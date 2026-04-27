HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tốt nghiệp ĐH điểm tuyệt đối, tân khoa khởi nghiệp với mô hình nhà hàng độc đáo

Huế Xuân

(NLĐO) - Sở hữu bảng thành tích "khủng" và tư duy khởi nghiệp khác biệt, Đoàn Anh Thắng biến kiến thức giảng đường thành những câu chuyện kể bằng vị giác.

Tốt nghiệp ĐH ngành công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng của Trường ĐH RMIT năm 2026, Đoàn Anh Thắng khiến nhiều người nể phục với điểm GPA 4.0 tuyệt đối và dự án khởi nghiệp ấn tượng.

Không ngại khởi nghiệp với hướng đi mới

Hiện tại, Thắng đang là nhà sáng lập Vore – một mô hình nhà hàng cao cấp kết hợp thử nghiệm, kể chuyện và thiết kế trải nghiệm giác quan ở phường Sài Gòn, TPHCM.

Với Thắng, đây không chỉ là hành trình khởi nghiệp đơn thuần mà là bước chuyển sâu sắc, đậm chất riêng. Quá trình này càng thành hình rõ nét hơn khi Thắng tìm được những cộng sự đồng lòng, nhiệt huyết.

Tốt nghiệp ĐH với điểm tuyệt đối, tân khoa khởi nghiệp với mô hình nhà hàng độc đáo - Ảnh 1.

Đoàn Anh Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng bố mẹ nhân ngày tốt nghiệp RMIT với điểm số tuyệt đối 4.0. Ảnh: NVCC

Chia sẻ sau lễ tốt nghiệp, tân khoa thẳng thắn nhìn nhận nếu học ngành liên quan đến nhà hàng – khách sạn, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn để anh phát triển sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, Thắng vẫn chọn hướng đi hẹp hơn với ngành công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng.

"Thực phẩm không đơn thuần chỉ là món ăn, chúng ta ăn vào là xong mà đó còn là một hệ thống cảm thụ. Khi hiểu được điều đó, sáng tạo sẽ bớt ngẫu hứng và có chủ đích hơn. Mỗi món ăn đến với thực khách sẽ có giá trị và sức hấp dẫn riêng" – Thắng giải thích.

Không dừng lại ở việc phục vụ những bữa ăn cao cấp, Thắng hy vọng có thể biến ẩm thực thành cầu nối. Với anh, món ăn không chỉ để nuôi dưỡng cơ thể mà còn phải hàm chứa ý nghĩa và tạo ra những thay đổi tích cực trong tâm trí mỗi người.

Tốt nghiệp ĐH với điểm tuyệt đối, tân khoa khởi nghiệp với mô hình nhà hàng độc đáo - Ảnh 2.

Thắng sớm ghi dấu ấn trong lĩnh vực ẩm thực với vai trò nhà sáng lập Vore, một mô hình ẩm thực dựa trên nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tốt nghiệp ĐH với điểm tuyệt đối, tân khoa khởi nghiệp với mô hình nhà hàng độc đáo - Ảnh 3.
Tốt nghiệp ĐH với điểm tuyệt đối, tân khoa khởi nghiệp với mô hình nhà hàng độc đáo - Ảnh 4.
Tốt nghiệp ĐH với điểm tuyệt đối, tân khoa khởi nghiệp với mô hình nhà hàng độc đáo - Ảnh 5.

Bên cạnh thực đơn độc đáo, Vore còn gây ấn tượng mạnh bởi không gian thưởng thức đặc biệt – vốn là căn nhà cũ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Vore

Được truyền cảm hứng từ giảng đường

Trong quá trình học, Thắng ấn tượng nhất chính là môn đánh giá cảm quan con người. Môn học này đã giúp anh nhận ra một chân lý thú vị: Dù chúng ta có khác biệt về văn hóa, tuổi tác hay xuất thân nhưng cách con người cảm nhận và thưởng thức ẩm thực vẫn luôn có những điểm "chạm" chung đầy tinh tế.

Chia sẻ về kinh nghiệm đạt điểm GPA tuyệt đối, Thắng cho rằng điều quan trọng nhất chính là tư duy học tập. Thắng dành thời gian để hiểu yêu cầu của từng bài tập trước khi bắt tay thực hiện. Sau đó, cậu hoàn thiện và tinh chỉnh với một góc nhìn toàn diện hơn.

Tuy vậy, Thắng hoàn toàn không đồng tình với quan điểm sinh viên giỏi chỉ nên tập trung học. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng, trải nghiệm đa dạng và nghỉ ngơi hợp lý.

Tốt nghiệp ĐH với điểm tuyệt đối, tân khoa khởi nghiệp với mô hình nhà hàng độc đáo - Ảnh 6.

TS Trương Thục Tuyền và cậu học trò đặc biệt. Ảnh: RMIT

Theo TS Trương Thục Tuyền, Chủ nhiệm bộ môn công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng- Trường ĐH RMIT Việt Nam, thông qua việc phát triển Vore, một mô hình ẩm thực dựa trên nghiên cứu, Thắng đã tích hợp khoa học thực phẩm, nguyên lý dinh dưỡng và tư duy khởi nghiệp vào một sáng kiến thực tiễn.

"Nỗ lực này không chỉ phản ánh sự sáng tạo và chủ động mà còn cho thấy cam kết trong việc kết nối tính học thuật với ứng dụng thực tiễn – một phẩm chất rất phù hợp với sứ mệnh của nhà trường" – TS Tuyền chia sẻ.

Song song với việc vận hành Vore, Thắng ấp ủ dự định hỗ trợ cộng đồng sáng tạo và mong muốn trở lại RMIT trong vai trò giảng viên để truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận.

Thành tích ấn tượng

  • Học bổng thành tích học tập xuất sắc, Trường ĐH RMIT Việt Nam (2024, 2025);
  • Giải thưởng thành tích học tập xuất sắc, Khoa Khoa học-Kỹ thuật và Công nghệ- Trường ĐH RMIT Việt Nam (2025);
  • Sinh viên xuất sắc của Đại học RMIT toàn cầu (2025);
  • Top 10 đại biểu – Hội thảo quốc tế về Quản trị chiến lược, Poznań, Ba Lan;
  • Đại biểu sinh viên – Chuyến thăm của Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare tại ĐH RMIT Việt Nam;
  • Tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0.


Tin liên quan

Chung kết cuộc thi VBIC 2026: Thúc đẩy tư duy, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cho bạn trẻ

Chung kết cuộc thi VBIC 2026: Thúc đẩy tư duy, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cho bạn trẻ

(NLĐO) - VBIC 2026 mang đến sân chơi đổi mới sáng tạo cho học sinh THPT, nơi giải quyết bài toán thực tiễn từ doanh nghiệp bằng tiếng Anh.

15 dự án được trao giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

(NLĐO)- Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần VIII hội tụ trí tuệ trẻ quốc gia, là nền tảng kết nối tri thức - công nghệ - thị trường

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp là nhiệm vụ chiến lược quốc gia

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đưa hoạt động khởi nghiệp của HSSV trở thành một cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia

ẩm thực sinh viên tốt nghiệp khởi nghiệp điểm tuyệt đối GPA Trường ĐH RMIT Việt Nam Vore
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo