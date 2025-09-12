TP HCM định vị trung tâm dịch vụ của cả nước và khu vực

Ngày 12-9, tại phường Vũng Tàu, Sở Công Thương TP HCM tổ chức tọa đàm "Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao: Định hướng và giải pháp đột phá". Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP HCM, các sở - ngành, chuyên gia, nhà khoa học cùng đông đảo doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh: TP HCM là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước, trong nhiều năm qua khu vực dịch vụ luôn là động lực tăng trưởng chủ yếu, chiếm từ 60% - 65% GRDP. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM đóng góp gần 25% GDP cả nước, trong đó dịch vụ chiếm hơn một nửa cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, phần lớn vẫn tập trung ở lĩnh vực truyền thống, các ngành dịch vụ cao cấp chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại tòa đàm

Việc mở rộng địa giới hành chính đặt ra yêu cầu cấp bách về tái cấu trúc. Theo đó, khu vực TP HCM cũ sẽ giữ vai trò trung tâm tài chính - thương mại - giáo dục - y tế; Bình Dương cũ bổ sung nền tảng công nghiệp, logistics; còn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đóng góp cảng nước sâu, dầu khí và du lịch. Đây được xem là lợi thế cộng hưởng để hình thành "siêu đô thị quốc tế" có sức cạnh tranh trong khu vực.

TP HCM đặt mục tiêu phát triển ngang tầm các thành phố lớn của châu Á. Thành phố đã xây dựng Đề án phát triển trung tâm dịch vụ lớn, tập trung vào một số định hướng: trở thành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển logistics gắn với Cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; thúc đẩy giáo dục và y tế chất lượng cao; phát triển du lịch cao cấp; thu hút FDI vào dịch vụ công nghệ số, chuyển đổi số; đồng thời xây dựng các khu dịch vụ chuyên ngành hiện đại.

Các chuyên gia cùng đưa ra các ý kiến đóng góp tại hội thảo

Tại tọa đàm, các chuyên gia khẳng định TP HCM có nhiều lợi thế về dân số, thị trường, hạ tầng và vị trí địa lý. Tuy nhiên, so với Singapore, Bangkok hay Kuala Lumpur, thành phố vẫn còn hạn chế. Hạ tầng logistics thiếu tính kết nối, nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng nhu cầu, trong khi dịch vụ tài chính, du lịch, giáo dục, y tế chưa tạo ra sức cạnh tranh vượt trội.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò của kinh tế số và dịch vụ số như động lực bứt phá. Việc phát triển hạ tầng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thương mại điện tử xuyên biên giới được coi là chìa khóa nâng cao năng suất và mở rộng thị trường. TP HCM được khuyến nghị sớm định vị mình là trung tâm dịch vụ số của khu vực, xây dựng trung tâm dữ liệu lớn và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Cái Mép - Thị Vải là mắt xích quan trọng để đưa TP HCM thành trung tâm dịch vụ lớn của khu vực

Các chuyên gia đề xuất thành phố cần có cơ chế đặc thù cho dịch vụ cao cấp, tháo gỡ rào cản pháp lý, thúc đẩy hợp tác công - tư và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, viễn thông và đô thị thông minh, trong đó các dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài, Vành đai 4, trung tâm logistics Cái Mép Hạ được coi là nền tảng then chốt.

Các ý kiến đều thống nhất rằng, dịch vụ không chỉ là ngành kinh tế, mà còn là hệ sinh thái sáng tạo, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhân lực, công nghệ, hạ tầng và thể chế. TP HCM muốn vươn tầm khu vực cần xây dựng mô hình riêng, dựa trên đặc thù của một đô thị đa dạng, năng động và hội nhập.

Các ý kiến đóng góp sẽ được Sở Công thương tổng hợp để hoàn thiện đề án, báo cáo UBND TPHCM làm cơ sở đề xuất những nội dung, nhiệm vụ quan trọng phát triển ngành dịch vụ chất lượng cao trong nhiệm kỳ 2026-2030.