TP HCM: Mưa dai dẳng, cảnh báo thời tiết biển

Nguyên nhân gây mưa dông tại TP HCM hôm nay là do khu vực đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài. Bên cạnh đó, khu vực có áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục qua Nam Bộ, duy trì nối với cơn bão Kalmaegi trên khu vực phía Bắc của quần đảo Pa-la-oan (Philippines).
Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ 15 giờ hôm nay (5-11), vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực Đặc khu Côn Đảo và vùng biển TP HCM.
Trên đất liền, toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường-xã: Long Sơn, Phước Thắng, Thôn 9, Long Điền, Bà Rịa, Phước Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Hòa Hội, Thạnh An, Phú Mỹ, Bình Châu, Bình Thắng, Hòa Hiệp, Bàu Lâm, Long Trường, Long Phước, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Trừ Văn Thố, Phước Thành... vùng biển mây di chuyển theo hướng Đông Bắc đi sang Tây Nam.
Vài giờ tới, mưa dông tiếp tục phát triển, có xu hướng mở rộng. Lượng mưa phổ biến từ 15-25 mm, có nơi trên 30 mm.
Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo, trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/giây) làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người, mưa lớn gây ngập úng cục bộ nơi trũng thấp.
Lưu ý thời tiết trên biển TP HCM
Lúc 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão Kalmaegi vào khoảng 11,8 độ vĩ Bắc; 117,6 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.
Trên vùng biển TP HCM, lúc 14 giờ, gió quan trắc ở ven biển cấp 3; ngoài khơi trạm DK1-7 gió cấp 4, giật cấp 5.
Trong 24 giờ tới, vùng biển TP HCM (gồm trạm Côn Đảo và DK1-7) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Trên vùng biển ngoài khơi, gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 6-7; sóng cao 1-2 m; biển động.
Trong 24-48 giờ tới, vùng biển ngoài khơi, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 1-3,1 m; biển động. Đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy có thể xảy ra trong mưa dông.
Theo đó cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển TP HCM ở mức cấp 2.
Cảnh báo: Gió mạnh, sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền hoạt động trong chiều tối và đêm ngày 6-11.
Bình luận (0)