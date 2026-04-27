Tốt nghiệp ĐH ngành công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng của Trường ĐH RMIT năm 2026, Đoàn Anh Thắng khiến nhiều người nể phục với điểm GPA 4.0 tuyệt đối và dự án khởi nghiệp ấn tượng.

Không ngại khởi nghiệp với hướng đi mới

Hiện tại, Thắng đang là nhà sáng lập Vore – một mô hình nhà hàng cao cấp kết hợp thử nghiệm, kể chuyện và thiết kế trải nghiệm giác quan ở phường Sài Gòn, TPHCM.

Với Thắng, đây không chỉ là hành trình khởi nghiệp đơn thuần mà là bước chuyển sâu sắc, đậm chất riêng. Quá trình này càng thành hình rõ nét hơn khi Thắng tìm được những cộng sự đồng lòng, nhiệt huyết.

Đoàn Anh Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng bố mẹ nhân ngày tốt nghiệp RMIT với điểm số tuyệt đối 4.0. Ảnh: NVCC

Chia sẻ sau lễ tốt nghiệp, tân khoa thẳng thắn nhìn nhận nếu học ngành liên quan đến nhà hàng – khách sạn, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn để anh phát triển sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, Thắng vẫn chọn hướng đi hẹp hơn với ngành công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng.

"Thực phẩm không đơn thuần chỉ là món ăn, chúng ta ăn vào là xong mà đó còn là một hệ thống cảm thụ. Khi hiểu được điều đó, sáng tạo sẽ bớt ngẫu hứng và có chủ đích hơn. Mỗi món ăn đến với thực khách sẽ có giá trị và sức hấp dẫn riêng" – Thắng giải thích.

Không dừng lại ở việc phục vụ những bữa ăn cao cấp, Thắng hy vọng có thể biến ẩm thực thành cầu nối. Với anh, món ăn không chỉ để nuôi dưỡng cơ thể mà còn phải hàm chứa ý nghĩa và tạo ra những thay đổi tích cực trong tâm trí mỗi người.

Thắng sớm ghi dấu ấn trong lĩnh vực ẩm thực với vai trò nhà sáng lập Vore, một mô hình ẩm thực dựa trên nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Bên cạnh thực đơn độc đáo, Vore còn gây ấn tượng mạnh bởi không gian thưởng thức đặc biệt – vốn là căn nhà cũ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Vore

Được truyền cảm hứng từ giảng đường

Trong quá trình học, Thắng ấn tượng nhất chính là môn đánh giá cảm quan con người. Môn học này đã giúp anh nhận ra một chân lý thú vị: Dù chúng ta có khác biệt về văn hóa, tuổi tác hay xuất thân nhưng cách con người cảm nhận và thưởng thức ẩm thực vẫn luôn có những điểm "chạm" chung đầy tinh tế.

Chia sẻ về kinh nghiệm đạt điểm GPA tuyệt đối, Thắng cho rằng điều quan trọng nhất chính là tư duy học tập. Thắng dành thời gian để hiểu yêu cầu của từng bài tập trước khi bắt tay thực hiện. Sau đó, cậu hoàn thiện và tinh chỉnh với một góc nhìn toàn diện hơn.

Tuy vậy, Thắng hoàn toàn không đồng tình với quan điểm sinh viên giỏi chỉ nên tập trung học. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng, trải nghiệm đa dạng và nghỉ ngơi hợp lý.

TS Trương Thục Tuyền và cậu học trò đặc biệt. Ảnh: RMIT

Theo TS Trương Thục Tuyền, Chủ nhiệm bộ môn công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng- Trường ĐH RMIT Việt Nam, thông qua việc phát triển Vore, một mô hình ẩm thực dựa trên nghiên cứu, Thắng đã tích hợp khoa học thực phẩm, nguyên lý dinh dưỡng và tư duy khởi nghiệp vào một sáng kiến thực tiễn.

"Nỗ lực này không chỉ phản ánh sự sáng tạo và chủ động mà còn cho thấy cam kết trong việc kết nối tính học thuật với ứng dụng thực tiễn – một phẩm chất rất phù hợp với sứ mệnh của nhà trường" – TS Tuyền chia sẻ.

Song song với việc vận hành Vore, Thắng ấp ủ dự định hỗ trợ cộng đồng sáng tạo và mong muốn trở lại RMIT trong vai trò giảng viên để truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận.

Thành tích ấn tượng Học bổng thành tích học tập xuất sắc, Trường ĐH RMIT Việt Nam (2024, 2025);

Giải thưởng thành tích học tập xuất sắc, Khoa Khoa học-Kỹ thuật và Công nghệ- Trường ĐH RMIT Việt Nam (2025);

Sinh viên xuất sắc của Đại học RMIT toàn cầu (2025);

Top 10 đại biểu – Hội thảo quốc tế về Quản trị chiến lược, Poznań, Ba Lan;

Đại biểu sinh viên – Chuyến thăm của Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare tại ĐH RMIT Việt Nam;

Tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0.



