Quốc tế

Tổng thống Venezuela bị đưa đến Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị họp khẩn

Huệ Bình - Anh Thư

(NLĐO) – Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về vụ Mỹ tấn công Venezuela, theo nguồn tin ngoại giao của CBS News.

Hiện tại, các nỗ lực đang được tiến hành để cuộc họp có thể diễn ra ngay trong ngày 4-1, muộn nhất là sáng 5-1 (giờ Mỹ).

Ông Samuel Reinaldo Moncada Acosta, đặc phái viên của Venezuela tại Liên hợp quốc, yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn để thảo luận về cái mà ông gọi là "các hành động gây hấn do Mỹ thực hiện".

Chính phủ Colombia, hiện là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, cũng yêu cầu họp khẩn.

Tương tự, Nga - một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an - lên tiếng ủng hộ các lời kêu gọi tổ chức cuộc họp khẩn cấp này.

Tổng thống Venezuela bị đưa đến Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "họp khẩn" - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez phát biểu tại một cuộc họp báo vào tháng 11-2024. Ảnh: AP

Về phía Venezuela, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez yêu cầu phía Mỹ trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores.

Bà Rodríguez đưa ra yêu cầu trên chỉ vài giờ sau khi ông Maduro và bà Flores bị bắt giữ trong một chiến dịch của quân đội Mỹ ngay tại thủ đô Caracas và các khu vực khác của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Venezuela bị đưa đến Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị họp khẩn (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Washington đã biện minh cho hành động này bằng lập luận rằng vợ chồng Tổng thống Maduro cùng các quan chức khác của Venezuela phải chịu trách nhiệm về "tội âm mưu khủng bố ma túy, vận chuyển hàng ngàn tấn cocaine vào Mỹ và sở hữu vũ khí quân dụng hạng nặng". Chính quyền Caracas hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc này.

Cùng với các quan chức cấp cao, bà Rodríguez chỉ trích vụ bắt giữ là hành vi "bắt cóc", vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm thô bạo chủ quyền của Venezuela.

Trước tình hình này, chính phủ Venezuela dự kiến ban bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" và kêu gọi người dân toàn quốc sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước, đồng thời kêu gọi các chính phủ Mỹ Latin ủng hộ Venezuela.

Tổng thống Venezuela bị đưa đến Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "họp khẩn" - Ảnh 2.

Máy bay chở Tổng thống Venezuela hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở bang New York. Ảnh: AP

Cuộc họp báo của ông Donald Trump

Gần nửa đêm 4-1 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu buổi họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida để thông tin về hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Cùng tham dự với tổng thống Mỹ là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Cục Tình báo (CIA) John Ratcliffe và cố vấn cấp cao của Nhà Trắng phụ trách các vấn đề an ninh nội địa Stephen Miller.

Theo AP, ông Donald Trump thông tin rằng Mỹ đã "tắt đèn" thủ đô Caracas của Venezuela vào thời điểm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Trước đó, ông chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social hình ảnh ông Maduro "đang trên chiến hạm USS Iwo Jima của Mỹ".

TIN LIÊN QUAN

Theo tờ El Nacional của Venezuela, nhà lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý ông Maduro và phu nhân Flores đã chính thức bị truy tố tại Tòa án Quận phía Nam New York vì "chiến dịch khủng bố ma túy chết người của họ chống lại Mỹ và công dân của nước này".

El Nacional cũng dẫn lời ông Donald Trump rằng Mỹ sẽ "quản lý tình hình ở Venezuela cho đến khi một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự diễn ra".

Nhà lãnh đạo Mỹ còn tiết lộ Mỹ thậm chí đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công thứ hai nhắm vào Venezuela nhưng điều đó không còn cần thiết.

Tổng thống Venezuela bị đưa đến Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "họp khẩn" - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức trong buổi họp báo tại Mar-a-Lago (bang California - Mỹ) nhằm thông tin về cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hôm 3-1 - Ảnh: AP

Về vụ bắt giữ ông Maduro, ông Donald Trump cho biết thêm tổng thống Venezuela đã cố gắng tìm đến nơi trú ẩn an toàn làm bằng thép nhưng không kịp. Ông cũng cho biết quân đội Mỹ đã gặp nhiều sự kháng cự trong cuộc đột kích này nhưng không gặp thiệt hại nào về người. Có một chiếc trực thăng bị trúng đạn nhưng vẫn trở về được.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông Donald Trump cho biết ông và các tướng lĩnh Mỹ đã theo dõi vụ bắt giữ này trực tiếp tại một căn phòng ở Mar-a-Lago, cũng như thông tin sơ bộ về vụ bắt giữ mà ông đã làm rõ hơn trong bài phát biểu tại Nhà Trắng.

Cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào Venezuela bắt đầu lúc rạng sáng 3-1 bằng những tiếng nổ và máy bay được người dân thủ đô Caracas và một số bang lân cận nghe thấy. Một số đám cháy và cột khói cũng được quan sát từ các tầng cao.

Chính phủ Venezuela sau đó cáo buộc Mỹ thực hiện các vụ tấn công và cho biết Tổng thống Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Chỉ ít phút sau đó, tổng thống Mỹ tuyên bố nước này đã bắt giữ tổng thống Venezuela.

Tổng thống Venezuela bị đưa đến Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "họp khẩn" - Ảnh 4.

Bức ảnh chụp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên mạng xã hội hôm 3-1 - Ảnh: TRUTH SOCIAL

Ông Maduro đã được đưa đến Mỹ

Các phương tiện truyền thông lớn như CNN, CBS News… đưa tin vào chiều 3-1, Tổng thống Venezuela cùng vợ đã được đưa đến căn cứ không quân Stewart, phía Bắc TP New York.

Đoạn video từ trực thăng của NBC News cho thấy ông Maduro bước xuống từ máy bay vào khoảng 17 giờ 25 phút (giờ địa phương) tại một sân bay cách Manhattan khoảng 80 km về phía Bắc.

Trong vòng vây của các đặc vụ liên bang, ông Maduro xuất hiện với áo nỉ xám và bị còng tay chân khi đi từ cầu thang máy bay vào nhà vòm sân bay. Hình ảnh này khớp với tấm hình mặc áo nỉ xám mà chính quyền ông Donald Trump công bố ngay sau khi ông bị bắt giữ.

Dự kiến, hai người sẽ bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York. Đây là nơi từng giam giữ các tội phạm khét tiếng như trùm ma túy El Chapo.

Tin liên quan

Liên hợp quốc lên tiếng vụ Mỹ tấn công Venezuela

Liên hợp quốc lên tiếng vụ Mỹ tấn công Venezuela

(NLĐO)- Liên hợp quốc cùng Trung Quốc, Mexico và nhiều nước khác bày tỏ lo ngại trước việc Mỹ không kích Venezuela, tuyên bố bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

"Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ ra tay ở Venezuela", Nga liên tục lên tiếng

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích hành động tấn công Venezuela của Mỹ và khẳng định tình đoàn kết với Caracas.

MỸ TẤN CÔNG CARACAS, TUYÊN BỐ BẮT GIỮ TỔNG THỐNG MADURO: Venezuela và nhiều nước lên án kịch liệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng sớm 3-1 (giờ địa phương) tuyên bố trên Truth Social rằng Mỹ đã thực hiện một "cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela

Donald Trump Venezuela Tổng thống Nicolás Maduro
