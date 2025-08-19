Tại TP HCM ngày 18-8, Đảng bộ phường Dĩ An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Là phường đông dân nhất thành phố và đứng thứ 2 cả nước, trong nhiệm kỳ mới, Dĩ An chú trọng mục tiêu đưa kinh tế địa phương tiếp tục chuyển dịch tích cực, thương mại - dịch vụ - công nghiệp phát triển sôi động…

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được gợi mở 5 vấn đề đối với phường Dĩ An trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thích ứng với quy trình làm việc "phi địa giới" ở một số lĩnh vực.

Theo ông Nguyễn Văn Được, quan điểm phát triển là phải đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc

Đảng bộ nhiều địa phương của TP HCM trong ngày cũng tổ chức Đại hội. Phát biểu chỉ đạo trong Đại hội của Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc, nhấn mạnh Tân Vĩnh Lộc đang đứng trước cơ hội lịch sử để khẳng định vị thế, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - đề nghị địa phương tập trung 8 định hướng lớn. Trong đó, quản lý chặt đất đai, trật tự xây dựng; tháo gỡ điểm nghẽn về nhà ở xã hội...

Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý địa phương cần khai thác lợi thế từ 3 khu công nghiệp Phạm Văn Hai I - II - III cũng như tập trung phát triển các ngành công nghệ cao... Theo Phó Bí thư Thành ủy, đây là nền tảng để Tân Vĩnh Lộc trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, gắn với đô thị sinh thái và nông nghiệp hiện đại của TP HCM.

Trong Đại hội tại phường Tân Phước, ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM - đề nghị địa phương định hình không gian phát triển mới, khai thác tối đa lợi thế cảng biển và giao thông.

Song song đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, thu hút đầu tư công nghệ cao, xây dựng chính quyền kiến tạo, lấy người dân làm trung tâm.

Tại Đại hội của phường Dĩ An, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM, ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai Ảnh: THANH THẢO

Nhiệm vụ ưu tiên

Đại hội tại phường An Hội Đông có sự tham dự và chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường. Thông tin từ đây cho hay, Đảng bộ phường An Hội Đông xác định tập trung khắc phục hạn chế của giai đoạn trước, trong đó ưu tiên giải quyết kịp thời vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bằng tinh thần đoàn kết và đổi mới, Đảng bộ phường An Hội Đông khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa An Hội Đông phát triển văn minh, bền vững, góp phần vào mục tiêu chung của TP HCM.

Với xã Nghĩa Thành, Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM. Các đại biểu trong Đại hội thống nhất trong nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở, thu hút các ngành công nghiệp sạch, giá trị gia tăng cao vào KCN Đô thị Châu Đức và KCN Đá Bạc. Đồng thời, xã chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái.

Tại phường Hiệp Bình, Đảng bộ phường xác định 3 đột phá gồm Hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị; Chuyển đổi số; Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó có mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hẻm rộng dưới 2m; tiếp tục nạo vét các tuyến rạch, nâng cấp hạ tầng giao thông, giải quyết chống ngập...

Phường Long Trường, với phương châm "đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo", các đại biểu trong Đại hội thống nhất thông qua 18 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, 5 tại chỗ, 7 công trình trọng điểm sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, xã Xuân Thới Sơn có kế hoạch thực hiện nhiều công trình trọng điểm. Tại Đại hội, các đại biểu lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng đề nghị địa phương thực hiện tốt nội dung nghị quyết Đại hội đề ra.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh nội dung mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức, chuyển mạnh từ "tư duy hành chính" sang "tư duy phục vụ", từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn, làm cho dân tin, dân ủng hộ".

Trong ngày, bên cạnh tổ chức Đại hội, nhiều Đảng bộ đã tiến hành hoạt động ý nghĩa khi quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục thiên tai, lũ lụt…



