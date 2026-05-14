TP HCM lần đầu hỗ trợ cấp khai sinh cho Việt kiều hồi hương không giấy tờ

Chiều 14-5, Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM cho biết tại đây vừa phối hợp với các đơn vị cấp và trao giấy khai sinh cho các đối tượng là Việt kiều hồi hương.

Ông Nguyễn Tường Duy, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM, cho biết đây là lần đầu tiên thành phố tiếp nhận và tổ chức hỗ trợ cho nhóm người Việt kiều trong tình trạng không đầy đủ giấy tờ tùy thân. Phần lớn trường hợp không còn hồ sơ cá nhân do sinh sống ở nước ngoài từ rất lâu dẫn đến việc mất toàn bộ giấy tờ khi bị trục xuất trở về.

"Chúng tôi tiếp nhận theo sự bàn giao của Công an thành phố, tuy nhiên hầu như không còn giấy tờ gốc. Việc xác minh gặp nhiều khó khăn do thời gian đã kéo dài hàng chục năm" - ông Duy cho biết.

Hiện nay, trung tâm đang tiếp nhận tổng cộng 14 trường hợp, trong đó 5 trường hợp đầu tiên đã được hoàn tất thủ tục ban đầu. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được rà soát và xử lý trong thời gian tới.

Đối với những người đã có thông tin định danh, Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp với Công an Thành phố tiến hành cấp căn cước công dân nhằm tạo cơ sở pháp lý để quản lý và hỗ trợ về sau.

Về phương án giải quyết lâu dài, đại diện trung tâm cho biết Sở Y tế đang phối hợp với Công an thành phố để xây dựng hướng xử lý phù hợp, đảm bảo tính nhân văn và đúng quy định pháp luật. Trong một số trường hợp, nếu người thân hoặc tổ chức đủ điều kiện đứng ra bảo lãnh, người được bảo trợ có thể được xem xét bàn giao lại.

"Đây là bước đệm thiết yếu để những người này có thể tái hòa nhập cộng đồng. Khi có đầy đủ giấy tờ, nếu có người thân, bạn bè hoặc công việc ổn định bảo lãnh, họ sẽ được tạo điều kiện để rời trung tâm. Nếu không có giấy tờ và danh tính pháp lý, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì không có nhà cửa và không thể tự xoay sở ngoài xã hội" - ông Duy nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM cũng triển khai ký kết kế hoạch phối hợp liên tịch với Trạm Y tế phường Bình Lợi Trung nhằm thực hiện các chủ trương của Trung ương và Thành ủy về chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt đối với nhóm yếu thế trên địa bàn.

Theo đó, trạm y tế sẽ phối hợp cùng trung tâm trong công tác khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ xử lý các tình huống cấp cứu ngay tại chỗ. Việc phối hợp giúp rút ngắn thời gian xử lý y tế, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người đang được nuôi dưỡng tại trung tâm.

Trước đây, việc chăm sóc y tế chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ định kỳ từ bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, với mô hình phối hợp mới, trạm y tế phường có thể hỗ trợ thường xuyên và kịp thời hơn, kể cả trong các tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, Bệnh viện An Bình vẫn duy trì phối hợp chuyên môn theo hình thức định kỳ, trung bình một tháng tổ chức khám tổng quát cho các đối tượng tại trung tâm và tiếp nhận các trường hợp cần điều trị chuyên sâu.

Hiện trung tâm đang chăm sóc và nuôi dưỡng nhiều nhóm đối tượng yếu thế, trong đó chủ yếu là người cao tuổi và trẻ em. Công tác tiêm chủng được triển khai theo từng đợt, căn cứ danh sách do địa phương cung cấp, với nhiều mũi tiêm được thực hiện định kỳ trong năm theo khuyến cáo của ngành y tế.

"Việc tăng cường phối hợp giữa trung tâm, trạm y tế và bệnh viện được đánh giá là giải pháp giúp nâng cao chất lượng chăm sóc, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản" - ông Duy nói.