TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (*) Điểm tựa cho doanh nghiệp

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) cho thấy phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành.

Khẳng định bản lĩnh

TP HCM đã thể hiện bản lĩnh và vai trò của đô thị dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực bằng việc vượt qua đại dịch COVID-19 và phục hồi mạnh mẽ. Nếu như năm 2020, kinh tế TP HCM tăng trưởng 1,39%, đến năm 2021, GRDP giảm 6,78% thì năm 2022 kinh tế thành phố bứt phá với con số tăng trưởng 9,03%.

Năm 2023, tuy kinh tế TP HCM tăng chậm lại với 5,81% nhưng quý sau cao hơn quý trước và năm 2024 vươn lên 7,17% với nhiều điểm sáng ở khu vực dịch vụ, thương mại, du lịch và công nghiệp.

Cùng năm, thành phố đạt kỷ lục thu ngân sách với hơn 508.000 tỉ đồng, đồng thời hoàn thành đưa tuyến Metro số 1 vào vận hành khánh thành Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn tiếp theo.

Du khách tham quan một điểm đến trong tour Biệt động Sài Gòn ở TP HCM. Ảnh: LAM GIANG

Năm 2025, thành phố có sự khởi đầu tích cực với mức tăng trưởng GRDP quý I đạt 7,51%. Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay. Sáu tháng đầu năm, GRDP của TP HCM sau sáp nhập tăng trưởng ước đạt 6,56% (tính dầu thô) và 7,49% (nếu không tính dầu thô).

Qua đó, theo Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 3 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,4 lần so với năm 2020, chiếm 23,1% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỉ đồng, đóng góp 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.

Hiệu quả của đồng hành

Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho hay trong chặng đường hoạt động của thương hiệu lâu năm này, giai đoạn khó khăn nhất là đại dịch COVID-19.

Từ năm 2020 đến 2021, ngành du lịch gần như đóng băng hoàn toàn, doanh thu không có, chỉ có chi phí... Công ty đang từ khoảng 1.200 cán bộ, nhân viên nhưng phải giảm xuống còn 800 người.

Đến năm 2022, thông qua nhiều chính sách của thành phố, thị trường dần phục hồi, công ty bắt đầu lại với các tour nội địa như Cần Giờ xanh, Củ Chi xanh, lấy lại khí thế rồi từng bước xây dựng lại đội ngũ.

Mùa hè 2022, du lịch bùng nổ và 2 năm sau hoạt động kinh doanh đã gần như quay lại mốc trước dịch để rồi phát triển mạnh mẽ trong năm nay.

Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên, việc TP HCM đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á với nhiều sản phẩm chất lượng cao, đa dạng, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống là một đòn bẩy đáng kể cho kinh tế thành phố nói chung.

Dưới góc độ khái quát, TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nhận định TP HCM sau sáp nhập đang trở thành một siêu đô thị với nhiều lợi thế.

Quy mô kinh tế của thành phố hiện khoảng 123 tỉ USD và đang mang rất nhiều cơ hội, được định hướng trở thành siêu đô thị với nhiều cực tăng trưởng không chỉ ở khu vực trung tâm mà còn ở nhiều vùng khác...

Dẫn thông tin quy mô GRDP của TP HCM gấp 10 lần Đà Nẵng, gấp khoảng 1,7 lần Hà Nội, TS Cấn Văn Lực cho rằng thành phố đang có lợi thế rất lớn về cơ chế chính sách ưu đãi, đặc thù để phát triển. Cụ thể như các Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM; Nghị quyết số 222/2025/QH15 về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng.

"Thành phố cũng có sự đa dạng trong phát triển dịch vụ - tài chính, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển... và đang định vị trung tâm tài chính - công nghiệp - logistics - công nghệ cao hàng đầu cả nước, vươn tầm khu vực và thế giới" - TS Cấn Văn Lực phân tích.

Nhân tố quyết định Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, đã tác động trực tiếp đến nước ta nói chung, TP HCM nói riêng. Bên cạnh các thành tựu về kinh tế, văn hóa, hạ tầng giao thông, chuyển đổi công nghệ, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi là nhân tố cực kỳ quan trọng, bảo đảm sự ổn định và phát triển. Bộ máy chính quyền các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn, gắn với việc xây dựng chính quyền đô thị và nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã được triển khai quyết liệt, nghiêm túc. Sau gần 3 tháng vận hành, mô hình mới từng bước phát huy hiệu quả, thúc đẩy phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm giải trình và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-9