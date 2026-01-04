Hiện tại, các nỗ lực đang được tiến hành để cuộc họp có thể diễn ra ngay trong ngày 4-1, muộn nhất là sáng 5-1 (giờ Mỹ).

Ông Samuel Reinaldo Moncada Acosta, đặc phái viên của Venezuela tại Liên hợp quốc, yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn để thảo luận về cái mà ông gọi là "các hành động gây hấn do Mỹ thực hiện".

Chính phủ Colombia, hiện là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, cũng yêu cầu họp khẩn.

Tương tự, Nga - một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an - lên tiếng ủng hộ các lời kêu gọi tổ chức cuộc họp khẩn cấp này.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez phát biểu tại một cuộc họp báo vào tháng 11-2024. Ảnh: AP

Về phía Venezuela, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez yêu cầu phía Mỹ trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores.

Bà Rodríguez đưa ra yêu cầu trên chỉ vài giờ sau khi ông Maduro và bà Flores bị bắt giữ trong một chiến dịch của quân đội Mỹ ngay tại thủ đô Caracas và các khu vực khác của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Venezuela bị đưa đến Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị họp khẩn (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Washington đã biện minh cho hành động này bằng lập luận rằng vợ chồng Tổng thống Maduro cùng các quan chức khác của Venezuela phải chịu trách nhiệm về "tội âm mưu khủng bố ma túy, vận chuyển hàng ngàn tấn cocaine vào Mỹ và sở hữu vũ khí quân dụng hạng nặng". Chính quyền Caracas hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc này.

Cùng với các quan chức cấp cao, bà Rodríguez chỉ trích vụ bắt giữ là hành vi "bắt cóc", vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm thô bạo chủ quyền của Venezuela.

Trước tình hình này, chính phủ Venezuela dự kiến ban bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" và kêu gọi người dân toàn quốc sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước, đồng thời kêu gọi các chính phủ Mỹ Latin ủng hộ Venezuela.

Máy bay chở Tổng thống Venezuela hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở bang New York. Ảnh: AP

Cuộc họp báo của ông Donald Trump

Gần nửa đêm 4-1 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu buổi họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida để thông tin về hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Cùng tham dự với tổng thống Mỹ là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Cục Tình báo (CIA) John Ratcliffe và cố vấn cấp cao của Nhà Trắng phụ trách các vấn đề an ninh nội địa Stephen Miller.

Theo AP, ông Donald Trump thông tin rằng Mỹ đã "tắt đèn" thủ đô Caracas của Venezuela vào thời điểm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Trước đó, ông chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social hình ảnh ông Maduro "đang trên chiến hạm USS Iwo Jima của Mỹ".

Theo tờ El Nacional của Venezuela, nhà lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý ông Maduro và phu nhân Flores đã chính thức bị truy tố tại Tòa án Quận phía Nam New York vì "chiến dịch khủng bố ma túy chết người của họ chống lại Mỹ và công dân của nước này".

El Nacional cũng dẫn lời ông Donald Trump rằng Mỹ sẽ "quản lý tình hình ở Venezuela cho đến khi một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự diễn ra".

Nhà lãnh đạo Mỹ còn tiết lộ Mỹ thậm chí đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công thứ hai nhắm vào Venezuela nhưng điều đó không còn cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức trong buổi họp báo tại Mar-a-Lago (bang California - Mỹ) nhằm thông tin về cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hôm 3-1 - Ảnh: AP

Về vụ bắt giữ ông Maduro, ông Donald Trump cho biết thêm tổng thống Venezuela đã cố gắng tìm đến nơi trú ẩn an toàn làm bằng thép nhưng không kịp. Ông cũng cho biết quân đội Mỹ đã gặp nhiều sự kháng cự trong cuộc đột kích này nhưng không gặp thiệt hại nào về người. Có một chiếc trực thăng bị trúng đạn nhưng vẫn trở về được.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông Donald Trump cho biết ông và các tướng lĩnh Mỹ đã theo dõi vụ bắt giữ này trực tiếp tại một căn phòng ở Mar-a-Lago, cũng như thông tin sơ bộ về vụ bắt giữ mà ông đã làm rõ hơn trong bài phát biểu tại Nhà Trắng.

Cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào Venezuela bắt đầu lúc rạng sáng 3-1 bằng những tiếng nổ và máy bay được người dân thủ đô Caracas và một số bang lân cận nghe thấy. Một số đám cháy và cột khói cũng được quan sát từ các tầng cao.

Chính phủ Venezuela sau đó cáo buộc Mỹ thực hiện các vụ tấn công và cho biết Tổng thống Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Chỉ ít phút sau đó, tổng thống Mỹ tuyên bố nước này đã bắt giữ tổng thống Venezuela.

Bức ảnh chụp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên mạng xã hội hôm 3-1 - Ảnh: TRUTH SOCIAL