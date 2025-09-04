Sau nhiều năm kéo dài với nhiều tình tiết phức tạp, TAND TP HCM vừa tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án liên quan đến Nguyễn Thanh Trà và Trần Đình Dũng (cùng quê Bình Thuận, cũ). Cả hai bị truy tố về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).



Vụ án bắt đầu từ tháng 6-2019. Sau thời gian điều tra, TAND quận 12 tổ chức xét xử sơ thẩm. Quá trình này, toà án đã 4 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Trong đó, toà yêu cầu làm rõ thêm vai trò của Dũng.

Đến tháng 5-2025, TAND quận 12 (cũ) ra bản án sơ thẩm, tuyên phạt Trà 3 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Toà sơ thẩm nhận định Dũng là đồng phạm của Trà nhưng "mang tính giản đơn, nhất thời không có tổ chức", từ đó tuyên phạt bị cáo này 2 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên.

Không chấp nhận bản án, Dũng kháng cáo. Dũng cho rằng bản thân không biết hồ sơ mình nhận đi giao là tài liệu giả. Ngày 29-8 vừa qua, TAND TP HCM mở phiên phúc thẩm. Sau thời gian nghị án dài ngày, HĐXX phúc thẩm quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ảnh minh hoạ AI

HĐXX phúc thẩm nhận định, kết quả giám định chỉ xác định được 5 bì thư (gửi ngày 10-6-2019) do Trà viết hoặc không đủ cơ sở kết luận, trong khi hồ sơ cho thấy Dũng chỉ tham gia viết bì thư và gửi cùng Trà. Như vậy, chưa đủ căn cứ buộc Dũng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số giấy tờ giả bị thu giữ (50 tem phản quang và 87 tài liệu giả). Việc xác định số lượng tài liệu giả có liên quan trực tiếp đến mức án đối với bị cáo, nên cần điều tra làm rõ.

Ngoài ra, việc thu giữ và giám định điện thoại của Dũng cũng có nhiều vi phạm tố tụng. Cơ quan điều tra chỉ tiến hành kiểm tra vào năm 2023, tức sau 4 năm kể từ khi thu giữ. Việc này không bảo đảm quy định về niêm phong, mở niêm phong và xử lý vật chứng. Cấp sơ thẩm chưa làm rõ sự phù hợp giữa kết quả giám định và kết quả kiểm tra điện thoại nhưng vẫn lấy làm căn cứ buộc tội Dũng, gây thiếu khách quan.

Mặt khác, Trà từng bị TAND tỉnh Hưng Yên xử 4 năm 3 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" trong một vụ án khác nhưng cấp sơ thẩm chưa xác minh việc chấp hành hình phạt này, ảnh hưởng đến việc tổng hợp hình phạt.

Theo HĐXX, dù cấp sơ thẩm đã nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng vẫn chưa làm rõ được sự thật khách quan. Cùng với hàng loạt vi phạm tố tụng khác như biên bản hỏi cung, thu giữ vật chứng, tống đạt kết luận điều tra chưa chặt chẽ, phúc thẩm kiến nghị các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để khi điều tra lại.

Từ những căn cứ trên, HĐXX phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 24-6-2019, tổ tuần tra Công an quận 12 phát hiện Nguyễn Thanh Trà chở Trần Đình Dũng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra balo của Dũng, lực lượng chức năng phát hiện 50 tem phản quang, nhiều bì thư chứa bằng cấp, chứng chỉ nghi giả cùng vận đơn gửi qua bưu cục. Khám xét thêm tại bưu cục, công an thu giữ nhiều giấy tờ giả khác. Điều tra xác định, từ năm 2018, Trà liên hệ với một người tên Công qua mạng để đặt làm giấy tờ giả, sau đó rao bán qua Facebook ẩn danh, thu lợi bất chính khoảng 30 triệu đồng. Ngoài ra, Trà còn mua tem phản quang và từng chuyển 74 triệu đồng cho một đối tượng đặt hàng. Giữa tháng 6-2019, Trà thuê Dũng hỗ trợ soạn bì thư, ghi thông tin và mang giấy tờ giả ra bưu cục gửi cho khách. Dũng được trả công 2,5 triệu đồng/tháng và thêm tiền lẻ mỗi lần đi gửi, tổng cộng hơn 3 triệu đồng. Toà án cấp sơ thẩm cho rằng Dũng biết rõ đây là giấy tờ giả nhưng vẫn đồng ý tham gia cùng Trà. Tại phiên toà phúc thẩm, Dũng phản đối, nói rằng mình không biết đó là tài liệu giả.



