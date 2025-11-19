HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM mời gọi doanh nghiệp Séc đầu tư vào công nghệ cao, hạ tầng giao thông

Tin-ảnh: Thái Phương

(NLĐO) - TP HCM kêu gọi đầu tư vào 20 dự án trọng điểm ở các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng giao thông, trung tâm tài chính quốc tế...

Sáng 19-11 tại TP HCM đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Séc - Việt Nam 2025, trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng đại diện nhiều sở, ngành của thành phố tham dự và làm việc với đoàn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Milos Vystrcil nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư. Theo ông, môi trường kinh doanh tại Việt Nam ngày càng năng động, thu hút nhiều doanh nghiệp Séc sang đầu tư, sản xuất và mở rộng thị trường.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc cũng cho biết vị trí địa lý của Séc nằm ở “trái tim châu Âu”, đóng vai trò cửa ngõ thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường châu Âu.

Bên cạnh đó, hai bên đang tích cực thúc đẩy kế hoạch mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, qua đó rút ngắn khoảng cách di chuyển, tăng cường giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối nhanh hơn và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

TP HCM mời gọi doanh nghiệp Séc đầu tư vào công nghệ cao và hạ tầng giao thông - Ảnh 2.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội nước Cộng hòa Séc, ông Milos Vystrcil phát biểu tại diễn đàn

Theo đại diện Phòng thương mại Cộng hòa Séc, tổng kim ngạch xuất khẩu giữa 2 nước đã có những bước tăng đáng kể, là minh chứng rõ nét cho sự phát triển đi lên và mối quan hệ lâu dài giữa 2 nước. Hiện tại có rất nhiều dự án của doanh nghiệp Séc đang đầu tư vào Việt Nam từ nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. Các chuyên gia kỳ vọng dịp này, doanh nghiệp 2 nước có thể tìm kiếm thêm những cơ hội đầu tư mới.

Với TPHCM, bà Cao Thị Phi Vân, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư TPHCM (ITPC), cho biết thành phố đang kêu gọi 127 dự án đầu tư, trong đó có 20 dự án trọng điểm mong được cùng hợp tác doanh nghiệp của Cộng hòa Séc ở các lĩnh vực công nghệ cao, dự án hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics; khu đô thị, nhà ở xã hội, chung cư và khu tái định cư; y tế; giáo dục, văn hoá, thể thao; công nghiệp, môi trường; trung tâm hội nghị triển lãm; thương mại - dịch vụ; khách sạn; khu du lịch và đô thị.

TP HCM mời gọi doanh nghiệp Séc đầu tư vào công nghệ cao và hạ tầng giao thông - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng trao đổi với các doanh nghiệp

"Thành phố đang triển khai xây dựng trung tâm tài chính quốc tế - trụ cột quan trọng trong thập kỷ tới, kết nối các dòng vốn trong khu vực ASEAN và thế giới. Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh các ngân hàng, quỹ đầu tư và định chế tài chính tham gia đầu tư các dự án thuộc trung tâm tài chính quốc tế; các trung tâm dữ liệu siêu lớn, các dự án phức hợp trung tâm hội nghị triển lãm, khách sạn, thương mại dịch vụ quốc tế" – bà Phi Vân nói.

TP HCM mời gọi doanh nghiệp Séc đầu tư vào công nghệ cao và hạ tầng giao thông - Ảnh 4.

Doanh nghiệp Việt Nam và Séc kết nối, trao đổi trực tiếp, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, làm ăn


Tin liên quan

"Thủ phủ tôm, cua" Cà Mau muốn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp

"Thủ phủ tôm, cua" Cà Mau muốn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp

(NLĐO) – Cà Mau muốn trở thành trung tâm thủy sản quốc gia và có khả năng vươn tầm quốc tế, sau khi xây dựng lợi thế "thủ phủ tôm của cả nước".

Hai doanh nghiệp nơi tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lãnh đạo cùng vào tốp công ty lớn nhất Việt Nam

(NLĐO) – Hai doanh nghiệp nơi tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm lãnh đạo có mặt trong tốp 10 Bảng xếp hạng Tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025

Doanh nghiệp điện mặt trời than khó vì "mỗi địa phương làm một kiểu"

(NLĐO)- Mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau, gây lúng túng cho doanh nghiệp khi triển khai dự án điện mặt trời.

doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp đầu tư vào tphcm diễn đàn doanh nghiệp séc - việt nam
