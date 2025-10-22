HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM: 4 phường "láng giềng" bàn giải pháp phát triển địa phương

Thiện An

(NLĐO) - 4 phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn đã có dịp trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng

Ngày 22-10, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TP HCM đã đăng cai tổ chức hội nghị chuyên đề "Trao đổi kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng" giữa 4 phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn.

- Ảnh 1.

Hội nghị chuyên đề "Trao đổi kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng" giữa 4 phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn

Theo bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa - hội nghị là dịp để 4 phường cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng. Việc 4 phường chủ động ngồi lại với nhau để chia sẻ, học hỏi chính là minh chứng sinh động cho tinh thần đồng hành - gắn kết - sáng tạo của các tổ chức cơ sở Đảng, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; chính quyền hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ thật sự gần dân, trọng dân, vì dân.

- Ảnh 2.

Công an 4 phường giáp ranh: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn ký kết quy chế phối hợp

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, dân vận trong hệ thống chính trị. Lãnh đạo các địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ; giải pháp phát huy vai trò nêu gương, tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, gắn xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới, bảo đảm dân chủ – công khai – đúng luật – an toàn – tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Dịp này, công an 4 phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn đã ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để phát sinh "khoảng trống" trong quản lý địa bàn giáp ranh. 

- Ảnh 4.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa - phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa đánh giá việc ký kết quy chế phối hợp giữa công an 4 phường là sáng kiến rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây cũng là mô hình liên kết vùng tiêu biểu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự đô thị, có thể nhân rộng ở thành phố.

Tin liên quan

TP HCM: Phường Bàn Cờ, Tân Sơn Hòa kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

TP HCM: Phường Bàn Cờ, Tân Sơn Hòa kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

(NLĐO) - Dù chỉ rộng 0,99 km2 nhưng phường Bàn Cờ được kế thừa 4.253 doanh nghiệp, 3.360 hộ kinh doanh, 8 hợp tác xã

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ tới, phường Tân Sơn Hòa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, cơ cấu lại kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại chất lượng cao

Báo Người Lao Động và Công ty TNHH Harvest Waste ký kết hợp tác

(NLĐO)- Báo Người Lao Động và Công ty TNHH Harvest Waste ký kết hợp tác nhằm lan tỏa và hiện thực hóa các dự án môi trường tại Việt Nam.

TP HCM Tân Sơn Nhất xây dựng Đảng ký kết tân sơn hòa PHƯỜNG HẠNH THÔNG phường giáp ranh
