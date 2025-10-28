TP HCM siết kỷ luật công vụ: Cán bộ cửa quyền sẽ bị xử lý nghiêm

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp; UBND 168 xã, phường, đặc khu về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và các hoạt động công vụ trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra công vụ

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập; UBND 168 xã, phường, đặc khu rà soát, thống kê, đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp chữ ký số cho công chức, viên chức tại đơn vị.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với công chức được cử tham gia tại 38 Tổ Địa bàn để tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính.

Cán bộ, công chức TP HCM hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính nhà nước.

Qua đó xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhất là quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị; chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn đọng, kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh không để công việc chậm trễ, bị động bất ngờ.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập; UBND 168 xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm trước UBND thành phố khi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị vi phạm các quy định của UBND thành phố về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Hồ sơ chứng thực từ 6 bước còn 2 bước

Chủ tịch UBND TP HCM giao Văn phòng UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tăng cường phối hợp kiểm tra công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính đã được UBND thành phố công bố.

Trung tâm Chuyển đổi số thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất phương án đồng bộ hệ thống phần mềm VBdlis với phần mềm một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia để kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Theo đó, bổ sung chức năng tra cứu, nhắc việc, thông báo trạng thái hồ sơ liên thông; rút gọn quy trình điện tử đối với các thủ tục chứng thực từ 6 bước còn 2 bước; tham mưu phương án khảo sát, đánh giá nguyên nhân người dân không nộp hồ sơ tại 38 Tổ địa bàn để có giải pháp tuyên truyền phù hợp.