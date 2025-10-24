HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Thông tin nhiều vấn đề dân sinh, giao thông, du lịch

Bài và ảnh: Phan Anh

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM ngày 23-10 đã họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM, cho biết mọi phương tiện lưu thông trên vỉa hè đều vi phạm luật giao thông. Ông nhấn mạnh đây là hành vi phản cảm, gây hư hại cơ sở hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và mất an toàn cho người đi bộ.

Xuất phát từ thực trạng đó, lực lượng chức năng đã và đang triển khai các biện pháp chấn chỉnh, gồm 2 hướng chính: xử lý trực tiếp và xử lý qua hình ảnh. Sau thời gian tăng cường xử lý, tình trạng phương tiện lưu thông trên vỉa hè đã giảm rõ rệt. 

Đơn cử như tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, trước đây nhiều người đi lên vỉa hè để "cho nhanh", nhưng sau thời gian xử lý, tình hình đã chuyển biến tích cực. Phần lớn người dân đồng tình và ủng hộ việc xử lý này.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và Khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM - thông tin tại buổi họp báo

Trong thời gian tới, Phòng CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với công an phường, xã và người dân để xử lý tình trạng phương tiện đi lên vỉa hè. Người dân được khuyến khích cung cấp hình ảnh vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Công an thành phố cũng sẽ đẩy mạnh xử phạt qua hình ảnh, giảm việc bố trí lực lượng trực tiếp trên đường, hướng tới chấm dứt triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Cũng tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch - Sở Du lịch TP HCM, đã thông tin về việc thí điểm đón tàu khách quốc tế tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải đến tháng 6-2026. Từ nay đến tháng 6-2026, Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các cảng tại khu vực này nhằm hoàn thiện hồ sơ xin phương án thí điểm đón đoàn khách quốc tế. 

Sở cũng sẽ phối hợp các doanh nghiệp lữ hành, công ty liên quan, cụm cảng... để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết nhằm tiếp nhận tàu khách quốc tế tốt hơn. Đồng thời, tiến hành xem xét phương án bổ sung công năng chứ không chỉ thí điểm.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Xây dựng đã phối hợp sở, ngành tham mưu các dự án ưu tiên đầu tư cho vận tải đường thủy, hình thành cảng hành khách. Trong giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến đầu tư 3 dự án cảng hành khách quốc tế nằm ở khu vực Vũng Tàu cũ và khu vực Khánh Hội, TP HCM cũ nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch bằng tàu biển.

Liên quan đến tình trạng các bãi giữ xe của tuyến Metro số 1 bị quá tải, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM, cho hay hiện dọc tuyến Metro số 1 có 10 bãi giữ xe tại các vị trí nhà ga với tổng diện tích khoảng 4.500 m². 

Ngoài ra còn có 5 bãi đỗ xe cá nhân tại khu vực lân cận nhà ga (Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái) với tổng diện tích khoảng 5.472 m² và 2 bãi dừng đỗ phương tiện công cộng (xe buýt, taxi...) với diện tích khoảng 3.260 m².

Do nhu cầu sử dụng metro ngày càng tăng, một số nhà ga như Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, ĐHQG, Suối Tiên đã xuất hiện tình trạng thiếu chỗ gửi xe. Ông Giang cho biết Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án mở rộng và xây dựng thêm bãi giữ xe, sau đó báo cáo UBND TP HCM để xem xét.

