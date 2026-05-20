Tổng thống Putin gặp lại “cậu bé” chụp ảnh cùng ở Bắc Kinh 26 năm trước

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20-5 đã gặp lại Bành Phái, người ông vô tình chụp ảnh cùng trong chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên 26 năm trước.

Trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày từ ngày 20-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp lại kỹ sư Bành Phái, hiện 38 tuổi, tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài.

Ông Bành Phái năm 12 tuổi từng chụp ảnh cùng ông Putin khi ông đến thăm Bắc Kinh lần đầu tiên trên cương vị tổng thống Nga hồi năm 2000.

Ông Putin đã khen ngợi quyết định du học tại Nga của ông Bành Phái. Vị tổng thống chia sẻ quê hương ông Bành ở miền Nam Trung Quốc có thời tiết khác với Moscow, đồng thời hy vọng ông đã được trải nghiệm môi trường tốt và thân thiện.

Hai người bắt tay, ôm nhau và trao đổi đồ lưu niệm. Ông Putin đã ký tặng một bức ảnh kỷ niệm về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.

Ông Putin gặp lại “cậu bé” chụp ảnh cùng ở Bắc Kinh 26 năm trước - Ảnh 1.

Tổng thống Nga và cậu bé Bành Phái 26 năm trước. Ảnh: China Daily

Ông Putin gặp lại “cậu bé” chụp ảnh cùng ở Bắc Kinh 26 năm trước - Ảnh 3.

Tổng thống Nga và ông Bành Phái trong cuộc gặp ngày 20-5. Ảnh: Sputnik

Theo RT, cuộc gặp ban đầu diễn ra vào tháng 7-2000, khi ông Putin bất ngờ dừng chân tại công viên Bắc Hải ở Bắc Kinh sau khi tham quan Tử Cấm Thành. Chuyến thăm công viên không nằm trong lịch trình chính thức và khu vực này chưa được kiểm tra an ninh.

RT đưa tin ông Putin đã đi ngang qua lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ và để ý đến cậu bé Bành Phái. Cậu đã vui vẻ chào tổng thống Nga và ông Putin đã bế cậu bé đang ngồi trên lan can đá xuống, hôn lên trán và chụp một bức ảnh kỷ niệm. Lúc đó, cậu bé Bành Phái cùng người nhà từ quê nhà Hồ Nam đến thủ đô tham quan.

Khoảnh khắc đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của ông Bành. Ông Bành học tiếng Nga, tốt nghiệp Học viện Xây dựng Đường bộ và Ô tô Moscow, thậm chí còn được bạn bè đặt cho một cái tên Nga - Pavel, hay Pasha - tượng trưng cho mối liên kết bền chặt hình thành trong cuộc gặp đó.

"Thật không thể tin được 26 năm sau, giấc mơ của tôi lại trở thành hiện thực. Cuộc gặp tình cờ cách đây 26 năm, một điều tưởng chừng không thể xảy ra, chưa bao giờ khiến tôi ngờ chúng tôi lại có cơ hội gặp lại sau 26 năm” - ông Bành chia sẻ.

Ông Bành mong muốn được đóng vai trò cầu nối hữu nghị giữa Bắc Kinh và Moscow. "Tôi xây dựng đường sá, cầu cống và đường hầm. Tôi muốn xây dựng một cây cầu hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc" - ông nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào tối 19-5 để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

