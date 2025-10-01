TP HCM bất ngờ mưa lớn, sấm chớp ầm ầm

Gần 13 giờ, thời tiết TP HCM bất ngờ thay đổi, xuất hiện mưa lớn, sấm chớp ầm ầm

Từ gần 13 giờ trưa nay, nhiều nơi ở TP HCM bất ngờ mưa lớn với sấm chớp đi kèm.

Nguyên nhân hiện tượng này được ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ xác định do thời tiết TP HCM đang trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa; gió mùa Tây Nam mang theo lượng hơi ẩm lớn từ biển vào đất liền; sự đối lưu nhiệt khi có nắng nóng ban ngày làm không khí bốc hơi mạnh, tạo thành mây dông và gây mưa.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống hầu hết các phường, xã TP HCM

Dự báo trong hôm nay, thời tiết TP HCM có mưa chủ yếu về chiều và tối, có thể xuất hiện bất ngờ và kéo dài trong khoảng thời gian từ 1-2 tiếng hoặc hơn tùy thuộc vào diễn biến của các khối mây dông.

Ngoài ra, cường độ mưa có thể đạt cường độ vừa đến to, có nơi rất to trong thời gian ngắn. Đi kèm trong cơn mưa lớn thường có sấm sét, gió giật mạnh và nguy cơ lốc xoáy nhỏ cục bộ ở một số khu vực.

Lưu ý, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị thấp trũng hoặc có hệ thống thoát nước chưa tốt.

Người dân vất vả lưu thông trên đường mưa lớn









Mưa xối xả

Dòng nước trong cơn mưa lớn chảy mạnh về các cống thoát nước

Thời tiết TP HCM thời gian tới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, hình thái thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng 0.25-1.5 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.