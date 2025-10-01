HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
TP HCM giữ vững vị thế đổi mới sáng tạo

Lê Tỉnh

(NLĐO)- TP HCM mới được kỳ vọng là đô thị lớn đa trung tâm trong khu vực Đông Nam Á, hướng đến vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ của khu vực.

Theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng ngày 1-10, TP HCM xếp hạng thứ 2 chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025 với 59,33 điểm. Điểm nổi bật ở thành phố là dẫn đầu cả nước về trụ cột cơ sở hạ tầng, thậm chí có đến 13/52 chỉ số đứng đầu cả nước.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp thành phố giữ vị trí thứ 2, chứng tỏ vị thế tiên phong của cả nước với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho biết hiện nay thành phố đã hình thành hệ thống liên kết các thành phần của thị trường khoa học và công nghệ trong vùng Đông Nam Bộ với sàn giao dịch công nghệ tại TP HCM.

TP HCM xếp hạng thứ 2 chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025

"Hệ thống liên kết này sẽ đóng vai trò đầu mối nhằm kết nối, hỗ trợ các bên cung cầu, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, góp phần hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ" – ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.

Theo đó, các kết quả, giải pháp khoa học và công nghệ từ các viện – trường hoặc doanh nghiệp sẽ có "đầu ra" để được đưa vào thị trường, được ứng dụng để đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh, từ đó tạo ra giá trị kinh tế.

Hơn nữa, thành phố cũng đã tạo lập môi trường thử nghiệm công nghệ mới nhằm đánh giá rủi ro, hiệu quả của giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thị trường, khuôn khổ pháp lý, quy định quản lý, giải quyết những vấn đề pháp lý cho việc thử nghiệm các giải pháp công nghệ mới.

Hồi tháng 5-2025, tổ chức StartupBlink công bố TP HCM tăng 1 bậc lên vị trí 110 toàn cầu, đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay, và lần đầu tiên lọt vào top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á.

Theo đó, thành phố tiếp tục giữ vị trí hàng đầu của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, đồng thời được đánh giá có tiềm năng phát triển bền vững và mang tầm khu vực, hiện đứng top 30 toàn cầu về Blockchain, hạng 2 khu vực Đông Nam Á.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, sau sáp nhập, thành phố có không gian và nguồn lực lớn hơn để phát triển, góp phần củng cố vững chắc vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước, có thể tạo đột phá về tăng trưởng.

TP HCM mới được kỳ vọng là đô thị lớn đa trung tâm trong khu vực Đông Nam Á, hướng đến vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ của khu vực.

Không những vậy, trong giai đoạn vừa qua, TP HCM đã có hàng loạt ký kết hợp tác với Hàn Quốc và Singapore để mở ra một chuỗi hoạt động kết nối giao thương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu.

Ước tính có khoảng 1.560 dự án từ Singapore tại thành phố, đạt tổng vốn đăng ký khoảng 13,6 tỉ USD.

    Thông báo