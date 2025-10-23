TP HCM sắp xếp bộ máy: Kết quả đột phá

Ngày 22-10, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Kiện toàn, tinh gọn

Báo cáo tổng kết của Thành ủy TP HCM cho thấy thành phố đã tập trung, khẩn trương với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 18, thực hiện nghiêm công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, đúng quan điểm, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và tiến độ thời gian; quá trình triển khai thực hiện luôn bám sát nguyên tắc của Đảng, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật và yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị Ảnh: LÊ VĨNH

Việc thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết 18 đạt được những kết quả đột phá, mang tính cách mạng trong sắp xếp bộ máy. Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy địa phương luôn hoàn thành tốt những nội dung, yêu cầu chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18

Gắn với đặc điểm tình hình, tính đặc thù của TP HCM, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện tổ chức Đảng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chú trọng việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn số lượng đơn vị trực thuộc; kiện toàn tổ chức bộ máy tạo được sự ổn định, nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng, công tác quản lý nhà nước, vận động quần chúng, từng bước khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn.

Đến nay, TP HCM đã cơ bản hoàn thành mục tiêu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác được tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện…

Nhận diện sớm những khó khăn

Trình bày tham luận tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, cho hay sau quá trình sắp xếp và đi vào hoạt động, Công an TP HCM được Bộ Công an đánh giá là đơn vị công an địa phương sắp xếp lớn nhất nhưng khoa học và ổn định nhất. Qua gần 4 tháng vận hành bộ máy tổ chức, Công an TP HCM đạt nhiều kết quả trọng tâm.

Trong đó, Công an TP HCM đã giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm 36,55% so với cùng kỳ. Bộ máy Công an TP HCM được tinh gọn, giảm bớt cấp trung gian, giúp cho công tác đôn đốc, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của Công an thành phố đến công an cơ sở nhanh chóng, xuyên suốt, tập trung nguồn lực, nhân lực ở cấp cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân.

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức, cho biết từ kinh nghiệm sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức thành TP Thủ Đức trước đây, phường đã nhận diện sớm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính.

Từ đó, lãnh đạo phường đã trực tiếp tổ chức gặp gỡ tất cả các lực lượng từ cán bộ, công chức phường đến cán bộ không chuyên trách, lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh cơ sở… để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, khuyến khích công tác, tạo sự đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ mới. "Đảng ủy phường Thủ Đức luôn xác định hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cần được đo lường qua các công trình, sản phẩm" - ông Mai Hữu Quyết nói.

Qua đó, chỉ trong thời gian ngắn, phường đã khởi công, khánh thành, triển khai thi công hơn 20 dự án nâng cấp đường, hẻm, hệ thống thoát nước, sửa chữa trường học, sửa chữa các di tích văn hóa; phát động và ghi nhận 142 công trình hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả" chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đánh giá thành phố thực hiện Nghị quyết 18 đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TP HCM cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả sắp xếp chưa đồng đều; có nơi tốt, nơi chưa tốt.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, thực tiễn đã chứng minh việc sắp xếp theo Nghị quyết 18 là hướng tới cách quản trị hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Do đó, tâm thế, tư duy, định hướng của mỗi cán bộ, đảng viên là phải dấn thân.

Từ những kết quả bước đầu, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu thời gian tới tiếp tục thực hiện quyết liệt, hoàn chỉnh dần. Song song đó, phải đề cao vai trò người đứng đầu; việc của ai người đó làm, đúng vai đúng việc và có kế hoạch chi tiết, cụ thể; đồng thời có phương thức kiểm tra việc thực hiện.

Với những nội dung thuộc thẩm quyền của TP HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị cấp thành phố cần vào cuộc để giải quyết. Như việc đền bù, giải phóng mặt bằng, dù đã giao thẩm quyền cho chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu nhưng vẫn phải có sự vào cuộc từ cấp thành phố. Tinh thần là địa phương vướng gì thì thành phố phải lo. Việc gì hướng dẫn chưa kịp, nếu thuộc thẩm quyền của thành phố thì thành phố phải hướng dẫn rõ. Bên cạnh đó, cấp phường, xã cũng phải nắm rõ các quy định, hướng dẫn để thực hiện.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang giao Đảng ủy UBND TP HCM chỉ đạo Đảng ủy Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải có đường dây nóng và địa chỉ cụ thể hỗ trợ phường, xã. "Các phường, xã chủ động trao đổi với nhau để học tập kinh nghiệm, sát sườn với thực tiễn, để xử lý tốt hơn, kịp thời hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đa dạng và thực chất" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Để tạo điều kiện cho phường, xã, đặc khu hoạt động ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết thành phố sẽ rà soát lại hiện trạng các trụ sở hiện nay, để tính toán sắp xếp lại hợp lý nhất, cố gắng có chỗ làm việc đàng hoàng cho cán bộ, công chức. Đồng thời, đẩy mạnh việc trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở.

Dịp này, Thành ủy TP HCM đã trao bằng khen cho 66 tập thể và 104 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18.

"Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đại biểu.

Thành ủy TP HCM chỉ định, điều động cán bộ Cùng ngày, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Dương Trọng Hiếu đã công bố 2 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc chỉ định, điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM - giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.



