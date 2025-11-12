Sáng 12-11, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn về đại hội/hội nghị Công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, LĐLĐ TP HCM đã triển khai đến Công đoàn cơ sở các văn bản chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố liên quan đến công tác tổ chức đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, tập trung hướng dẫn xác lập hình thức, thời gian tổ chức đại hội/hội nghị tại Công đoàn cơ sở; các nội dung trọng tâm của đại hội/hội nghị.

Cán bộ Công đoàn nghe triển khai các văn bản liên quan đến công tác tổ chức đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở tại điểm cầu Tổ công tác quản lý địa bàn số 9

LĐLĐ TP HCM lưu ý, đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng. Trong quá trình chuẩn bị đại hội/ hội nghị, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý; báo cáo chính trị phải đánh giá đúng thực tiễn.

Các Công đoàn cơ sở cần bám sát và tổng hợp ý kiến của người lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn, từ đó đề ra các giải pháp, mô hình chăm lo thiết thực trong thời gian tới. Các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, giải pháp phải phù hợp, có tính khả thi và hiệu quả nhằm củng cố vai trò của tổ chức Công đoàn tại cơ sở.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã giải đáp các thắc mắc của Công đoàn cơ sở liên quan đến thời gian, kinh phí, thành phần tham dự đại hội/hội nghị Công đoàn, vấn đề bầu bổ sung nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra; cung cấp các biểu mẫu chi tiết…



