Quốc sẽ cùng đến Mỹ dự hội nghị?

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mời Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Hội nghị thượng đỉnh 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) sẽ do Mỹ đăng cai, dự kiến tổ chức tại câu lạc bộ golf Doral vào năm 2026. Địa điểm đăng cai thượng đỉnh là khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của ông Donald Trump ở Miami.

"Khi chúng ta kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm tới, Mỹ sẽ vinh dự đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 lần đầu tiên sau gần 20 năm" – Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Trong cuộc họp báo cuối tuần, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đã mời Ba Lan tham dự hội nghị G20 năm sau.

Dù xung đột Nga – Ukraine vẫn đang diễn ra căng thẳng, chủ nhân Nhà Trắng không loại trừ khả năng mời Tổng thống Putin tham dự. Ông nói: "Tôi sẽ suy nghĩ thêm một chút về điều này".

Khi được hỏi lại về khả năng tổng thống Nga và chủ tịch Trung Quốc tham dự thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ thẳng thắn: "Tôi rất muốn họ tham gia".

- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 sẽ được tổ chức tại câu lạc bộ golf của ông ở Miami – Mỹ. Ảnh: Francis Chung/Politico

Tổng thống Donald Trump mới có cuộc gặp với người đồng cấp Nga tại bang Alaska – Mỹ hồi tháng trước.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần gần nhất đến Mỹ là năm 2023 và được Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden tiếp đón. Trong nhiệm kỳ đầu làm tổng thống Mỹ, ông Donald Trump cũng đón tiếp ông Tập tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Theo Telegraph, tổ chức hội nghị tại câu lạc bộ golf Doral là mong muốn lâu nay của Tổng thống Donald Trump. Ông từng dự định tổ chức hội nghị G7 tại đây vào năm 2020 nhưng buộc phải hủy bỏ do áp lực về vấn đề xung đột lợi ích và đại dịch COVID-19. Sự kiện này sau đó diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Khu nghỉ dưỡng Doral được ông Donald Trump mua năm 2012 với giá 150 triệu USD, có 4 sân golf và nằm gần sân bay quốc tế Miami.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng sự kiện này sẽ mang lại lợi ích lớn: "Nó sẽ mang về hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu USD". Ông đồng thời khẳng định: "Chúng tôi đã làm một thỏa thuận, sẽ không liên quan đến tiền bạc. Tôi chỉ muốn sự kiện diễn ra tốt đẹp".

Hội nghị G20 dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm nay, đúng mùa cao điểm du lịch tại Miami, hứa hẹn thu hút truyền thông và dư luận toàn cầu.


Ông Putin tiếp tục mời ông Zelensky tới Moscow để đối thoại trực tiếp, Ukraine phản hồi ra sao?

Ông Putin tiếp tục mời ông Zelensky tới Moscow để đối thoại trực tiếp, Ukraine phản hồi ra sao?

Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức trở thành Bộ Chiến tranh

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-9 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh.

Sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Donald Trump "nhắn nhủ" gì với Ukraine?

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần tự mình đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức trở thành Bộ Chiến tranh

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-9 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh.

