TP HCM cần hàng chục ngàn lao động dịp cuối năm

Sở Nội vụ TP HCM vừa thông tin thị trường lao động thành phố đang duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm 2025.

Theo đó, mặc dù không thể so sánh trực tiếp với cùng kỳ năm 2024 do việc sáp nhập ba địa phương (TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), song xét trên quy mô nội vùng, nhu cầu việc làm đang có xu hướng mở rộng rõ rệt.

Dự báo Nhu cầu tuyển dụng tại TP HCM tăng hơn 25.000 vị trí sau sáp nhập, tập trung ở các ngành dịch vụ, thương mại và công nghiệp chế biến

Số liệu kinh tế - xã hội thể hiện GRDP quý III của TP HCM tăng 8,11%, cùng với đà phục hồi mạnh của các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch, góp phần giữ ổn định thị trường việc làm.

Giai đoạn cuối năm luôn là thời điểm sôi động của nền kinh tế, khi doanh nghiệp tăng tốc sản xuất - kinh doanh phục vụ mùa lễ, Tết và hoàn tất các đơn hàng xuất khẩu. Nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt là các vị trí thời vụ và bán thời gian trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

So với giai đoạn trước khi sáp nhập, nhu cầu tuyển dụng tại TP HCM tăng thêm hơn 25.000 vị trí, tập trung ở các nhóm ngành dịch vụ - thương mại, logistics, công nghiệp chế biến và công nghệ thông tin.

Tổng nhu cầu việc làm mới và thay thế trong dịp cận Tết 2026 ước tính đạt từ 25.000 đến 30.000 vị trí, chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ lễ hội.

Ba nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất gồm công nghiệp chế biến - chế tạo (sản xuất thực phẩm, dệt may, giày da); dịch vụ - thương mại - du lịch - logistics (thương mại điện tử, kho bãi, giao nhận, an ninh, vệ sinh công nghiệp…); và công nghệ thông tin - tài chính - quản trị doanh nghiệp.

Dịp cận Tết, thị trường lao động TP HCM sôi động với 25.000 - 30.000 vị trí việc làm mới và thay thế

Sở Nội vụ nhận định dịp cuối năm là giai đoạn doanh nghiệp tăng cường sản xuất để đáp ứng thị trường Tết Nguyên đán, đồng thời cũng là lúc người lao động phổ thông, học sinh - sinh viên tại TP HCM tìm kiếm việc làm thời vụ nhằm tăng thu nhập.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp khó trong việc giữ chân lao động sau Tết, do nhiều người có xu hướng tìm việc mới hoặc ở lại quê nhà. Ngoài ra, mức thu nhập chưa cao ở một số vị trí phổ thông khiến việc tuyển dụng gặp thách thức.

Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi sát diễn biến thị trường lao động, đảm bảo cân đối cung - cầu nhân lực, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM trong giai đoạn sau sáp nhập.